/Поглед.инфо/ Британският вестник “Дейли Мейл” пише: “На пресконференцията на фона на опасенията от руско нахлуване в Украйна Владимир Путин говори за „руския“ Донбас и за искането си към Северноатлантическия алианс да предостави „гаранции за сигурност“.

По време на пресконференцията Владимир Путин каза, че Украйна е "историческа територия", която е извън Русия. Според него Донбас винаги се е смятал за част от Русия. Тазгодишната годишна пресконференция по телевизията идва на фона на опасенията от евентуално руско нахлуване в съседна Украйна. Те са причинени от съсредоточаването на хиляди руски войски по границата с Украйна. Западът предупреди Русия, че ще наложи строги санкции, ако нападне Украйна. Путин от своя страна поиска НАТО да предостави на Русия „гаранции за сигурност“ – по-специално да се откаже от експанзията на изток.

КОМЕНТАРИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ:

Дейвид Майк: Разбира се, никой не се опитва да нахлуе в Русия. Русия е тази, която иска да атакува всички свои съседи, така че Украйна трябва да влезе под чадъра на НАТО. Путин е сериен лъжец. Продължава да отрича, че убийците му работят на запад

RightWingLova: Тоест очаквате, че Русия ще отстъпи, а ние ще трупаме арсенал на техните граници, сочейки Русия. Леле, че си смешен

Дейвид Майк: Всички съседи на Русия се страхуват и мразят руските бандити, управляващи Русия. Ако Русия създаде проблеми, тогава ЦРУ трябва да засили процеса на подклаждане на несъгласие в Русия и проследяване на убийците, които Путин продължава да изпраща, за да убиват опозиционери. Освен това трябва да публикувате банковите сметки на Путин, за да покажете на руския народ къде отиват парите освен за военните разходи.

Леонид от СПБ: Какво ще кажете за списъка на журналистите и политиците, които са били убити в Съединените щати през последните 20 години? Всички те имаха дързостта да обвинят в нещо президентската администрация или ЦРУ.

Дейвид Майк: Допълнителни санкции трябва да бъдат наложени на Русия, докато тя не излезе от Източна Украйна, Крим, Молдова, Грузия и японските острови.

TryAgain_D2: Дейвид Майк, какво ще кажеш да се измъкнеш от Гибралтар, Малвините, архипелага Чагос и Косово... дай пример.

Дейвид Майк: Украинската армия се бие за родината си, а руските наборници дори не искат да влизат в армията

Мохамед СБ: Путин изглежда не знае, че Крим, Южна Украйна и Южна Русия (Черноморски степи) са бившите земи на кримските татари, които те наследяват след присъединяването на Кримското ханство (васална държава на Османската империя). Или пренебрегва предславянската история на тези региони.

Snuglycuddly: Чух какво каза Путин и доколкото разбирам, неговата гледна точка е, че НАТО потенциално може да бъде на границите на Русия. Това е подобно на ракетите в Куба през 60-те години. Факт е, че той вече нахлу и превзе Крим в Украйна, така че защо, по дяволите, Западът изобщо трябва да му вярва?

Саша Грейн: НАТО обучава грузинската армия от години и през 2008 г. Грузия загуби войната от Русия за пет дни. В Афганистан САЩ обучаваха армията - и отново фиаско. Така че подозирам, че всички тези приказки за военна помощ за Украйна са просто поредноато евтинао бърборене на САЩ (макар и скъпоза данъкоплатците).

Циник41: Защо ви трябва гаранция, ако няма да нахлувате?

“Английски Местен”: В северната част на Франция има много англичани, но все пак е Франция. Колкото и хора в Източна Украйна да се смятат за руснаци, това все пак е Украйна. Уликата се крие в името "Украйна". Ако искаш да си руснак... живей в Русия.

Мохамед СБ: Това е земята не на руснаци или украинци, а на Кримското ханство и кримските татари. Руснаците трябва да погледнат карта от XVIII век.

stockers101: Русия вече подписа договор, гарантиращ сигурността на Украйна.

Пийт: Влад е прав. НАТО и разпалителите на войната, както винаги дразнят мечката и тs реагира на това.

