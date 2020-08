/Поглед.инфо/ Така наречената “пандемия” на КОВИД-19, която започна миналата зима, направи американския милиардер Бил Гейтс човек на годината. Неговите постижения и планове в областта на универсалната ваксинация и цифровата идентификация на човечеството изплуваха на повърхността.

Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, създадена през 2000 г., се счита за най-голямата благотворителна фондация в Съединените щати с активи от 50,7 млрд. долара. За 20 години от съществуването си фондацията е изразходвала 54 милиарда долара за различни благотворителни проекти. Повечето от тези проекти са насочени към изграждането на „прекрасния нов свят”. Благодарение на ваксините, разработени с участието на Фондация Гейтс, населението на бъдещото общество трябва да бъде драстично намалено. Останалите ще бъдат в електронен концентрационен лагер.

Приносът на Бил Гейтс за създаването на бъдещето се изразява във факта, че неговата фондация се занимава с решаването на проблема с цифровата идентификация на хората. През 2017 г. Гейтс създаде партньорството ID2020, в което участват ООН и нейните специализирани органи, НПО, бизнес структури (“Майкрософт”, “Асенчър”, “Сиско Системс” Прайсуотърхаус Купърс”). Задачата е до 2030 г. да се извърши пълна цифрова идентификация на населението на света. От документите на ID2020 се научава, че програмата поставя специален залог върху дигиталната фиксация на човек при раждане (в родилните отделения) и по време на масови ваксинации по време на пандемии.

Има още една област на дейност на Фондацията на Бил Гейтс, която рядко се споменава. Тя активно участва в кампании за изхвърляне на парите в брой от обръщение. В крайна сметка, докато съществуват пари, остават дупки в изграждането на електронния концентрационен лагер, през който „лагерниците“ могат да избягат. Трупането на пари в кеш и сделките в брой могат да избягат от погледа на “Големия Брат”. Ако всички пари станат безкасови, контролът върху хората ще бъде пълен. А онези жители на концлагера, които няма да живеят и мислят според изискванията на “Големия Брат”, могат да бъдат отрязани от неналичните пари с очевидни последици за такива „дисиденти“.

През 2012 г. Фондацията на Бил Гейтс инициира създаването на BTCA - Better Than Cash Alliance (“По-добър от кеша съюз”). Заявената мисия на Съюза е „ускоряване на прехода от парични към цифрови плащания по целия свят“. Седалището на Съюза се намира не просто къде да е, а в сградата на Секретариата на ООН в Ню Йорк, на 26-ия етаж на известната кула. Изпълнителен директор на съюза е Рут Гудуин-Грьон, дама от Австралия. Партньорите в съюза са много солидни, днес има 75 от тях.

На първо място това са международни междуправителствени организации: Фондацията на ООН по развитие на капитала (United Nations Capital Development Fund – UNCDF), Програмата за развитие на ООН (United Nations Development Programme – UNDP), Фондацията на ООН в области народонаселението (United Nations Population Fund – UNFPA), Секретариатът на ООН (United Nations Secretariat), Световната продоволствена програма (World Food Programme) и редица други.

На второ място международни финансови институции: Европейската банка за реконструкция и развития (European Bank for Reconstruction and Development), Междуамериканската банка развития (Inter-American Development Bank). Тук може да се причисли Световния институт за спестявания и банкови услуги (World Savings Banks Institute), който е международна банкова асоциация. Обединява 109 члена в 92 страни по света, включително около 7000 спестовни и инвестиционни банки, имащи мрежа от 209 отделения и клонове по целия свят.

На трето мястоса международните неправителствени организации. Мнозинството от тях се базират в САЩ, най-често във Вашингтон или НюЙорк: Инициативата на Клинтън в областта на развитието (Clinton Development Initiative), Световната женска банка (Women's World Banking), Католическата служба за помощ (Catholic Relief Services) и други.

На четвърто място, частни компании: Gap inc. (САЩ), Grupo Bimbo (Мексико), H&M (Швеция), Inditex (Испания), Marks & Spencer (Великобритания), “Мастъркард” (САЩ), “Виза” (САЩ), “Кока Кола” (САЩ), Unilever (Великобритания). Тук е Световната фондация на какаото (World Cocoa Foundation) – съюз от около стотина компании, включително такива едри производители, как “Нестле” и “Марс”.

На пето място правителства: Афганистан, Бангладеш, Бенин, Колумбия, Доминиканската Република, Етиопия, Гана, Фиджи, Йордания, Кения, Индия, Либерия, Малави, Мексико, Молдова, Непал, Пакистан, Папуа Нова Гвинея, Перу, Филипините, Руанда, Сенегал, Сиера Леоне, Уругвай, Виетнам. Общо 25 държави. Всяка година списъкът на страните-членки се увеличава. В този списък всички страни са развиващи се, но в BTCA незримо присъстват и САЩ, представени от Агенцията за международно развитие (The United States Agency for International Development – USAID).

