/Поглед.инфо/ Въпреки че, както и обикновените хора, звездите не могат да избягат от коронавируса, последните имат много повече възможности за самоизолация. Според CNEWS, днес във френските си владения британският музикант Мик Джагър, холивудският актьор Джони Деп и наскоро живеещият в Русия Жерар Депардийо решили да се скрият от пандемията.

Пред пандемията обикновените хора и звездите са равни. Последните също трябва да седят в самоизолация. Прави впечатление, че няколко знаменитости решиха да прекарат този период наведнъж във Франция, пише CNEWS.

И така, като убежище от коронавируса, вокалистът на „Ролинг Стоунс“ Мик Джагър избра замъка си в долината на Лоара, който той придоби преди почти 40 години. Първоначално регионалните медии заподозряха това заради снимка, публикувана от музиканта в Twitter на 19 април и в която беше възможно да се разпознае вътрешността на замъка. Тогава информацията беше потвърдена от източник, близък до Джагър, благодарение на който също стана известно, че наемателят не ходи никъде и че му е доставена храна.

Mick Jagger✔@MickJagger

You can watch our performance for @glblctzn One World: #TogetherAtHome on BBC1 at 7:15pm BST tonight and check out worldwide listings at http://glblctzn.me/2xFbpj8

8,6136:18 PM - Apr 19, 2020Twitter Ads info and privacy1,985 people are talking about this

Друга звезда, решила да се изолира във Франция, е Джони Деп. Холивудският актьор предпочете вилата си в Калифорния пред Le Plan de la Tour в региона на Лазурния бряг. Според CNEWS, преди това Деп дълги години се опитвал да продаде френска вила, която той купил през 2001 г. с любимата си тогава актриса Ванеса Паради.

По време на самоизолация Деп също не губи време и вече е създал свой акаунт в Instagram.

Въпреки че Джерард Депардийо е французин и изглежда, че няма нищо необичайно в престоя си у дома, порталът припомня, че актьорът живее в Русия от 2011 г. и дори успя да придобие руско гражданство. Независимо от това, по време на изолационния период Депардийо се озовава във френския си замък Шато де Тинь, отново в долината на Лоара - но не по собствена свободна воля, той беше просто у дома за снимките на новата комедия, режисирана от Том Жил, когато Париж обяви въвеждането на режим на самоизолация.

Превод: Поглед.инфо

Източник: CNEWS

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели