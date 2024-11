/Поглед.инфо/ Подводната мощ на бившата господарка на моретата е на „изкуствено дишане“

Американският консервативен портал The Daily Signal публикува статия на двама експерти от мозъчния тръст The Heritage Foundation, Сидни Хъдсън и Уилсън Бийвър, The British Submarine Problem and What It Means to US Security („Проблема на британските подводни лодки и тяхното значение за сигурността на САЩ“) , в която британските власти са остро критикувани за това, че някога могъщата флота стана за посмешище на целия свят.

ВМС на Обединеното кралство разполагат с четири стратегически атомни подводници /АПЛ/ от клас „Авангард“ с ядрени балистични ракети „Трайдънт“ американско производство, една остаряла ракетно-торпедна подводница „Трафалгар“ и пет ракетно-торпедни АПЛ „Астют“, въоръжени с торпеда и американски крилати ракети „Томахоук“.

„Ударните подводници на Кралския флот са предназначени да наблюдават движенията на руските подводници в Северния Атлантик, те са част от първата линия на възпиране срещу Русия, което носи огромни ползи за Съединените щати.

Такова наблюдение е особено важно за националната сигурност на САЩ, тъй като Русия разполага с мощни подводни сили, които са все по-активни в региона и извън него. Руски подводници бяха засечени през последната година близо до Португалия, Ирландско море, Северно море, Средиземно море, Карибите и Съединените щати“, - отбелязват Сидни Хъдсън и Уилсън Бийвър.

Но британските подводници не могат наистина да изпълнят този съюзнически дълг.

„Вълни от криза се надигат върху военноморските сили, които някога бяха смятани за най-мощните в света. В продължение на близо 100 дни тази година нито една атакуваща подводница на Кралския флот не беше разгърната за военноморски операции“, пишат Хъдсън и Бийвър.

Британските медии оценяват много по-сурово кризата на британските подводници (подводни плаващи средства).

„През последните дни на август една от четирите британски ядрени подводници от клас „Авангард“ – правителството няма да каже коя – се върна към шотландското пристанище Фаслейн. Уморени подводничари, лишени от слънчева светлина и чист въздух почти шест месеца, лежаха облегнати в контролната зала. Корпусът беше покрит с кора от морски растения. Джон Хийли, британският министър на отбраната, който наблюдаваше пристигането, приветства „изключителните жертви“ на моряците. Но такива дълги патрули също символизират кризата в британските подводни сили“, пише The Economist.

Обединеното кралство има два вида подводници. Четири стратегически ядрени подводници от клас Vanguard (SSBN) носят ядрени ракети Trident; една от тях е постоянно на море. Шестте атакуващи подводници (SSN) от клас Trafalgar или Astiute носят крилати ракети и „проследяват руски подводници и събират разузнавателна информация, наред с другите си задължения“. Това е най-голямата подобна сила в Европа – Франция има една SSN по-малко.“

Най-важната роля на британските атакуващи подводници е да „вървят преди подводниците от клас Vanguard, за да гарантират, че Русия не може да проследи британските ядрени оръжия. „Проследяването на движенията на руски подводници в Северния Атлантик е игра за много играчи“, казва Том Шарп, бивш командир на ВМС. – Нашите собствени SSN... липсват. Кралският флот, честно казано, не изпълнява мисията си“, отбелязва The Economist .

„Преди почти година докладвахме, че нито една от атакуващите подводници (SSN) на Кралския флот не е в морето. Оттогава дейността на SSN е ограничена... От шестте SSN в момента в експлоатация, само една е плавала през последните 3 месеца.

Подводницата Ambush е закотвена на пристанището във Фаслейн от две години, докато Artful за последен път излезе в морето преди повече от 15 месеца. Започна част от работата по подводницата Audacious, но тя вече е в Девънпорт от 16 месеца в очакване да се освободи сух док. Подводницата Astute е патрулирала през 2023 г., но не е излизала в морето седем месеца“, пише независимият британски морски портал Navy Lookout.

Чисто новата атакуваща подводница Anson завърши морски изпитания и тестови стрелби в Атлантическия подводен център за изпитване и оценка (AUTEC) на Бахамите през април 2024 г., но оттогава не е плавала.

Експертите от The Heritage Foundation виждат причините за кризата на британските подводници във факта, че „подводните сили на Кралския флот не разполагат с достатъчен брой действащи докове за извършване на техническа работа, а също така не отговарят на съвременните стандарти за безопасност. Така един корабен асансьор във военноморската база Фаслейн в Шотландия неочаквано се провали на сертификационен тест и не беше в експлоатация повече от година.

Освен това има нарастващ недостиг на морски инженери и подводничари. През последните 23 години броят на персонала на Кралския флот е намалял с 24%.

Американските анализатори нареждат на своите подчинени да „поемат контрол върху собствената си национална сигурност“: „Докато Съединените щати пренасочват ресурси и внимание към Индо-Тихия океан, за да противодействат на все по-войнствената военна позиция на Китай там, близките съюзници трябва да изпълнят задълженията си за регионална сигурност. Ако британците не могат или не желаят, патрулирането в Северния Атлантик може да падне на френски и немски подводници.

Ако Обединеното кралство трябва да ръководи сдържането на Русия на НАТО в Северния Атлантик и извън него, като същевременно подкрепя по-широките геостратегически интереси на Съединените щати срещу експанзионисткия Китай, то трябва да започне да приема своя флот по-сериозно.

