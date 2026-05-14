Ердоган мести тежестта към Казахстан: Средният коридор, дроновете и новият тюркски център

Посещението на Реджеп Тайип Ердоган в Казахстан показва рязко ускоряване на турската стратегия в Централна Азия. Зад разговорите за култура и „тюркско единство" стоят дронове, логистика, изкуствен интелект, военна координация и битка за контрол върху новите евразийски маршрути.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган пристигна в Казахстан в момент, в който Анкара очевидно пренарежда приоритетите си в Централна Азия. Формално посещението е свързано със заседание на Съвета за стратегическо сътрудничество между Турция и Казахстан и с неформална среща на Организацията на тюркските държави. Реалният дневен ред обаче е значително по-тежък. Под разговора за „общо културно пространство“ постепенно се изгражда инфраструктура на влияние – транспортна, технологична, военна и финансова.

Самият факт, че срещата се провежда в Туркестан, не е случаен. Турската страна от години се опитва да превърне града в своеобразен символичен център на тюркската интеграция. Преди време именно Ердоган започна активно да използва формулата „духовна столица на тюркския свят“. Това изглежда като културна реторика, но зад нея върви и политическа конструкция. Турция се стреми да създаде общо пространство, в което езикът, образованието, военните стандарти, дигиталните платформи и логистиката постепенно да започнат да работят в една посока.

Тук има един важен детайл. Анкара вече не говори само за история, идентичност и култура. На срещата в Казахстан сред основните теми са изкуственият интелект, цифровите платформи и координацията на технологичната политика между тюркските държави. Това показва преход към следващ етап. Преди десет години Турция инвестираше главно в образование, телевизионно влияние и хуманитарни структури. Сега опитът е да се формира технологичен и инфраструктурен пояс.

Именно тук се появява Средният коридор.

Маршрутът Китай – Централна Азия – Каспийско море – Кавказ – Турция – Европа отдавна се представя като „алтернатива“ на руските транспортни линии. Само че в последните две години темата придоби съвсем друга тежест. След санкционния натиск срещу Москва и нестабилността около Червено море много държави започнаха да търсят нови сухопътни трасета. Турция се опитва да използва ситуацията максимално агресивно.

Казахстан е критичен за тази схема. Без Астана Средният коридор остава полуфункционален проект. Именно затова турската делегация в Казахстан е толкова представителна – Хакан Фидан, Яшар Гюлер, Йомер Болат. Това не е церемониално посещение. Това е опит да се фиксира ново геоикономическо ядро.

Проблемът е другаде. Числата все още не потвърждават големите политически декларации.

Да, търговията между Турция и тюркските държави расте. Да, турският износ към Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизстан се увеличава сериозно. Но ако се сравни с търговията на Анкара с Китай, Русия или Германия, мащабът остава ограничен. Турция говори за 10 милиарда долара двустранен стокообмен с Казахстан, но засега това е по-скоро цел, отколкото реалност.

Тук има нещо, което не излиза докрай.

Политическата реторика около „тюркския свят“ често звучи много по-мащабно от икономическата база, върху която трябва да стъпи. Анкара очевидно разчита, че транспортът и отбранителната индустрия ще ускорят този процес. Затова и военната тема вече стои почти наравно с икономическата.

Казахстан подписа споразумения за производство на турски дронове ANKA на своя територия. Това е особено чувствителен въпрос. Доскоро Централна Азия беше зона, в която Русия практически монополизираше военното влияние. Сега Турция постепенно влиза в сектора – първо чрез обучение, после чрез техника, а след това чрез съвместно производство и стандартизация.

Точно това тревожи Москва.

Особено след като Казахстан остава член на ОДКС, а Турция е член на НАТО. Формално Астана поддържа балансирана политика. Реално обаче турското военно присъствие в региона расте. Казахстански офицери се обучават в турски академии, провеждат се съвместни програми, обсъждат се нови отбранителни проекти. На този фон думите на Токаев за мащабна реформа на армията в рамките на две години звучат много по-сериозно.

Анкара отлично разбира какво прави. Турската отбранителна индустрия вече се превърна в един от основните инструменти за влияние на Ердоган – от Либия и Кавказ до Африка и Централна Азия. SAHA EXPO 2026 беше използвано именно за това: демонстрация, че Турция може да бъде не само регионална сила, но и доставчик на цялостни военни решения.

При Казахстан има и още един фактор – липсата на тежки политически противоречия между Астана и Анкара.

С Азербайджан ситуацията започва да се усложнява. Причината е Израел. Баку запазва много близки отношения с Тел Авив, включително във военната и разузнавателната сфера. На фона на изключително острите отношения между Ердоган и израелското ръководство това постепенно създава напрежение, макар публично никой да не го признава.

Казахстан е различен случай. За Астана Израел не е стратегически център. Турция не среща същите ограничения. Това позволява на Ердоган да изгради по-дълбока схема на влияние – без постоянен риск от конфликт по близкоизточната линия.

Впрочем, символиката на посещението също беше внимателно режисирана. Посрещането с песента „Домбра“, използвана още в президентската кампания на Ердоган през 2014 г., не е фолклорна подробност. Това е политически сигнал. Същото важи и за лозунга „Добре дошли в земята на нашите предци“. Анкара и Астана вече не говорят просто за партньорство. Опитват се да изграждат наднационален политически разказ.

Само че този проект има ограничения.

Китай наблюдава внимателно всичко, което се случва около Средния коридор. Русия също. И двете държави разбират, че транспортните маршрути много бързо се превръщат във военни и политически маршрути. Колкото повече Турция влиза в Централна Азия чрез логистика, технологии и дронове, толкова повече тя се превръща във фактор, който вече не може да бъде разглеждан само като регионален партньор.

И тук започва по-големият въпрос.

Може ли Анкара реално да създаде самостоятелен тюркски център на сила? Или проектът ще остане зависим едновременно от китайските пазари, руската сигурност и западните технологии?

Засега отговор няма.

Но посещението на Ердоган в Казахстан показва нещо друго – Турция вече не иска да бъде само мост между Изтока и Запада. Опитва се да стане самостоятелен организатор на пространство. Това е много по-амбициозна задача. И много по-рискова.

Понякога именно транспортните коридори и дроновете казват повече за бъдещето на Евразия, отколкото официалните декларации на дипломатите.

