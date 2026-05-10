Когато опозицията стане фон

/Поглед.инфо/ Анализът на политическата ситуация от 9 май 2026 г. разкрива фундаментална тектонична промяна в българската властова архитектура. Авторът Мартин Райков поставя диагноза на опозиционната немощ, докато президентът Радев вече не е просто коректив, а пълновластен министър-председател. Статията изследва изчерпването на старите партийни модели и нуждата от качествено нова алтернатива.

След поредната доза коментатори, студийни диагнози и опозиционни политици този уикенд у мен се затвърди едно неприятно впечатление: българската опозиция вече не изглежда като алтернатива. Изглежда като фон.

Много думи.

Много възмущение.

Много морална поза.

Много партийна нервност.

Но малко държавност.

Малко посока.

Малко смисъл.

Малко усещане, че някой действително е готов да управлява, а не просто да коментира управляващите.

Понякога политиката се обяснява по-добре от един кадър, отколкото от сто анализа. И този кадър с Божанов на фона на Радев казва повече от дългите телевизионни разговори. Не защото един човек е важен сам по себе си, а защото образът носи симптом.

В него има всичко: умората на градското дясно, изчерпаната морална поза, липсата на държавническа плътност и усещането, че една политическа общност вече не произвежда бъдеще, а само коментари, възмущения и реактивни жестове.

Божанов изглежда нелепо не като човек, а като политически знак. Знак на едно дясно, което отдавна живее повече в студиото, отколкото в държавата. Повече в моралното самоназначаване, отколкото в реалното управление. Повече в обвинението, отколкото в решението.

Но тук има една съществена промяна: Радев вече не е просто фигура на възможна алтернатива. Той вече е министър-председател с пълно парламентарно мнозинство.

А това променя всичко.

Когато един лидер разполага едновременно с институционална тежест, парламентарна опора и силен публичен образ, въпросът вече не е дали може да управлява. Въпросът е кой може да го контролира.

При гласуването на кабинета опозиционните партии изглеждаха не като алтернатива, а като остатък. Като групи, които знаят срещу какво са, но не могат да кажат убедително за какво са. Българинът вече не иска само разобличители. Иска посока. Иска ред. Иска някой да говори за държава, а не само за врагове.

Проблемът не е само в градското дясно. Проблемът е, че почти цялата парламентарна опозиция изглежда изчерпана като политическо въображение.

ПП продължават да се държат така, сякаш са морална революция, прекъсната от лоши хора. Но след участието във властта, след сглобките, след компромисите и след управленската мъгла вече не могат да говорят като невинни свидетели на разпада. Те са част от него. Тяхната опозиционност звучи нервно, защото е опозиционност без катарзис. Без признание за собствената вина. Без нова идея.

ДБ изглеждат още по-трагично — не защото нямат интелектуален ресурс, а защото го превърнаха в затворен клубен език. Те говорят на своите, за своите, пред своите. България за тях често изглежда като публика, която трябва да бъде възпитана, а не като народ, който трябва да бъде разбран. Това е смъртта на всяко дясно, което е забравило, че политиката не е семинар по морално превъзходство.

„Възраждане“ са шумна, но не градивна опозиция. Те улавят гняв, страх и унижение, но не ги превръщат в държавна програма. Тяхната сила е в отрицанието, не в строежа. Те са симптом на болестта, не нейното лечение.

ГЕРБ са особеният случай — партия, която често се държи като опозиция дори когато е архитект на властта. Винаги и вътре, и встрани; и управляващи, и коментатори; и носители на отговорност, и свидетели на чужда вина. ГЕРБ оцелява, но не вдъхновява. Управлява, но не обновява. Държи системата, но не ѝ дава смисъл.

ДПС пък са най-голямото доказателство, че в българската политика има партии, които не са просто опозиция или власт, а инфраструктура на влияние. Те работят през достъп, ресурс, мрежи и контрол. Могат да бъдат фактор, балансьор, брокер, участник във всяка конфигурация, но трудно могат да бъдат образ на национално бъдеще.

И така парламентът ражда странен парадокс: много партии говорят срещу властта, но почти никоя не изглежда като власт в готовност.

Едни са морално изхабени.

Други са истерично протестни.

Трети са прекалено удобни в системата.

Четвърти са мрежа, а не кауза.

Това е истинският вакуум.

А в този вакуум Радев вече не стои като външен коректив на системата. Той е центърът на властта. Той е министър-председателят. Той има мнозинство. Той носи отговорността.

И точно тук започва сериозният разговор. Защото първите кадрови сигнали около кабинета не са просто технически детайл. Те са диагноза за стила на управление.

