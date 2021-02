/Поглед.инфо/ Борбата на хората от Бахрейн продължава въпреки лъжливите, снизходителни западни правителства и техните медийни лакеи, пише Финиън Кънингам.

Тази седмица се навършват 10 години от въстанията на Арабската пролет. Два предишни коментара тази седмица разглеждаха геополитиката на тези важни събития. Тази трета част по-долу е лично отражение на автора, който се оказа неочаквано въвлечен във водовъртежа. Изживяването беше от вида, който променя човешкия живот...

Живеех в Бахрейн в продължение на две години, преди бурните събития от Арабската пролет да избухнат в началото на 2011 година. Преди тази суматоха да избухне, работех като редактор в лъскаво бизнес списание, отразяващо региона на Персийския залив и богатите му на петрол арабски монархии.

Но в много отношения нямах представа за реалния социален и политически характер на Бахрейн, който е малка островна държава, сгушена между Саудитска Арабия и другите големи нефто-газови шейхства в Персийския залив, като Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Оман.

По време на моята корпоративна заетост в медиите се радвах на очарователен живот: солидна необлагаема заплата и луксозен апартамент с басейн на покрива, джакузи и фитнес, който гледаше към искрящото море в Персийския залив и други блестящи сгради, които сякаш изникваха от новопоявилата се суша покрай брега.

Всичко беше странно изкуствено, ако не и хедонистично приятно. Луксът и блясъкът, богатството. За разлика от другите държави в Персийския залив, Бахрейн имаше очевидно по-либерална социална сцена - поне за богатите имигранти.

Имаше безброй ресторанти, предлагащи кухня от цял свят. Имаше барове, в които свободно се продаваше алкохол, който е „харам“ в другите строго управлявани ислямски монархии в Персийския залив. Имаше и купища нощни клубове, както и хубави проститутки, повечето от Тайланд и Филипините. Всичко имаше атмосферата на Син Сити и забранени плодове за бране.

По-късно разбрах, че Бахрейн не е „космополитен“, въпреки твърденията на бизнес списанията и рекламите. Това беше просто евфемизъм за огромна система за трафик на хора.

Всички бизнеси в сферата на услугите работеха с хора от Азия и Африка, които бяха евтина и поставена в зависимо положение работна ръка. Къде бяха обикновените бахрейнци? С какво се издържаха?

В пашкулирания емигрантски живот обикновените бахрейнци не съществуваха. Богатите имигранти бяха там, за да се насладят на необлагаемите с данъци заплати, бляскави стъклени кули, купища алкохол и, за желаещите, купища евтин секс.

Моята аларма за събуждане дойде, когато така нареченият ми професионален договор беше прекратен след две години. Това беше през юни 2010 г.

Подобно на много други имигранти, моята работа беше съкратена заради глобалния икономически спад, който се случи след катастрофата на Уолстрийт през 2008 г. Приходите от реклама не успяха да се реализират за списанието, в което бях нает. Британските собственици на издателството - Бахрейн все пак е бивша британска колония - ми казаха:

„Извинявай, стари приятелю, но можем да наемем двама индийци на половината от заплатата ти.“

Така че това беше. Бях на улицата. Връщането в Ирландия не беше реалистичен вариант. И там икономиката беше много зле, а перспективите за работа помрачняха.

Затова реших да вися там в Персийския залив и да кандидатствам за работа в целия регион. Стигнах до по-скромен апартамент и живеех от някои спестявания. Търсенето на работа беше обичайното уморително, самоунищожаващо се смилане.

„Няма нищо повече от това, което бих желал, освен да работя като редактор във вашето престижно списание за търговия с нефт и газ в Дубай.“ Копирайте това изречение и поставете, както се изисква за безброй заявки за работа по имейл.

След това дойде Арабската пролет. Целият регион на Северна Африка и Близкия изток изригна в края на 2010 г., първо в Тунис, а след това през новата година, пренасяйки се в Египет и извън него.

Гледането на телевизионни новини приличаше на гледане на сателитна карта на циклон, обхващащ различни страни. Това беше неудържима сила на природата. Протести пламнаха в Саудитска Арабия, Йемен, Оман, Емирствата и скоро пристигнаха в Бахрейн.

Мобилизационният призив сред масите беше за по-демократично управление, за свободни и честни избори, за икономическа справедливост.

Малко знаех по време на по-ранното ми очарователно съществуване, но Бахрейн беше особено експлозивен бъчва. По-късно обаче бях безработен журналист, който изведнъж се озова посред буря. Едва тогава започнах наистина да разбирам за какво става въпрос в Бахрейн. Имам предвид грозната, груба природа на това „царство”.

За да бъда честен, не търсех работа като репортер на свободна практика. Бях го правил в един предишен живот в Ирландия. Все още бях журналист, но съобщаването на политически новини вече не беше привлекателно.

По време на безплодния ми период на търсене на работа за „мечтаното издание“ в Дубай, запълних времето си и се опитах да спечеля малко повече, обикаляйки барове в Бахрейн с китара и микрофон.

