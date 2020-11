/Поглед.инфо/ Шокиращите кадри от нападението на тъмнокож музикален продуцент в собственото му студио, подтикна френското правителство да смекчи своята реторика на сигурността и да потърси начин за успокояване на обществото, пише Le Monde. Ако доскоро властите бяха загрижени за обвиненията в слабост и неспособност да осигурят ред в страната, днес те са по-притеснени от придобиването на имиджа на „душители на свободата“, отбелязва вестникът.

„Смразяващите“ кадри на „разюздано насилие“, публикувани от новинарския сайт Loopsider, се превърнаха в „политически електрошок“ за Франция в четвъртък, 26 ноември, пише Le Monde. Тъмнокожият музикален продуцент Мишел Зеклер говори пред камерата за бруталната атака, на която е бил подложен в собственото си музикално студио в 17-и район на Париж, и за това, как е викал на помощ органите на реда. Само че полицията вече е била на местопроизшествието, уточнява вестникът: Зеклер е бит от трима служители на реда с расистки викове.

Както отбелязва вестникът, френските власти, вече обвинени в посегателство срещу обществените свободи след одобрението от парламента на законопроекта за глобалната сигурност и суровите действия на служителите на реда по време на евакуацията на мигрантския лагер на Площада на Републиката в Париж, сега са изправени пред увеличаване броя на случаите на полицейско насилие и злоупотреби.

Фактът, че министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен е изпратен в телевизионния канал France 2 в четвъртък вечерта, за да успокои обществеността, говори за атмосферата на загриженост в ръководството. Според вестника за „основния знаменосец“ на правителствената политика за сигурност през последните седмици това се е превърнало не само в сериозно предизвикателство, но и в „упражнение за балансиране“, чиято цел е да създаде впечатление, че правителството по никакъв начин не отстъпва по същество и „в същото време,“ според любимата фраза на Макрон, да направи предпазливо отстъпление.

По този начин министърът категорично осъди насилието над музикалния продуцент, като заяви, че замесените полицаи „омърсиха честта на републиканската униформа“, а също така публикува доклада на Главния инспекторат на Националната полиция за събитията на площада на Републиката, като посочва незаконното насилие, но не поставя под съмнение общата стратегия, за която Дарманен пое отговорността.

В същото време префектът на парижката полиция Дидие Лалемен, отговорен и за двата случая на полицейска жестокост, беше „спасен“ и засега ще остане на поста си, подчертава Le Monde. Ръководителят на Министерството на вътрешните работи не отказа да включи в закона за глобалната сигурност член за ограничаване разпространението на изображения на полицаи, който стана обект на критики от правозащитни организации и редакторите на всички медии във Франция, въпреки че министър-председателят Жан Кастекс обяви няколко минути по-рано създаването на комисия за пренаписване текста на законопроекта.

Както отбелязва Le Monde, „обратният завой“ в държавната политика не е случаен. Според вестника от седмица Еманюел Макрон изпитва засилен натиск от обществото и местните власти, загрижени от това, което лявата опозиция нарича дрейф на властта към задушаване на свободите. „Той идва отвсякъде, дори отдясно. Тези въпроси разбиват всички традиционни разминавания“, подчертава източник, близък до държавния глава. Възмутени реакции от международни звезди като футболистите от френския национален отбор Килиан Мбапе и Антоан Гризман на видео, публикувано от Loopsider, също не убягнаха от вниманието на съветниците от Елисейския дворец.

В същото време през последните седмици „макронистите“ бяха доволни от действията на Жералд Дарманен, чиято задача е „да олицетворява твърдата линия на Министерството на вътрешните работи“, казва близък сътрудник на президента. Разглеждайки резултатите от социологическите проучвания, властите се радваха, че твърдата позиция на ръководителя на Министерството на вътрешните работи е одобрена от обществото, което позволява на държавния глава да се противопостави на критиките, посочващи неговата слабост по въпросите, засягащи централната власт.

Въпреки че след убийството на учителя Самюел Пати обществото изисква увеличаване на авторитета на властта, поради което изпълнителната власт демонстрира твърдост всяка минута, Елисейският дворец се опасява, че този път балансът на силите се е изместил твърде много надясно. „Общественото мнение следва Дарманен, така че да, той носи резултати. Но общата картина, която всичко това рисува, където Макрон се явява като враг на свободата, не е добра.”, признава съветникът на президента, притеснен, че подобно представяне вреди на имиджа на държавния глава. „След като е обвинен в прекомерен либерализъм, президентът не трябва да бъде обвиняван в задушаване на свободите“, съгласен е предан на Макрон министър. Изглежда, че настъплението в сферата на сигурността, тържествено обявено от самия Макрон, е отишло твърде далеч, като „чудовището е избягало от създателя си“, заключава вестникът.

Според изданието „плъзгането към задушаване на свободите“ предизвиква раздразнение както в правителството, така и сред представителите на парламентарното мнозинство. Критиката обаче се счита за несправедлива в обкръжението на министъра на вътрешните работи. „Когато беше назначен за вътрешен министър, неговият план беше да възстанови мира и реда в къщата. Огромен брой полицаи тогава хвърляха белезниците на пода и сваляха шлемовете си, вече никой не помни това.“, казва сътрудник на вътрешния министър.

В момента умиротворяването е спешна нужда, отбелязва вестникът. След период на отстраняване от полемиката, държавният глава започва да се намесва ненатрапчиво. Според информация на Le Monde екипът на президента е бил особено загрижен за щетите, причинени от строгата политика на сигурност на международната арена. Трима докладчици на Съвета на ООН по правата на човека едновременно осъдиха Франция за законопроекта за глобалната сигурност. Във време, когато Париж защитава идеята за обвързване на разпределението на средствата от Европейския стимулиращ фонд, по-специално за Унгария и Полша, с върховенството на правото, това е много лоша реклама, отбелязва вестникът.

Полицейското нападение срещу музикалния продуцент, обнародвано в четвъртък, само добави масло в огъня, пише изданието. Това също промени съотношението на силите в обкръжението на Еманюел Макрон, някои представители на когото за първи път говориха на висок глас за дискомфорта си. „Стига с тези шокиращи сцени!“ - заяви в четвъртък в Twitter президентският съветник Стефан Сежурн, призовавайки префекта на парижката полиция Дидие Лалемен „да принуди онези, които прилагат закона, да го спазват сами“. Друг съветник на държавния глава използва интересна аналогия, която ясно демонстрира влиянието и опасността на образите в политиката. „Това видео прилича на Чили при Пиночет!“ отбеляза той.