Назначаването на Николай Копринков за началник на кабинета на министър-председателя е повече от спорен ход. То е знак. Знак за стесняване на доверителния кръг. Знак, че личната лоялност може да се окаже по-важна от публичната тежест, експертността и институционалния авторитет. А когато един кабинет започва с подобен сигнал, той девалвира собствената си претенция още преди да е показал първите си резултати.

В политиката назначенията не са битов въпрос. Те са език. Те казват кой има достъп до лидера, кой ще филтрира информацията, кой ще пази вратата, кой ще превежда реалността към властта. А когато тази врата се стесни прекалено много, управлението започва да чува само себе си.

Това е законът на политическото стесняване: колкото по-тесен е кръгът около лидера, толкова по-голям е рискът от самозабрава, кадрова посредственост и управленска глухота.

И тук проблемът не е само в едно име. Проблемът е в модела.

Кабинетът „Радев“ може да има министри, които вече са били във властта. Но въпреки това създава усещане за кабинет без силни лица. А реформи в полза на обществото не се правят от кабинети без лица. Правят се от волеви екипи със силни ресорни индивидуалности, с авторитет, с експертиза и със способност да влизат в реален спор със синдикати, работодатели, концесионери, едър капитал и административни зависимости.

Реформа не се прави с послушание.

Реформа се прави с характер.

Именно тук е големият риск пред Радев. Ако кабинетът се превърне в кабинет на лоялните, а не на силните, реформите ще се сведат не до повече обществена справедливост, а до повече контрол. Не до разширяване на държавния капацитет, а до концентриране на властта. Не до нова управленска култура, а до познатия български модел: тесен кръг, лични зависимости, политическа самодостатъчност и администрация, която изпълнява, но не мисли.

Радев има склонност към силова вертикала. Това не означава непременно авторитаризъм в завършен вид, но означава риск. Риск властта да започне да се мисли като лична мисия, а не като система от отговорности. Риск мнозинството да бъде възприето не като инструмент за управление, а като доказателство за правота. Риск доверието да се стесни до малък кръг, в който несъгласието постепенно се възприема като предателство.

Така започва всяка политическа капсулация.

На този фон най-важният ресор е финансовият. Празната хазна, дълговият натиск, нуждата от бюджетна дисциплина, сблъсъкът с големите икономически интереси и въпросът кой ще понесе реалната цена на кризата превръщат министъра на финансите в централна фигура на кабинета.

Гълъб Донев може да бъде опитен администратор. Но въпросът е друг: може ли да бъде кризисен финансов стратег? Може ли да влезе в тежък спор с работодатели, синдикати, концесионери и едрия капитал? Може ли да защити реални мерки за излизане от финансовата криза, а не просто да управлява поредния дълг?

Защото дългът е решение само когато знаеш какво ще правиш с него. Ако дългът служи за запушване на дупки, отлагане на решения и изграждане на декори, той произвежда още дълг.

Това е разликата между бюджетиране и държавничество.

Бюджетарят разпределя недостига.

Държавникът променя причините за него.

А България вече твърде дълго живее в режим на разпределяне на недостига. Системата е така устроена, че големите икономически интереси често диктуват границите на възможното, а политиците се движат в коридорите, оставени от тях. В началото на прехода политиците раздаваха. Днес много често политиците се поставят от онези, на които тогава беше раздадено.

Това е голямата българска трагедия: властта формално е политическа, но реално често е икономически зависима.

И ако кабинетът „Радев“ не намери сили да се изправи срещу този модел, той няма да бъде начало на нова държавност. Ще бъде поредният етап от старото управление на зависимости, само че с ново лице и по-висока концентрация на власт.

Съдбата тук е иронична. Радев се изправя лице в лице с част от проблемите, които самият той катализира чрез служебните си кабинети. Включително чрез назначения, договори и управленски решения, които днес ще трябва да обяснява, поправя или поне да носи като политическо наследство.

Най-яркият пример е темата „Боташ“. Тя няма да изчезне с политическа реторика. Тя ще стои като тест за способността на новата власт да говори честно за собствените си грешки. Защото истинската държавност не е да настояваш, че винаги си бил прав. Истинската държавност е да признаеш грешката, да платиш политическата цена и да продължиш по-умно.

Безграничният инат е опасен политически инструмент. Той може да създаде образ на решителност, но може и да заключи лидера в собствената му грешка. Човек не расте, когато упорства да доказва, че е бил умен в момента, в който е сгрешил. Расте, когато има смелост да каже: тук сбърках, поправям и продължавам.

Властта без знание е поза.

Властта без компетентност е риск.

Властта без коректив е път към самозабрава.