Бях правил малко от това в предишния си живот в Ирландия, не особено успешно. Но мислех, че ще го опитам в Бахрейн.

На 14 февруари 2011 г. правих концерт в хотел Mansouri Mansions в квартал Адлия в Манама, столицата. Беше нощта на влюбените. Седя си аз и пея като сирена любовни песни - „Не мога да не се влюбя в теб“ на Елвис. Нямаше клиенти. Мястото беше мъртво.

Тогава се заговори нещо.

„Затваряме рано. Има проблеми по улиците. "

Целият град беше зловещо тих. Въстанието в Бахрейн беше започнало не в столицата, а в отдалечените градове и села. На 14 февруари младеж от Бахрейн Али Мушайма бе застрелян от силите на държавната сигурност по време на протести. Все още не забелязвах степента на случващото се.

През нощта атмосферата в Бахрейн се промени до много по-заплашителна, вулканична. Имаше огромен народен гняв заради убийството на младия мъж.

Бях в такси в района на Джуфаир в Манама, за да попитам дали мога да изнеса музикален концерт в друг бар. Моите дребни опасения бяха разбити от младия таксиметров шофьор, който беше надъхан за протестите и след смъртта на Али Мушайма предишната вечер.

Таксиметровият шофьор - Юсеф, с когото се запознах, ми обясни за историята на Бахрейн. За това как по-голямата част от хората са мюсюлмани шиити, които са живели векове под деспотична сунитска монархия.

Династията на Ал Халифа са дошли първоначално от Арабския полуостров и са били клан на нападатели и бандити. Те нахлуват в Бахрейн като пирати през 18-ти век и са поставени като владетели на острова от британците, които искали режим на силна ръка да се грижи за техните колониални владения и морски пътища до Индия, която тогава е така нареченото нареченото бижу в британската императорска корона.

По-късно кланът Халифа ще стане неприлично богатство след откриването на нефт в Бахрейн през 30-те години на миналия век, първото подобно откритие на черното злато в Персийския залив, преди това на Саудитска Арабия.

През десетилетията мнозинството от населението на Бахрейн ще бъде маргинализирано и докарано до все по-бедно положение от подкрепяните от Великобритания владетели.

Попитах Юсеф, младият таксиметров човек:

„И какво мислите за всички тези богати високи сгради и блясъка на Бахрейн?“

Той отговори:

„Това не означава нищо за нас - шиитските хора в Бахрейн. Ние сме чужденци в собствената си земя. "

Юсеф ме призова да присъствам на протест тази вечер. Беше на кръговото кръгло кръстовище, главен възел и забележителна структура в Манама.

Протестиращите отнесоха оплакванията си точно до самата столица, вместо да се ограничават само до отдалечените градове и села, където шиитското мнозинство беше принудено да живее в гета от режима на Халифа.

Това, което срещнах, беше откровение. Изведнъж усетих, че най-накрая се срещам с хората от Бахрейн. Десетки хиляди скандираха режимът да падне.

Атмосферата беше наелектризирана, но никак не ме плашеше. Хората бяха нетърпеливи да обяснят на този чужденец какъв е всъщност животът в Бахрейн, за разлика от изкуствените изображения, които показват бизнес списанията и рекламите на западните медии за богати инвеститори.

Тогава точно там разбрах, че има история, която трябва да се разкаже. И там бях готов и исках да я разкажа.

Протестите бързо бяха посрещнати с повече насилие от така наречените отбранителни сили в Бахрейн. „Отбранителни сили“, тоест за кралското семейство и тяхното деспотично обкръжение. Протестиращите бяха невъоръжени и ненасилителни, макар и страстни в исканията си за демокрация.

Кръговото „Перла“ се превърна в постоянен лагер за протестиращите. Бяха поставени палатки за почивка на семейства. Щандовете за храна гъмжеха.

Медийният център беше управляван от млади мъже и жени от Бахрейн. Имаше вълнуващо чувство за свобода и за хора, отстояващи своите исторически права.

През следващите три седмици режимът на Халифа вървеше на ръба. Полицията и армията бяха смазани от огромния брой протестиращи. На митингите лесно можеха да се преброят до 200 000-300 000 души наведнъж.

За остров с едва един милион имаше осезаемо усещане, че потиснатото от малцинството мнозинство се е пробудило, за да поиска своите исторически права срещу режима на самозванеца Халифа. Хората открито обявяваха искането си за „Република Бахрейн“. Това беше една революция.

В една късметлийска почивка пишех репортажи за Irish Times и други западни медии. Парите бяха много оценени от моя милост, но по-важното беше, че трябваше да се разкаже поучителна, вдъхновяваща история. История за хората, преодоляващи тиранията и несправедливостта.

Всичко това ще се промени ужасно на 14 март, когато саудитските и емиратските войски нахлуха в Бахрейн. Инвазията имаше подкрепата на Съединените щати и Великобритания.