Хю Джаас: Ооо, НАТО е ужасено! Руснаците имат опит да бомбардират училища и болници, да свалят пътнически самолети, да отравят дръжките на вратите и да убиват невинни жени и деца. Да не говорим за богатия им опит с долните гащи на други мъже.

big time: Смешно е, че в този XXI век някой претендира за друга държава като за своя.

Just me saying: Путин се заби в ъгъла и сега се опитва да намери изход от това, което започна, но сега съжалява

Майк: НАТО трябва да се съгласи да обещае на Путин да не кани Украйна да се присъедини към НАТО, ако Путин се съгласи повече да не сваля самолети или да убива хора с нервнопаралитични агенти.

Man from Speke: Украйна никога не е била част от Русия. Тя беше част от Руската империя. След това - съветска република. Никога не е била част от Русия.

Хю Прат: Браво, Путин, че влезе в мирни преговори и се опита да намали напрежението и да избегне войната

“Пенсиониран”: Путин, дай му пръст и той ще ти отхапе ръката. Ако Западът се оттегли, както беше в случая с Крим, очаквайте същото, но само по-лошо.

Tigressor: Гледах пресконференцията около два часа. Някак си не видях нашите лидери да се опитват толкова усилено, да се напрягат и да се излагат на опасност. Въпросите изглежда са избрани на случаен принцип, но кой знае. Прав е за НАТО.

Гордън: Калининград беше немски, ще го върнеш ли, Влад?

Роб: Ако Путин можеше... той вече щеше да го направи. Той знае, че неговата армия не може да се сравни с армиите на Украйна и НАТО, взети заедно, но Русия има основателни опасения. Русия е била многократно атакувана и е претърпяла едни от най-тежките човешки жертви в световната история.

Vproject: Путин иска гаранции, на които няма право, а НАТО не е длъжно да отговаря на тези нелепи искания. Въпросът е защо сега? Защо не преди 10 години, или 5, или 2? На практика нищо не се е променило в позицията на НАТО на изток през последните 10 години. Тоест, това е класически финт с цел да се привлече вниманието. Ако Русия се отнасяше към страните, които смята за приятели, тогава нямаше да има тези уязвими държави, които бягат от нея с пълна скорост. Вместо това тя ги рита като футболни топки и после се прави на изненадана, че Полша и Румъния не са особени русофили!

“Бъдещ министър-председател”: НАТО няма да отстъпи пред неосъществимите искания на Русия за гаранции за сигурност, поради което тази ситуация е плашеща. Защото Русия също няма да отстъпи и не мисля, че ще направят компромис с това, което смятат за наистина сериозни проблеми със сигурността. И това, очевидно, ще доведе до опасни военни действия, ако се използват ядрени оръжия, ще стане много опасно за всички нас.

Minibrick: Путин явно отново има проблеми в страната.

Sleepysam: Защо Путин живее в пепелта на СССР и чака неговото възраждане? Русия не се нуждае от Украйна, ако на руснаците не им харесват да живеят там, значи имат достатъчно място в родината си. Русия е най-голямата държава в света, Путин трябва да гледа на изток от Москва, където повечето му хора живеят в много лоши условия. Мафиотска държава.

Sithney: Путин винаги е бил готов да приеме неутралитета на държавите, с които Русия граничи, и е напълно прав, когато казва, че НАТО продължава да се движи на изток. Ако познавате историята им, руснаците винаги са се страхували от обкръжаване от 1850 г. насам и това оформя външната им политика оттогава.

travelling D: Просто има нужда от достъп до морето.

Are-you-listening: Самият народ на Украйна трябва да реши кой ще ги ръководи. Направете референдум с тях и тогава Путин трябва да се съобрази с резултатите.

Scepticor: Путин трябва да внимава какво стои зад него. Някой ден Китай ще нахлуе в огромния и богат на минерали Сибир.

Grays: Този човек е просто гросмайстор, гениален стратег. Жалко, че ние на Запад сме принудени да се примирим с факта, че сме водени от кретени и куфали.

Превод: В. Сергеев

