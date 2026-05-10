Русия няма да се разпадне, а Европа може да се счупи първа – взривяващ анализ на Кольо Колев

/Поглед.инфо/ Кольо Колев предупреди, че Европа навлиза в опасна фаза на икономическа, политическа и геополитическа криза, в която Брюксел едновременно влиза в конфронтация с Русия, Китай и дори със Съединените щати. Според него победата на „Прогресивна България“ е знак за надигащ се „еврореализъм“, а не за сляпо подчинение на брюкселските елити. В разговора бяха обсъдени кризата на ЕС, опасността от нова война в Близкия изток, стратегията на Китай, сблъсъкът между Русия и Запада, както и въпросът дали България може да оцелее в свят на разпадащи се баланси, санкции и растящ глобален хаос.