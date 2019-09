/Поглед.инфо/ Сюзън Матюс, старши сътрудник на университета в Рохамптън, анализира поредица от транссексуални книги, които се използват за образователни цели в британските училища и заключи, че по-голямата част от информацията за медицинския транссексуален преход е „неточна“. „Потенциалната вреда се игнорира, маскира или фалшифицира“, каза тя.

Книги на трансджендърна тематика за британските ученици се оказаха опасни за децата, защото те изкривяват медицинските знания за блокерите на половото съзряване, пише The Daily Telegraph, позовавайки се на Сюзън Матюс, старши сътрудник на университета в Рохамптън.

Според нея книгите и учебните програми, които са създадени, за да предоставят на учениците транссексуални знания „не осигуряват защита на децата и противоречат на закона“.

След анализ на поредицата книги, използвани в британските училища, Матюс открива, че в тези наръчници по-голямата част от информацията относно медицинския транссексуален преход е „неточна“.

Като пример тя цитира книгата „Мога ли да ви кажа за многообразието между половете?“ (Can I Tell You About Gender Diversity?), която е предназначена за деца от седем години и повече. Главният герой на тази книга е 12-годишен персонаж на име Кийт, която прави трансджендърен преход от момиче към момче, приемайки хормони, за да спре пубертета.

Освен всичко друго, тя пише: „Най-добрият момент в хормоналните блокери е, че ако променя решението си, те няма да навредят на тялото ми.“

Въпреки това, според Матюс, това твърдение е „недостоверно“, тъй като няма доказателства, че блокерите на пубертета са напълно обратими, когато се приемат по време на пубертета. Освен това също не е доказано, че те причиняват непоправима вреда.

Междувременно редакторът, отговорен за отпечатването на тази книга Андрю Джеймс заяви, че съдържащата се в нея информация „не е неточна и не изкривява медицинските съвети“.

Той добави: „Съветите, дадени в книгата, особено по отношение на блокерите за пубертета, са в съответствие с препоръките на Националната здравна служба и многото благотворителни организации и ЛГБТ организации, които работят с и подкрепят транссексуалните деца и техните семейства.“

Сюзън Матюс публикува критиката си в „Изобретяването на трансджендърните деца и младежи“.

Във предисловието на тази книга един от водещите психиатри предупреждава, че транссексуалните деца, които са подложени на медицинско или хирургично лечение, са изложени на риск от „сериозни и необратими щети“.

В същото време The Daily Telegraph цитира думите на психиатъра-консултант от Фондацията на Tavistock и Portman NHS Trust David Bell, който се оплаква, че активистите „са затворили” критичната дискусия за феномена на трансджендърството и джендърната дисфория.