Франсис Бейкън казва, че знанието е сила. В държавното управление това не е афоризъм, а закон. Суверенитетът на едно правителство не идва само от мнозинството. Идва от способността му да превърне властта в знание, знанието в политика, а политиката в обществен резултат.

Ако властта се затвори в малък кръг, меритокрацията става излишна. Демократичността започва да изглежда опасна. Несъгласието се възприема като саботаж. И тогава кабинетът не се разширява към обществото, а се свива към лидера.

Това е най-големият риск пред Радев.

Не че няма власт.

А че може да има твърде много власт без достатъчно знание около себе си.

Не че няма мнозинство.

А че мнозинството може да го освободи от необходимостта да слуша.

Не че няма опоненти.

А че опонентите му са прекалено слаби, за да го направят по-добър.

И точно затова България има нужда от силна, градивна и методична опозиция.

Не от креслива омраза.

Не от партийно заяждане.

Не от телевизионно морализаторство.

Не от удобни врагове, които само укрепват образа му.

А от сериозна опозиция, която да пита за назначенията, за мнозинството, за зависимостите, за икономическата политика, за социалната цена на управлението, за правовия ред и за границата между държавност и персонална власт.

Точно тук фигура като Крум Зарков става особено интересна. Не като поредното лице около Радев. Не като служебен министър от минал политически сезон. А като възможен лидер на опозиция извън парламента — опозиция, която не крещи, не руши и не паразитира върху гнева, а започва методично да гради наново нещо истинско ляво.

Зарков има едно предимство, което малцина имат: бил е близо до Радев, но не остана залепен за него. Познава силата на този политически център, разбира езика му, виждал е отвътре възможностите му. Но дистанцията му показва, че не е готов да бъде просто украшение на чужда власт.

Това е важно.

България няма нужда от още един удобен придатък на властта. Няма нужда от декоративна опозиция, която говори остро в студиата и мълчи пред системните въпроси. Няма нужда и от креслива анти-Радев истерия, която само ще го направи още по-силен.

България има нужда от сериозна, лява, социална, институционална и методична опозиция.

Ако Зарков има исторически шанс, той не е да бъде „човекът на Радев“. Шансът му е да бъде човекът, който може да изгради нова лява опозиция — модерна, социална, институционална, национално отговорна и свободна от старите апаратни зависимости.

Ляво, което не се срамува от държавата, но и не я превръща в хранилка. Ляво, което говори за труд, доходи, справедливост, законност, демография, образование и национален интерес, без да изпада нито в либерална имитация, нито в креслив популизъм.

Зарков може да бъде точно това — ако не се изкуши да бъде нечий проект, а има куража да стане начало.

Не придатък на Радев.

Не поправка на БСП.

Не поредна градска поза.

А нова лява конструкция извън парламента, която бавно, методично и сериозно връща смисъла на думата „опозиция“.

Опозицията трябва да бъде градивна и методична. Не защото трябва да бъде удобна на властта, а защото хаосът вече беше пробван. Видяхме го. Седем пъти избори, парламентарна безпътица, временни мнозинства, разпадащи се конструкции, огромна доза популизъм и все по-малко доверие в самата идея за управление.

Ако опозицията се свежда само до разяждане, скандал, отрицание и креслива деморализация, тя не подготвя смяна на властта. Тя подготвя нов цикъл на хаос. А България вече няма нужда от още един политически експеримент, в който всички са срещу всички, но никой не знае какво ще строи на следващия ден.

Истинската опозиция не е разрушителна по навик. Тя е методична. Следи властта. Разкрива зависимости. Предлага решения. Пази институциите дори когато ги критикува. Готви кадри. Пише програма. Назовава грешките, но не превръща държавата в заложник на собствената си нервност.

Защото има огромна разлика между опозиция и хаос.

Опозицията е контрол.

Хаосът е разпад.

Опозицията е алтернатива.

Хаосът е умора.

Опозицията строи възможност за следващо управление.

Хаосът само сменя лицата на безизходицата.

Затова България има нужда от две неща едновременно: от силна власт, ако тя може да носи ред и посока; и от силна, честна, градивна опозиция срещу тази власт, която да не ѝ позволява да превърне мнозинството в личен мит.

Държавата не се нуждае от култ.

Нуждае се от баланс.

Не от поклонници.

Не от истерици.

А от хора, които могат да спорят с властта така, че тя да стане по-добра.

Радев вече не изглежда като държава.

Той вече управлява държавата.

И точно затова България има нужда не от шумна омраза срещу него, а от истинска опозиция срещу всяка власт, която започне да вярва, че мнозинството я освобождава от контрол.

А истинската опозиция не се ражда само срещу властта.

Тя се ражда срещу разпада.