През 2018 г. беше публикувана книгата на известния немски икономист и журналист Норберт Херинг „Прекрасните нови пари“ (намигване към антиутопията на Олдъс Хъксли „Прекрасният нов свят“). Книгата разкрива ролята на BTCA в организирането на кампании срещу парите в брой на ниво ООН, други международни организации и отделни държави. Основният двигател на кампанията е Фондацията на Бил Гейтс. Съюзът насочва усилията си към страните от третия свят. По-лесно е да се организира „безкасов рай” там, отколкото в страните на „богатия север”. В икономически развитите страни съществува банкова инфраструктура, която се развива в продължение на много десетилетия и дори векове, фокусирана върху работата с пари в брой. В много развиващи се страни, особено на най-бедните, липсва такава инфраструктура. Там можете бързо и евтино да създадете система за безкасово обръщение на пари, като разпространявате мобилни телефони на местните хора и ги обучавате да използват специални приложения за извършване на парични плащания. Западът като цяло е по-консервативен и предпазлив от идеята за създаване на безкасов рай. В Европа, например, германците са много привързани към наличните банкноти. Същият Норберт Херинг завежда дело, като оспорва правилата на германските власти, според които плащанията на гражданите на страната към държавни институции, включително данъци, могат да се извършват само с помощта на неналични пари.

През 2015 г. Сет Мейсън написа статия за зловещите планове на BTCA , която убедително демонстрира, че съюзът изгражда общество в духа на антиутопията на Джордж Оруел “1984”. Той сравнява организаторите на съюза със заговорниците, събрали се в далечната 1910 г. на остров Джекил в Джорджия. Тази история е подробно описана в много книги. Тогава група от влиятелни банкери на тайна среща обсъжда плановете за създаване на Централна банка на Съединените щати. Три години по-късно тя се появява под името на Федералната резервна система на САЩ. Това е истински революционен преврат, който прави американския народ роби на малка шепа банкери - акционери на Федералния резерв на САЩ. Замисленият от Бил Гейтс и неговите съучастници BTCA, ще има също толкова трагични последици. И не само за Америка, но и за целия свят: „Реалният им план е финансово потискане и държавен надзор ... Редица финансови институции, включително “Ситибанк”, “Виза” и “Мастъркард” подкрепят енергично BTCA по очевидни причини. В безналичен свят тези организации не само ще извлекат печалба в началото, като продават електронни устройства за разплащане и таксуват такси за всяка транзакция, но и в края, принуждавайки всеки да внася приходи и пари в техните ковчежета. "

И ето публикация от 2016 г., името на автора е Дон Кихонес, испански журналист и писател. Статията е озаглавена “Защо милиардерът-филантроп Бил Гейтс е луд по отменянето на парите в Индия”. Описва паричната реформа на Индия през ноември 2016 г. Малко хора знаят, че Бил Гейтс е един от нейните вдъхновения. Същността на реформата е следната: министър-председателят на страната Моди реши да изтегли от обръщение банкнотите от 500 и 1000 рупии (приблизително равни на 11 и 22 лева), които представляват почти 90% от паричното предлагане. Решено е да се направи със светкавична скорост, за няколко часа. Премиерът иска да пребори сивата икономика и да принуди всички граждани да преминат към безкасови пари и безкасови плащания. Тази акция създава финансов и икономически хаос в страната. Потреблението спада значително. В провинцията, доминирана от малки предприятия, които работят основно с кеш, икономиката е в застой. И сякаш случайно, в навечерието на реформата, Бил Гейтс се озовава в Индия, където провежда срещи с високопоставени служители. Авторът на статията смята, че Гейтс ги е подучил как да се реформират. Когато операцията приключва, американският милиардер побърза да изрази задоволството си: "Целият свят ще се откаже от парите в брой, но е много трудно да се предвиди точното време на тези събития за конкретна страна ... Всички парчета се събират заедно ... Мисля, че след няколко години Индия ще се превърне в най-дигиталната икономика ..." - каза той на индийския премиер. А след реформата от 2016 г. Централната банка и търговските банки на Индия започват активно да „дигитализират“ много от своите операции, във връзка с които се нуждаят от помощта на “Майкрософт” (чийто основател е Бил Гейтс).

Що се отнася до BTCA, Дон Кихонес го описва по следния начин: „Списъкът на членовете на BTCA се чете като„ Кой кой е “сред най-влиятелните корпорации и институции в света. Те включват “Кока Кола”, “Виза” и “Мастъркард”, Американската агенция за международно развитие (USAID), Институт за световни спестовни банки, представляващи 7 000 търговски и спестовни банки по целия свят, Фондация “Форд”, Форума за развитие на Клинтън и изумителната каша от букви на организации в рамките на ООН ... Държавите-членки на BTCA са от най-голямо значение, тъй като в крайна сметка те ще оформят или дори заобикалят законите и традиционните практики в своите държави, за да „ускорят прехода от парични към електронни плащания“. В момента членовете на BTCA са 18 правителства, всички от които представляват развиващите се страни, тоест най-важната лаборатория за изпитване на безкасовата икономика. "

Бил Гейтс и другите борци за "светло безкасово бъдеще" гледат на страните от Третия свят като на изпитателна площадка. Като изработят съответните технологии, те ще започнат да довършват страните от „богатия север“.

BTCA работи в тясно сътрудничество с Глобалното партньорство за финансово включване (The G20 Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI) на Г-20. Това е платформа, където представители на Г-20 се срещат, за да обсъждат финансови въпроси. През есента на 2020 г. в Рияд ще се проведе поредната среща на високо равнище на Г-20. Цифровите валути ще бъдат един от ключовите въпроси в Рияд. BTCA чрез GPFI влияе върху подготовката на дневния ред и решенията на срещата на високо равнище. Продължава изграждането на световния електронен концентрационен лагер.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели