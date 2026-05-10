Поглед.инфо
Русия

Русия няма да се разпадне, а Европа може да се счупи първа – взривяващ анализ на Кольо Колев

/Поглед.инфо/ Кольо Колев предупреди, че Европа навлиза в опасна фаза на икономическа, политическа и геополитическа криза, в която Брюксел едновременно влиза в конфронтация с Русия, Китай и дори със Съединените щати. Според него победата на „Прогресивна България“ е знак за надигащ се „еврореализъм“, а не за сляпо подчинение на брюкселските елити. В разговора бяха обсъдени кризата на ЕС, опасността от нова война в Близкия изток, стратегията на Китай, сблъсъкът между Русия и Запада, както и въпросът дали България може да оцелее в свят на разпадащи се баланси, санкции и растящ глобален хаос.

д-р Владимир Трифонов

Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с Кольо Колев бяха разгледани най-опасните процеси в Европа и света – кризата на Европейския съюз, нарастващият евроскептицизъм, конфронтацията с Русия и Китай, политиката на Тръмп, войната в Украйна и рискът от голяма ескалация в Близкия изток. Колю Колев анализира защо Европа губи икономическата си устойчивост, защо Русия не се разпада под натиска на Запада и защо Китай вече се готви за нова фаза на глобалното противопоставяне. Специален акцент бе поставен и върху мястото на България в един свят, който навлиза в период на тежки геополитически сътресения.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=fKqymG1QHEI&t=2s

#КолюКолев #Русия #Европа #Китай #Тръмп #България #НАТО #ЕС #Геополитика #ПогледИнфо