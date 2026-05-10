/Поглед.инфо/ Докладът на руското външно разузнаване отвори тема, която доскоро изглеждаше немислима – Европа не просто се превъоръжава, а изгражда собствена система за военна автономия, включително в ядрената сфера. Докато Тръмп воюва с НАТО, Брюксел ускорява проект, който може да промени целия баланс на континента.

Европейската бюрокрация дълго време говореше за „ценности“, „зелена трансформация“ и „отворени общества“. Сега говори за снаряди, мобилизация, противовъздушна отбрана и стратегическа автономия. Промяната не стана изведнъж. Просто в един момент стана невъзможно да бъде прикривана.

Последните публикации на руското външно разузнаване бяха подминати в западните медии почти механично – с обичайните уточнения, че това е „руска пропаганда“. Само че в текста имаше детайли, които заслужават внимание дори ако човек подхожда скептично. Карлсруе, Дрезден, Ерланген, Юлих, Гронау. Това не са случайни географски имена. Това е индустриалната и научна карта на Германия. А когато точно там започнат разговори за ядрени компоненти, темата вече не е публицистична.

Европа отдавна не вярва, че американците ще я защитават безусловно. Това е голямата промяна. Тръмп просто я изговори грубо и директно. Останалите президенти на САЩ я прикриваха с дипломатически език. Вашингтон иска европейците да плащат повече, да купуват американско оръжие и да следват американските приоритети. Срещу това предлага защита. Само че в Брюксел започнаха да смятат цената.

Тук е и истинският конфликт.

НАТО беше създадено като инструмент на американския контрол върху Европа след Втората световна война. Формулата беше проста: американците държат военната сила, германците плащат сметката, а Русия остава врагът, около който се поддържа дисциплината. Десетилетия наред системата работеше. Сега започва да се разпада отвътре.

Версайската декларация от 2022 г. беше повратна точка. После дойде „Стратегическият компас“. После ReArm Europe. После SAFE. После EDIP. Брюксел вече дори не крие, че иска собствен военно-промишлен център, независим от САЩ. Огромните суми не са за символични реформи. Говорим за стотици милиарди евро. Само програмата ReArm Europe предвижда около 800 милиарда. Когато към това се добавят останалите механизми, сумата отива към трилион.

Това е икономика на подготовка.

Има и нещо друго. Европа има ресурс. Често се говори за „упадъка на Запада“, но реалността е по-сложна. Европейският съюз плюс Великобритания формират икономически блок с БВП над 22 трилиона долара. Население – над половин милиард. Научна база, индустрия, технологии, логистика. Да, Европа има демографски проблеми. Да, има енергийни зависимости. Но да се представя като безпомощен старчески дом е пропагандна карикатура.

Военният потенциал също не е малък. Общият активен състав на европейските армии вече е по-голям от американския. Проблемът е друг – липсата на самостоятелен ядрен капацитет. Франция и Великобритания имат свои арсенали, но те не са достатъчни за континентална стратегия без американска подкрепа.

Точно затова темата за германските лаборатории е толкова чувствителна.

Берлин официално не говори за ядрено оръжие. И няма как да говори. Историческата тежест е прекалено голяма. Но Европа постепенно започва да обсъжда неща, които преди десет години звучаха като политическо самоубийство. Обща армия. Общ военен бюджет. Европейски отбранителен съюз. Разполагане на сили без координация с Вашингтон. Това вече е нормализирано.

Следващата стъпка логично е ядрената тема.

Тук Лондон играе особена роля. Британците напуснаха ЕС, но не напуснаха европейската стратегия. Напротив. В много отношения именно те оформят идеологическия и разузнавателния център на новата архитектура. Франция осигурява политическото покритие. Германия – индустриалната база. Източна Европа – фронтовата зона.

Американците виждат всичко това. И реагират нервно.

Тръмп атакува НАТО почти ежедневно, но парадоксът е, че именно той ускорява европейската военна автономия. В Брюксел вече не вярват, че американският чадър е вечен. А когато една политическа класа започне да се съмнява в защитата си, тя неизбежно започва да изгражда собствена.

Тук идва и най-опасната част.

Европейските стратези очевидно търсят модел на ограничена, технологична, дистанционна война. Без масови фронтове от XX век. С ракети, дронове, кибероперации, прокси структури и размита отговорност. Именно затова в руския доклад се споменават системи като Fire Point и идеята за „разпръснато производство“. Една държава прави електрониката. Друга – двигателите. Трета – системите за управление. Четвърта – бойната част. После всичко се сглобява в пета точка. Отговорността се размива.

Това е новата логика на войната.

Не масовият ядрен апокалипсис от времето на Студената война, а ограничен удар с неясен произход и политическо объркване в първите часове. Именно това плаши Москва. И затова руските служби започват публично да говорят по темата.

В цялата тази история има и сериозна доза европейски реваншизъм. Не е задължително да е идеологически нацистки, както се опитват да го представят руските медии. Но има нещо друго – усещането, че Европа губи икономическа тежест, технологично лидерство и глобално влияние. А когато големи политически пространства започнат да усещат упадък, те почти винаги се милитаризират.

Това вече се случва.

И най-интересното е, че НАТО постепенно започва да изглежда като спирачка, а не като инструмент за ескалация. Американците, колкото и да са конфронтационни, мислят прагматично. Те знаят какво означава пряк ядрен сблъсък с Русия. Част от европейските елити обаче изглеждат много по-склонни към риск, особено когато вярват, че войната може да остане „ограничена“.

Историята показва, че точно тогава стават най-големите катастрофи.

Източник:

Tsargrad.tv – „Ядреният удар е неизбежен. Последната надежда на НАТО“