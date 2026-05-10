/Поглед.инфо/ Финландия вече не е онази предвидима северна държава. Александър Тагиров описва една нова реалност – учения на 70 км от руската граница, артилерия, насочена към стратегическите мостове на Севера, и законодателни промени, които отварят вратите за ядрено оръжие. Това не е просто НАТО, това е превръщането на една цяла нация в бойно поле.

Вуосанга: Където тишината на Лапландия умира под веригите на К9

Ако човек погледне картата на Северна Европа, ще види една огромна, пуста и доскоро мирна територия. Днес обаче тишината на финландските езера е само спомен. Полигонът Вуосанга, разположен само на 70 километра от руската граница, се превърна в епицентър на нещо, което експертите вече наричат „Северен удар 26“. Това не е местна финландска инициатива. Това е звено от една много по-голяма, желязна верига, която НАТО кове от Балтика до Балканите.

На терен във Вуосанга не са само финландците. Там са американците, британците, французите, италианците. Дори поляците и унгарците са пратили свои контингенти, за да се упражняват в суровите условия на Севера. Но въпросът не е в присъствието, а в техниката. Основният инструмент за натиск тук е южнокорейската самоходна гаубица K9 Thunder. С обсег от над 60 километра, тези машини не са предназначени за отбрана на финландското крайбрежие от някакъв въображаем десант. Те са на позиции, които им позволяват да покрият стратегически цели навътре в руската територия.

В Поглед.инфо анализираме конкретиката на тези маневри. „Военна хроника“ съобщава, че сценарият на учението е плашещо специфичен: отработване на артилерийска поддръжка за локални настъпателни операции. И тук идва най-важното – целите. Не става дума за абстрактни вражески части, а за веригата от мостове близо до руската река Сегежа. За незапознатите това може да звучи като маловажна точка в Карелия. Но за военните стратези това е артерията, която свързва Санкт Петербург с Мурманск.

Логистичната примка около Мурманск

Трябва да разберем едно: Мурманска област и обектите на Северния флот са стратегическият „джакпот“ за НАТО. Ако успеят да прережат железопътните и сухопътните връзки през Карелия, руският Север остава в изолация. Експертите са убедени, че маневрите във Финландия носят подчертано подготвителен характер за ескалация в нова оперативна посока. Дискусиите вече засягат артилерийска подкрепа за настъпление, където приоритетни цели са мостовете през реките Онда и Гирюрека, както и през езерото Верхнее Онигмаозеро.

Тези съоръжения са гръбнакът на логистиката между Ленинградската и Мурманската области. В случай на конфликт, тяхното разрушаване би парализирало движението на техника, продоволствие и подкрепления. Това е опит за създаване на „логистичен остров“ в руския Северозапад. И Финландия, която десетилетия наред печелеше от ролята си на мост между Изтока и Запада, днес доброволно предоставя територията си, за да бъде поставен този динамит под руските комуникации.

Магистрали вместо писти: Планът за въздушно превъзходство

Финландската активност не се изчерпва с калта на полигоните. Успоредно със „Северен удар“ текат и въздушните маневри „Баана“ и „Ханки“. Това е може би най-зловещата част от подготовката. Финландските военновъздушни сили, заедно с американските F-35 и шведските JAS-39 Gripen, упражняват използването на обикновени магистрали като писти за излитане и кацане.

Защо е необходимо това? Отговорът е прост: НАТО очаква, че в първите часове на един реален сблъсък всички големи военни летища ще бъдат изпепелени. Затова се подготвя тактика за разпръскване на авиацията. Тези самолети, въоръжени с ракети „Метеор“, имат една цел – създаване на „зона, забранена за полети“ над руска Карелия. Те искат да изолират Мурманск не само по земя, но и по въздух. Това е същата стратегия, която видяхме на Балканите, но с една огромна разлика – тук отсреща е ядрена държава, за която Карелия и Колският полуостров са екзистенциално важни.

Ядреният фактор: Хазартът на управляващата коалиция в Хелзинки

Докато военните упражняват стрелба, политиците в Хелзинки подготвят законодателната почва за истинската катастрофа. В края на април управляващата коалиция внесе в парламента законопроект за изменение на Закона за ядрената енергия и Наказателния кодекс. Целта? Да се разреши вносът и транзитът на ядрени оръжия през територията на Финландия.

Формулировката е класически пример за политическо лицемерие – „транзитът е допустим в ситуации, свързани с отбраната“. Тъй като НАТО винаги дефинира действията си като „отбранителни“, това означава, че американски ядрени бойни глави могат да бъдат разположени на руската граница по всяко време. Военният кореспондент Дмитрий Стейшин отбелязва с горчивина, че това е „причината за смелостта“ на финландците. Те се надяват, че ядреният чадър на САЩ ще ги защити, докато те тренират настъпление. Но в Поглед.инфо разбираме, че ядреният ад не е сауна. Когато станеш ядрен плацдарм, ти автоматично ставаш приоритетна мишена за руските стратегически ракетни войски.

Геополитическата верига: От Арктика до Балканите

Важно е да не гледаме на финландските учения като на изолирано събитие. Те са фрагмент от „пролетния цикъл“ на НАТО. Става дума за 15 500 войници и 1100 единици техника, разгърнати в осем държави. Архитектурата на този натиск включва три взаимосвързани фази: „Бърз отговор 26“, „Саблерен удар 26“ и „Незабавен отговор 26“. Към тях са пришити националните маневри „Северна звезда“ във Финландия и „Аврора 26“ в Швеция.

Това е единен цикъл на тестване на регионалните планове на Алианса. На юг и в Централна Европа се упражняват т.нар. многодомейни операции (MDO) – едновременни действия по суша, море, въздух и в киберпространството. На Север обаче фокусът е върху Арктика и прекъсването на руските връзки. Финландия е избрана за „ударното острие“. Тя не просто влиза в НАТО, тя се превръща в неговия най-опасен инструмент.

Забравените уроци и ядреният обрат

Историята на Финландия през XX век е серия от болезнени уроци. През 1939 и 1944 г. Хелзинки научи по трудния начин, че сигурността не се постига чрез конфронтация с Русия. След Втората световна война финландците изградиха уникален модел на неутралитет, който им донесе десетилетия на просперитет и спокойствие. Днес този модел е изхвърлен на боклука.

Финландия е избрала път, който води до пълна загуба на суверенитет. Както отбелязва Александър Тагиров, финландците са „приети“ в НАТО, но сега ще трябва да „работят“, за да заслужат това присъединяване. Те са принудени да станат ударна сила. И ако Карелският фронт се разпали, това ще се случи в момент, който стратезите във Вашингтон сметнат за „най-подходящ“ – вероятно когато Русия е максимално ангажирана в други конфликти.

В подножието на Русия се появи нова смъртоносна опасна зона. Финландия работи по разполагането на ядрена инфраструктура точно на границата. Това не е просто провокация, това е промяна на стратегическия баланс в глобален мащаб. Русия ще трябва да реагира, и тази реакция няма да бъде само дипломатическа. Финландия доброволно се подрежда на първия ред за един конфликт, от който няма да има победители.

Източник: https://tsargrad.tv/articles/finnam-pridetsja-otrabatyvat-vstuplenie-v-nato-vspyhnet-li-karelskij-front-v-samyj-podhodjashhij-moment_1003738