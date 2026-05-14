Зеленски под обстрел отвътре: Интервюто на Юлия Мендел отвори война между Киев, MAGA и глобалистите

/Поглед.инфо/ Интервюто на Юлия Мендел при Тъкър Карлсън не беше медиен инцидент, а внимателно организирана политическа операция. Въпросът вече не е дали Зеленски губи позиции, а кои сили подготвят следващия етап след него — и дали решението се взема в Киев, Вашингтон или Лондон.

Интервюто на Юлия Мендел при Тъкър Карлсън беше прието в западната среда почти като вътрешно признание за характера на режима в Киев. В Украйна реакцията бе различна. Там почти никой не се впечатли от съдържанието. Причината е проста — всичко, което Мендел разказа за Зеленски, за атмосферата около президентската администрация, за лъжите, манипулациите и параноята в управлението, циркулира от години в украинските политически и журналистически среди. Новината не беше казаното. Новината беше платформата.

Тъкър Карлсън.

Това промени всичко.

Защото Карлсън не е просто журналист. В американската система той отдавна функционира като политически усилвател на определени елитни среди — най-вече на индустриалните и национално-консервативни кръгове, които разглеждат украинския проект като стратегическа грешка на САЩ. Тук започва истинската история. Не какво е казала Мендел, а кой реши да го покаже на Америка точно сега.

Появиха се три основни версии. И трите имат логика. И трите имат пробойни.

Първата е чисто украинска. Според нея зад интервюто стоят хора, свързани с Петро Порошенко и част от стария олигархичен апарат, който постепенно бе изтласкан от групата около Андрей Ермак. Тази теза изглежда напълно възможна. Юлия Мендел действително има стари връзки с медийни и политически среди, близки до Порошенко. Част от украинските анализатори твърдят, че именно тези среди са съдействали тя да попадне навремето в екипа на Зеленски.

Тук има и финансов мотив. След последните европейски пакети за Украйна — особено новата схема за десетки милиарди евро под формата на многогодишно кредитиране — в Киев започна нова вътрешна война. Не идеологическа. Финансова. Става дума за контрол върху потоците.

НАБУ. САП. Офисът на президента. Военните структури. Западните грантови мрежи. Всички вече се борят за достъп до ресурс, който намалява.

Това е важният момент. Украинската система навлезе в късен стадий на войната, при който вътрешният конфликт започва да доминира над външния. В такива ситуации елитите започват да се изяждат публично. И точно това виждаме.

Но украинската версия има проблем.

Тъкър Карлсън трудно може да бъде използван като случаен инструмент на хората на Порошенко. Той не работи така. Карлсън подбира темите си политически и стратегически. Още повече — около него отдавна има тежък конфликт със стария републикански елит, включително с фигури като Рудолф Джулиани. Историята, че някой просто е „уредил“ интервюто през стари връзки, звучи прекалено елементарно за подобна операция.

Тук има нещо, което не излиза.

Особено след като Мендел от години атакува Зеленски публично. Тоест — ако целта беше просто реклама на книга или украинска вътрешна разправа, интервюто можеше да се случи в десетки други медии. Не при Карлсън. Не в този момент. Не пред тази аудитория.

Втората версия води към глобалистките среди — Демократическата партия, част от британските структури, неправителствените мрежи около Сорос и европейските институции. Според тази логика Зеленски постепенно е започнал да се превръща в проблем дори за собствените си външни покровители. Причината е проста: войната се проточи, украинската държава деградира институционално, корупционните скандали вече не могат да се прикриват, а Зеленски започна да демонстрира опасна автономност.

Това много дразни външните центрове.

Особено Лондон.

В последните месеци около фигури като Кирил Буданов и Валерий Залужни започна внимателно медийно позициониране. Не директно. Косвено. Появяват се интервюта, западни анализи, дискретни течове. Това е класическа подготовка за евентуална смяна на управленска конфигурация.

Паралелно с това се активира и темата за т.нар. „меморандум Качка-Кос“ — схема за допълнително поставяне на украинските институции под външен контрол чрез механизми за влияние върху прокуратурата, Конституционния съд и антикорупционните структури. На практика — административно ограничаване на президентската власт.

