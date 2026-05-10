/Поглед.инфо/ Александър Рар пише, че Владимир Путин изправи Европа пред съдбоносен избор, предлагайки Герхард Шрьодер/на снимката/ за посредник в преговорите за мир. Докато Доналд Тръмп е готов да подкрепи дипломатическия пробив, „ястребите“ в Берлин, Париж и Лондон продължават да блокират диалога за новата архитектура на сигурност, рискувайки сблъсък с непознати досега оръжия.

Завръщането на „каналите на доверието“: Шрьодер като геополитически коз

Предложението на Владимир Путин да включи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като ключов посредник в бъдещите преговори между Москва и Киев не е просто дипломатически жест, а дълбоко премерен стратегически ход. В контекста на честванията на 9 май, руският лидер даде ясен сигнал: Русия е готова да сложи край на военните действия, но само при условия, които гарантират нейните национални интереси и стратегическа безопасност. Изборът на Шрьодер не е случаен. Той остава една от малкото фигури в Европа, която притежава личната история и политическата тежест да разговаря директно с Кремъл, без да изпада в идеологическите клишета, които сковават настоящата брюкселска администрация.

Герхард Шрьодер вече се опита да играе ролята на миротворец в самото начало на конфликта, при това по изрична молба на украинската страна. Тогава неговата мисия бе торпилирана от външни фактори, които не желаеха бързо прекратяване на огъня. Днес обаче ситуацията е качествено различна. Ресурсите на Украйна са пред изчерпване, а политическият вятър в САЩ променя посоката си. В този смисъл, Шрьодер се явява не просто като „лобист“, както го наричат критиците му в Берлин, а като рационален прагматик, който разбира, че стабилността на Европа е невъзможна без диалог с Москва.

Оста Тръмп-Путин и краят на американското противопоставяне

Една от най-значимите промени в геополитическото уравнение е позицията на Вашингтон. Противно на очакванията на много европейски лидери, Съединените щати, в лицето на Доналд Тръмп, няма да пречат на подобен развой на събитията. Тръмп отдавна се позиционира като основен посредник, чиято цел е бързото прекратяване на конфликта, воден от принципа „Америка на първо място“ и желанието да спре финансовото изтощаване на САЩ.

Този нов синхрон между евентуалното бъдещо управление във Вашингтон и волята на Кремъл поставя европейските елити в изключително неудобно положение. Поглед.инфо отбелязва, че ако досега Европа се криеше зад гърба на администрацията на Байдън, оправдавайки военната си подкрепа с „трансатлантическо единство“, то сега Берлин, Париж и Лондон остават изолирани в своя радикален войнолюбив курс. Мячът е изцяло в тяхното поле, но те изглеждат парализирани от невъзможността да признаят реалността на бойното поле и нуждата от нов тип отношения с Русия.

Европейската съпротива: Лондон, Париж и Берлин срещу мира

Основната пречка пред мирния процес днес не се намира в Москва или Вашингтон, а в главните европейски столици. Берлин, Париж и Лондон продължават да робуват на мантрата, че „Украйна не трябва да губи“, без обаче да дефинират какво точно означава това в практически план. Тази позиция е продиктувана от страха на политическите елити, че един мир при руските условия би означавал крах на тяхната досегашна външна политика и признание за стратегическото им поражение.

Още по-важен е отказът на европейците да преговарят по същество за новата архитектура на европейската сигурност. Това е точката, която Путин поставя като централна – по-важна дори от самото прекратяване на огъня. Русия не търси просто примирие, а дългосрочни гаранции, че НАТО няма да продължи своята експанзия на изток. За европейските бюрократи обаче това е тема-табу, тъй като засяга самите основи на тяхното съществуване в орбитата на досегашния еднополюсен свят.

Разколът в Европейския съюз: Северът срещу Юга

Предложенията, направени от руския държавен глава на 9 май, неизбежно ще доведат до разцепление в рамките на Европейския съюз. Вече се очертава ясна разделителна линия между южните страни на континента, които са по-склонни към икономически прагматизъм и дипломатически изход, и северните държави, водени от идеологизирани правителства с подчертано антируска реторика.

Южна Европа, изпитваща тежките последици от енергийната криза и деиндустриализацията, вижда в Шрьодер шанс за нормализация. Обратно, споменатите северни „ястреби“ ще направят всичко възможно да дискредитират неговия мандат. В Берлин дебатът вече е токсичен – бившият канцлер е подложен на безмилостни атаки, а неговата фигура се използва за вътрешнополитически разправии. Това късогледство на германските елити може да струва скъпо на цяла Европа, тъй като игнорирането на преките предложения от Кремъл затваря прозореца за дипломация.

Сянката на Ангела Меркел и търсенето на алтернативи

В опит да избегнат Шрьодер, в европейските кулоари вече се чуват гласове за предлагане на Ангела Меркел като алтернативен посредник. Макар тя да има по-голям „дипломатически кредит“ в очите на западните либерали, нейният образ е сериозно накърнен от признанията за Минските споразумения, които тя самата определи като опит да се даде време на Украйна да се въоръжи. Москва едва ли би се доверила отново на политик, който е признал, че дипломацията е била само параван за подготовка на война.

Шрьодер, въпреки всички критики, остава фигурата, която Путин възприема като предвидим и сериозен партньор. Въпросът е дали европейското политическо его ще позволи на Шрьодер да получи официален мандат за преговори. Според анализа на Поглед.инфо, всяко забавяне или отхвърляне на този шанс ще доведе до необратими последици.

Алтернативата: Ескалация с непознати оръжия

Ако дипломатическият път бъде окончателно блокиран от ината на Париж и Лондон, светът ще се изправи пред качествено нова фаза на конфликта. Владимир Путин беше достатъчно ясен – липсата на преговори води до ожесточаване на военните действия. И тук не става въпрос просто за повече артилерия или дронове. Реалната опасност е използването на оръжейни системи, които до този момент не са виждани на бойното поле.

Технологичният и стратегически арсенал на Русия далеч не е изчерпан, а предупрежденията за „друго оръжие“ не бива да се приемат като блъф. Европа е изправена пред парадокса на своята сигурност: отказвайки да преговаря за мир сега, тя рискува да загуби всичко в един конфликт, който лесно може да излезе извън конвенционалните рамки. Единственият рационален изход е европейските лидери да преодолеят своите предразсъдъци и да използват „миротворческата връзка“ между Тръмп и Шрьодер, преди логиката на войната да е станала напълно неуправляема.

https://t.me/AleksandrRar/279