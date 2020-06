/Поглед.инфо/ На 5 юни американският портал The Space Review публикува разследваща статия на известния анализатор в областта на съветските и руските космически програми Барт Хендрикс „Пересвет: руската мобилна лазерна система за заслепяване на вражески спътници.

„Русия“, пише Хендрикс, „изглежда изгражда способности за космическа отбрана, несравнима във всяка друга държава“. Може би публикацията на Хендрикс не съвпада с разсекретяването на част от новата космическа стратегия на Министерството на отбраната на САЩ, която заявява, както писахме, че Пентагонът разглежда космическото пространство като поле за действие. Американските военни възнамеряват да използват околоземното пространство за разузнавателни цели и за разполагане на ударни комплекси от орбитални бойни платформи там.

Какво може Русия да се противопостави на ускорената милитаризация на космическото пространство от САЩ? Има отговор. Това са бойните лазерни системи „Пересвет“, за които руският президент Владимир Путин говори на 1 март 2018 г. в Обръщението към Федералното събрание, когато заедно с други пробивни оръжейни системи бе обявен бойният лазерен комплекс (БЛК) „Пересвет“.

На 1 декември 2018 г. БЛК „Пересвет“ пое бойно дежурство. Това заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на РФ генерал от армията Валери Герасимов на среща с представители на военно-дипломатическия корпус, акредитиран в Русия. Генералът каза, че комплексите "Пересвет" са на дежурство "в зоните за позициониране на подвижни ракетни комплекси със задача да прикрият своите маневрени операции".

Тази новина предизвика нервна реакция от американските военни анализатори, тъй като Русия в момента е първата и единствена страна, чиито въоръжени сили имат боен лазер, способен да изпълнява стратегически задачи. Така авторът на статията в американското издание We Are The Mighty, без да отрича, че Русия може да създаде такова оръжие, изрази съмнение, че „Пересвет“ е истински боен лазер, тъй като бойната му употреба не е показана на видеото от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Барт Хендрикс обаче, чиято статия е публикувана три дни преди разсекретяването на редица разпоредби от новата космическа стратегия на Пентагона, не се съмнява, че руската армия разполага с лазерно оръжие. Проучвайки десетки открити източници, той стига до заключението, че „Пересвет“ е разположен в базите на стратегическите ракетни войски, където се намират мобилни системи от междуконтинентални балистични ракети, в гарнизоните край Тейково, Йошкар-Ола и Новосибирск. На някои сателитни изображения се виждат мобилни лазерни инсталации „Пересвет“, разположени извън заслоните.

„Повечето анализатори се съгласиха, че „Пересвет“ ... е проектиран да повреди оптичните системи на превозните средства, които се опитват да атакуват или откриват мобилните междуконтинентални ракети - самолети, БПЛА, крилати ракети или сателити ... Ако сателитите за разузнаване на врага са заслепени от лазерен лъч, те ще загубят способността да се наблюдава движението на мобилните ракети“, пише Хендрикс.

Хендрикс потвърждава предположението си за възможните антисателитни мисии на „Пересвет“, като се позовава на два руски патента, които според него описват елементите на тази система и показват, че тя е предназначена за наблюдение и почистване на космическите отломки.

Идеята за използване на лазери за поразяването на спътниковите оптични системи се обсъжда от много години в литературата за аерокосмическа защита. Обикновено се прави разлика между „осветяване“ и „ослепяване“. Осветяването води до временна загуба от оптичните и електронно-оптичните системи на техните възможности за откриване, като ги запълва със светлина, която е по-ярка от тази, която се опитват да покажат. Заслепяването нанася непоправима вреда на такива системи. Тъй като оптичните и електронно-оптичните устройства са много чувствителни към светлина, сравнително малки нива на мощност са достатъчни за постигане на тези цели.

Хендрикс е убеден, че БЛК „Пересвет“ е проектиран да прикрива движението на мобилните ракетни установки, като временно излага или трайно ослепява оптичните системи на вражеските разузнавателни спътници. Точните характеристики на „Пересвет“ обаче не са известни нито на Хендрикс, нито на други експерти.

Съветският съюз беше пионер в създаването на лазерно оръжие. В средата на 60-те години Централното дизайнерско бюро „Алмаз“ започва разработването на бойни лазери. Най-известната му разработка е създаването на самолет А-60 - модернизираният ИЛ-76, оборудван с мощен лазер. Назначението му е противовъздушна, противобалистична и противокосмическа отбрана. А-60 премина през пълен изпитателен цикъл през 1983-1987 г. като част от програмата за противоракетна отбрана „Тера-3“. Наземният компонент „Тера-3“ с два лазера - твърдо състояние (рубинен) и газодинамичен - е разположен на тренировъчния полигон „Сари-Шаган“ в Казахстан.

На 10 октомври 1984 г. един от компонентите на „Тера-3“, лазерният локатор 5Н26 / ЛE-1, по инициатива на министъра на отбраната на СССР Дмитрий Устинов, измерва параметрите на американската совалката „Чалънджър“. През есента на 1983 г., по време на 13-ия полет на совалката, когато орбитата му попада в района на полигона „Сари-Шаган“, LE-1 го облъчва, работещ в режим на откриване с минимална радиационна мощност. Орбитата на кораба е 365 км. Точното предназначение на лазерната единица е издадено от радарната измервателна система 5H25 „Аргун“. Както по-късно съобщава екипажът на „Чалънджър“., когато прелита над района на езерото Балхаш, корабът внезапно се изключва, имаше неизправности в оборудването, а самите астронавти се почувстват неразположени. Американците започват да търсят причините и скоро разбират, че екипажът е подложен на някакъв вид изкуствено въздействие. САЩ официално протестират срещу Съветския съюз. Впоследствие лазерна система не се използва за наблюдение на совалките, а по време на перестройката, през август 1989 г., ЛE-1 е демонстрирана на американската делегация. Може да се предположи, че ако ЛE-1 беше облъчил совалката с пълна мощност, корабът щеше да загине.

През следващите години наземният БЛК „Пересвет“ ще бъде поставен на самолетоносач, заяви заместник-министърът на отбраната на Руската федерация Алексей Криворучко в интервю за в. "Красная звезда". Бойните лазери също се разработват в САЩ, но нито един от тези проекти не е довършен и не се очаква във войските. „Пересвет“ остава единственият боен лазер в света, опериращ в армията

Превод: В. Сергеев

