/Поглед.инфо/ Френски изследователи от общността “Адио Корона” разказаха на вестник L'Express за лесен начин за обеззаразяване на използваната маска и удължаване на живота ѝ трябва да се постави в хартиен плик за една седмица, преди да се използвате повторно. Учените изчисляват, че това значително ще намали разходите и замърсяването на околната среда с микропластмаси, но здравните власти не препоръчват използването на този метод поради неговата недоказана ефективност.

Френски учени са намерили начин да удължат живота на хирургическите маски за еднократна употреба, които са направени от пластмасови нановлакна и не се разграждат: просто трябва да се поставят в хартиени пликове, съобщава L'Express, позовавайки се на проучване на група френски учени доброволци.

„Анализирахме наличната научна литература и стигнахме до заключението, че можем да препоръчаме на населението да поставя маските в хартиени пликове за една седмица, преди да ги използва повторно“, коментира Виржиния Куртие-Оргозо, водещ изследовател в Националния център за научни изследвания, занимаващ се с еволюционна генетика, пред френското издание. Тя е член на общността “Адио Корона”, която има за цел да популяризира научните изследвания, свързани с КОВИД-19. Според Куртие-Оргозо „техниката на плика“ в повечето случаи е достатъчна, за да „унищожи всички възможни следи от коронавирус от вече износена маска“. Въпреки че здравните власти не препоръчват повторно използване на хирургични маски, този метод позволява на човек да се грижи за здравето си, да намали финансовите разходи и най-важното - да причинява по-малко вреда на околната среда.

Както обяснява Виржиния Куртие-Оргозо, хирургическите маски се правят от пластмасови нановолокна, така че на природата им трябват няколкостотин години, за да се разложат. Във всички страни по света те вече се срещат навсякъде - по улиците, в градини, реки, океана, те са опасни за животните и под формата на микропластмаси замърсяват въздуха, водата и тровят хората. Изследователят изчислява, че ако всеки французин носи по една маска на ден, то до края на годината ще има 100 хиляди тона неподлежащи на рециклиране пластмасови отпадъци. Освен това за производството на полипропилен, от който са направени маските, е нужен петрол. Така повторната употреба ще доведе до значителни икономии: семейство от 2-3 души ще се нуждае само от една кутия с 50 маски годишно.

Статията отбелязва, че методът, предложен от учените, не представлява никакви технически затруднения: просто трябва да поставите използваната маска в хартиен плик и да се оставите за седем дни, като не трябва да се забравя измиването на ръцете. Въпреки това, както подчертава Денис Корпе, микробиолог и почетен професор в катедрата по хигиена и хранене в университета в Тулуза, е необходимо да се избере подходящият материал за пликове: „всеки вид бяла хартия ще свърши работа, с изключение на гланцовата”. Според Корпе, в никакъв случай не трябва да се използва найлонова торбичка или пластмасови пликове с ципове, които понякога се препоръчват: хартията дезинфекцира много по-бързо от пластмасата. Освен това хартията абсорбира влагата и позволява на маската да изсъхне по-бързо, а плътната материя на плика позволява да се изправи продуктът, предотвратявайки появата на гънки и дупки.

Учените също така предлагат начини за ускоряване на обеззаразяването на хирургическите маски: поставете ги върху батерия или върху черна папка до прозорец в слънчев ден, така че температурата да се повиши над 25 ° C. След 3-4 дни маските могат да се използват: колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо вирусът ще умре. В същото време излагането на температура над 70 ° C в продължение на един час има пагубен ефект върху влакната на маските. В същото време коронавирусът може да издържи дългосрочно съхранение при ниски температури - от 4 ° C до -18 ° C.

В интервю за L’Express участниците в изследването заявяват, че „филтрационната способност на хирургическите маски не се променя след носенето им, при условие че не са мокри“, както и по време на съхранение на сухо място при стайна температура. От друга страна, измиването на маски или дезинфекцията им с алкохол намалява техните защитни свойства, тъй като се нарушават електростатичните свойства и структурата на влакната, които осигуряват филтрация. Експерти от “Адио Корона” съветват да се даде предпочитание на метода с пликове за дезинфекция на маски.

С всичко това, след посещение на болницата, разговор с болен човек или голямо събиране е за предпочитане да се изхвърли маската, подчертават събеседниците на френския вестник. Според тях след мащабна зараза някои вирусни частици могат да останат опасни дори след дезинфекция. Също така, не трябва да се използват повторно маски с петна, дупки, разкъсвания, повредени държачи на носа или скъсани ластици. Виржиния Куртие-Оргозо вярва, че ако боравите внимателно с маските, те могат да се носят отново 20 или 30 пъти, което ще позволява да се използва една маска в продължение на шест месеца.

Въпреки че предложената техника изглежда надеждна при описаните условия и има значителни екологични и икономически ползи, здравните власти не я препоръчват. По искане на изданието те обясниха, че ефективността на този метод не е научно доказана и никога не е изпитвана в реални условия с помощта на доброволци. Освен това не позволява почистването на мръсни маски и не ги стерилизира в случай на масивна коронавирусна инфекция, при която малка част от вирусните частици могат да оцелеят. Групата френски учени се надяват, че ще успеят да продължат изследванията с различни видове маски и да докажат ефективността на предложената методология, пише L'Express.

Превод: В. Сергеев

