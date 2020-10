/Поглед.инфо/ Жителите на италианския град Норточе Джовани Карили и Джампиеро Нобили ревностно изпълняват предписанията на властите: носят маски и спазват социална дистанция, когато се срещат, въпреки че никой друг не живее в изоставеното селище, казва CNN. Както обясни единия от пенсионерите на изданието, те не само се страхуват да не се разболеят, но и смятат за „принципно“ да спазват правилата за себе си и за другите хора.

Според уебсайта на канала жителите на град Норточе - 82-годишният Джовани Карили и 74-годишният Джампиеро Нобили - нямат съседи, а самите те рядко ходят за покупки. Градът е разположен в популярната сред туристите Умбрия, но е разположен на надморска височина от 900 м над скалист пролом, така че е изключително трудно да се стигне до там. Въпреки това нито Карили, нито Нобили се чувстват защитени от коронавируса, който вече отне 37 хиляди живота в Италия. „До смърт се страхувам от вируса, каза Карили пред CNN. - Ако се разболея, аз съм сам, кой ще се грижи за мен?“ Въпреки напредналата си възраст, той „се радва на живота“ и иска да продължи да се грижи за овцете, лозята, кошерите и овощните градини, да събира трюфели и гъби.

Американският сайт припомня, че сега италианците са помолени да поддържат социална дистанция от един метър и е въведен задължителен режим на маска на всички обществени места (отворени и затворени), с изключение на частните домове. В някои от най-населените градове на страната полицията наказва хората без маски с глоби от 400 до 1000 евро.

За единствените жители на Норточе носенето на маски е свещено правило. Нобили вярва, че неспазването на наложените строги мерки, от един от тях, би било неуважително, дори въпреки специалните им обстоятелства. Според него той прави това не само с цел поддържане на здравето си: „Ако има правила, трябва да ги спазвате в своя полза и в полза на другите хора. Това е въпрос на принцип.“

Когато приятелите пият кафе в къщата на Карили, те седят в противоположните краища на маса с дължина 2 м. Те поддържат социална дистанция по време на редовните си разходки до древната римска каменна чешма за изворна вода. И двамата избраха родния си град за убежище на стари години, много от жителите на който се преместиха в Рим и други градове в търсене на работа след поредица от земетресения през 90-те.

През лятото някои семейства се връщат в домовете на своите предци, но през повечето време Карили и Нобили са сами в града в компанията на кучето на Карили - куче за лов на трюфели и петте му овце. Понякога приятелите посещават семействата си извън Норточе и пътуват до съседния голям град за продукти, но предпочитат да са сами с природата. „Водим много прост живот, обясни Карили пред CNN. - Можем да предложим само свеж, наситен с кислород въздух, спокойствие, тишина и здравословна вода от планината.“

Превод: М.Желязкова