Последваха през следващите няколко дни жестоки репресии и убийства на мирни протестиращи. Кръговото „Перла“ беше прочистено чрез безразборно държавно насилие. Неговият изваян паметник бе съборен, за да заличи „гнусния“ спомен за въстанието.

Мъже, жени, медици, опозиционни мислители и духовници бяха събрани в центровете за масово задържане. Хората бяха измъчвани и подлагани на мъчения и тормоз в кралски съдилища, осъждани на драконовски затвор.

И до днес, 10 години по-късно, много от лидерите на протеста в Бахрейн много, от които като Хасан Мушайми и Абдулджалил ал-Сингаце, интервюирани от мен, остават да гният в затвора.

Обаче се случи странно нещо. Точно когато историята ставаше още по-интересна - ако не и отвратителна - установих, че западните медии вече не са отворени за репортажи.

Някои от моите репортажи за The Irish Times за репресиите бяха силно цензурирани или дори променяни. Редакторите на вестника в Дъблин ми казваха, че дневният ред се премества към „по-големи събития“ в Либия и Сирия.

Корпоративните новинарски медии насочиха вниманието си към местата, където западните правителства имаха геополитически дневен ред и интереси.

Истинските журналистически принципи и общественият интерес нямаха значение. Правителствата бяха важни.

The Irish Times и безброй други сходни медии следваха програмата, определена от „големите” като The New York Times, CNN, The Guardian, BBC и т.н., които от своя страна следваха програмите, определени от техните правителства.

За Вашингтон и Лондон, както и за други западни правителства, Арабската пролет се превърна във възможност за подклаждане на промяна на режимите в Либия и Сирия.

Протестите в тези страни бяха организирани ударни средства за изтласкване на лидери, които западните имперски държави искаха да бъдат премахнати.

Муамар Кадафи в Либия беше убит през октомври 2011 година от подкрепяните от НАТО джихадисти. Сирийският президент Башар Асад почти се поддаде и за малко да падне, но в крайна сметка успя да победи в тайната война, която Западът водеше в страната му благодарение на съюзническата намеса на Руската федерация и Ислямската република Иран.

През цялото време западните медии казваха на читателите си, че Либия и Сирия са свидетели на продемократични движения, а не реалността на спонсорираната от НАТО скрита агресия за смяна на режимите в тези държави.

Човек може да е скептичен към твърденията, че западните медии са толкова податливи и пропагандистки. Знам го със сигурност, защото когато правех репортажи за разтърсващите събития в Бахрейн, които наистина бяха за хора, които смело и мирно се бореха за демокрация - западните медии затвориха вратите си.

Те не се интересуваха, защото имаше „по-големи събития другаде“. Бахрейн, подобно на Йемен, ще бъде игнориран от западните медии, защото тези страни не обслужват западните геополитически цели. Докато Либия и Сирия ще получат медийно пренасищане, изпълнено със западна имперска пропаганда.

Бахрейн беше и продължава да бъде игнориран от западните медии, тъй като той е неразделна част от монархическата система на Персийския залив, ръководена от Саудитска Арабия, която обслужва имперските цели на Вашингтон и Лондон за печалба от петрол, подпиране на петродолара и поддържане на огромните продажби на западно и американско оръжие.

Демокрацията в Бахрейн, или в който и да е от режимите в Персийския залив просто няма да бъде толерирана не само от деспотичните владетели в тях, но и от техните върховни покровители във Вашингтон и Лондон.

Продължих да правя репортажи за зверствата на режима в Бахрейн. Моите репортажи биваха взимани от алтернативни медийни сайтове като Global Research в Канада и независими радио токшоута в Съединените американски щати. Парите не бяха кой знае колко, но поне можех да се опитам да покажа историята.

През юни 2011 г., четири месеца след началото на Арабската пролет в Бахрейн, режимът се справи с критичните ми репортажи. Бях извикан заради „нередност във визите“ в имиграционния отдел, но вместо това ме срещнаха мрачни военни полицаи, които ми казаха, че „вече не съм добре дошъл в кралство Бахрейн“. Дадоха ми 24 часа да замина „за моя собствена безопасност“.

Върнах се в Ирландия, а след няколко месеца по-късно се преместих в Етиопия през септември 2011 г., за да работя като журналист на свободна практика в Global Research, първоначално.

По-късно започнах да работя за иранската Press TV и руските медии. За първи път започнах работа за това онлайн списание, "Фондация за стратегическа култура", в края на 2012 г.

А най-добрият ми ход? Ожених се за етиопска жена, която срещнах в Бахрейн по време на Арабската пролет.

Да присъствам на борбата за демокрация и справедливост в Бахрейн беше привилегия, която едва ли очаквах или дори исках първоначално. Но ми се падна.

Свидетел съм на такава смелост и доброта сред многострадалните бахрейнци, които споделяха своите оплаквания с щедрост и любезност въпреки ужаса и потисничеството около тях. Тяхната борба продължава въпреки лъжливите, снизходителни западни правителства и техните медийни лакеи.