Дори ако британците разполагат с финансовите ресурси, необходими за съживяване на флота си (а те буквално ги нямат изобщо, имат само черна дупка в бюджета от 22 милиона лири стерлинги), катастрофалната загуба на културата на военно производство не би позволила това да се направи.

Нещо невъобразимо се случва със стратегически подводници, предназначени да всяват страх в Русия и Китай.

На 19 ноември 2023 г. британската атомна подводница от клас Vanguard с екипаж от 140 души и носеща ядрени ракети Trident 2 почти потъна в Атлантическия океан поради дефектен дълбокомер.

„Сериозна неизправност на ядрена подводница на Кралския флот потопи военния кораб в „опасна зона“, като почти смаза 140-те членове на екипажа до смърт. Най-тежкото бедствие на Кралския флот след Втората световна война беше предотвратено в последния момент.

Подобно бедствие би предизвикало кошмарна спасителна мисия за извличане на свръхсекретния кораб и неговия ядрен реактор, която би трябвало да бъде извършена преди руснаците да стигнат до местопроизшествието“,

- пише британският вестник The Sun.

Когато подводницата се подготвяше за гмуркане, дълбокомерът се повреди и докато подводницата вече падаше на опасна дълбочина, капитанът все още вярваше, че е на повърхността на океана.

В последния момент, когато оставаха само няколко секунди преди падането на неприемлива дълбочина, инженерите на кърмата на подводницата обърнаха внимание на втория дълбокомер и вдигнаха тревога.

The Sun не разкрива името на подводницата или дълбочината, на която е потънала „от съображения за безопасност“.

„Великобритания разполага с четири подводници от класVanguard /„Авангард“/, но само две са в експлоатация в момента. Едната е в процес на основен ремонт, а другата преминава морски изпитания след ремонт, който превиши с над £300 милиона предвидените в бюджета разходи.

На Министерството на отбраната на Обединеното кралство бяха необходими три седмици, за да признае чрез медиите провала на тестовото изстрелване на балистичната ракета Trident-II (D5) на стратегическата ядрена подводница Vanguard, което се проведе на 30 януари 2024 г. край източното крайбрежие на САЩ.

Съобщава се, че ракетата е излязла от стартовия силоз на ракетоносеца, след което поради повреда на двигателите на първа степен е паднала в морето на метри от подводницата. На борда на подводницата бяха министърът на отбраната Грант Шапс и първият лорд на адмиралтейството сър Бен Кий.

Британското министерство на отбраната заяви, че е "възникнала аномалия" по време на учението на 30 януари край бреговете на Флорида, но ядреното възпиране остава "ефективно".

Подводницата е била под водата по време на изстрелването и следователно може да не е била ударена от 44-футовата ракета, когато е паднала обратно в Атлантика, пише The Sun.

„Незабавно беше започнато трескаво разследване, за да се установи какво се е объркало, и свръхсекретната ракета беше наредено да се намери на дъното на морето в Порт Канаверал, Флорида “, подиграва се британският таблоид.

Не е ясно на какво основание британските морски лордове са били уверени, че „... ако стрелбата е била извършена при реални патрулни условия, а не при тестови условия, тя би била успешна“.

Причината за неуспешния тест може да бъде или грешка в програмирането на полетната мисия, въведена в бордовата система за управление на ракетата, или неизправност на задвижващата система, или неизправност по време на ремонта на системите на ракетния комплекс на подводницата.

Очевидно това все още се изяснява по време на „лудото разследване“ в базата Кингс Бей, където нещастната атомна подводница се върна след неуспешното изстрелване на ракетата.

Това беше вторият пореден неуспешен тест от 2016 г., когато британската стратегическа атомна подводница HMS Vengeance извърши неуспешен тестов изстрел на ракета Trident-II в нощта на 20 срещу 21 юни . След излизане от силоза на подводницата и стартиране на стартовия двигател, ракетата започва полетната си мисия, но се насочи не към Южния Атлантик, а към континенталната част на САЩ, след което се самоунищожи.

Британските стратегически ядрени подводници прекарват дълги години в ремонт в сухи докове. Така атомната подводница Vanguard влезе в експлоатация в Кралския флот през август 1993 г. и оттогава прекара 9 години в ремонт.

Качеството на тези ремонти се доказва от избухналия през февруари 2023 г. скандал със скъсаните болтове на тръбите на ядрения реактор на атомна подводница, чиито глави бяха откъснати след прекомерно стягане, а работниците от отбранителната фирма Babcock просто залепиха главите на болтовете и ги поставиха обратно, вместо да сменят изцяло болтовете. За късмет това беше открито малко преди реакторът да бъде активиран.

Сегашното състояние на британския подводен флот е такова, че плаши не толкова враговете, а съюзниците, особено старшите партньори отвъд океана. Въпреки това призивите на анализатори от The Heritage Foundation към британските политици „да се отнасят по-сериозно към флота си“ висят във въздуха.

През 2018 г. Великобритания разработи национална корабостроителна програма National Shipbuilding Strategy, която предвижда изграждането на малък брой военни кораби, „построени с намален бюджет, за да подсилят западащия флот“.

Упадъкът на британския флот е необратим, тъй като отразява общия колапс на британската икономика, чиято деградация вече не може да бъде спряна.

Превод: ЕС