Тук обаче възниква друг проблем.

Ако това е операция на глобалистите, защо е използван именно Тъкър Карлсън — човек, който през последните години системно воюва срещу тези среди? Карлсън не просто критикува либералния интернационализъм. Той направи кариера от това. Напада Брюксел, НАТО, войната в Украйна, американските интервенции, финансовите мрежи около Демократическата партия.

Трудно е да си представим координация между тези групи.

Освен ако не става дума за временен тактически интерес. И това не е невъзможно. Политиката понякога работи така — различни лагери удрят една и съща цел по различни причини. Но дори и тогава остава усещането, че основният двигател на операцията не е глобалисткият лагер.

Третата версия е най-интересната. И вероятно най-близката до реалността.

Според нея интервюто е част от по-широка операция на американските национално-консервативни среди за окончателно разглобяване на украинския проект като политическа тежест за САЩ.

Тук вече не говорим за личен конфликт със Зеленски. Говорим за стратегическо пренареждане.

Във Вашингтон се формира група — не мнозинство, но влиятелна — която смята, че Украйна е започнала да изсмуква ресурси, нужни за вътрешната реконструкция на Америка. Особено след войната с Иран и колосалните разходи около Близкия изток.

Нефтените компании, част от индустриалните среди, технологични корпорации, производствени лобита — всички те все по-открито поставят въпроса защо американската икономика трябва да субсидира безкрайна война с неясен край.

Тук Карлсън влиза естествено.

Той отдавна говори не просто срещу Зеленски, а срещу самата концепция за Украйна като американски геополитически приоритет. Интервютата му с Орбан, Путин и Лавров не са журналистически ексцесии. Те са част от последователна идеологическа линия.

Да се покаже Зеленски като токсична фигура пред американската публика.

Да се прекъсне моралната мобилизация около Киев.

Да се подкопае усещането, че украинската кауза е „битка за демокрацията“.

Именно затова интервюто с Мендел има значение. Не заради фактите вътре. А защото за първи път човек от най-близкия вътрешен кръг на Зеленски бе използван като инструмент срещу него пред масова западна аудитория.

Това е новият етап.

Досега Зеленски беше критикуван отвън — от руснаци, от маргинални американски коментатори, от част от европейската десница. Сега ударът идва отвътре. От бивш човек на системата.

Това работи много по-силно психологически.

И тук има още един детайл, който почти не се коментира. Самият Тръмп вече има сложни отношения с Карлсън. Разривът между тях през пролетта не беше театър. Част от MAGA средите започнаха да смятат, че Тръмп не изпълнява обещанието си за радикално скъсване с външнополитическите авантюри. Особено след новите ангажименти около Израел и продължаващата украинска линия.

Това означава, че около Карлсън постепенно се оформя не просто медийна, а политическа фракция.

И тя очевидно иска войната да приключи.

Не от любов към Русия. Това е важна разлика. Американските национал-консерватори не са „проруски“. Те просто смятат, че глобалната имперска стратегия разрушава собствената американска държава отвътре. Огромен дефицит. Деиндустриализация. Зависимост от финансови балони. Разпадаща се инфраструктура. Натиск върху долара. Тези хора гледат на Украйна като на финансово и стратегическо бреме.

Именно затова Зеленски започва да се превръща в проблем.

Не защото е корумпиран. Вашингтон е работил с далеч по-корумпирани режими. А защото вече не носи политическа възвръщаемост.

Това е опасният момент за Киев.

Защото когато една система престане да бъде полезна на външните си спонсори, започва подготовката за следващата конфигурация. Тихо. Без официални изявления. Чрез медии, разследвания, течове, антикорупционни структури, вътрешни свидетели.

Юлия Мендел изглежда точно като такъв инструмент.

Има и още нещо. В цялата история почти не се обсъжда ролята на Ермак. А тя вероятно е ключова. През последните години именно той концентрира реалната власт в Киев — кадрова, финансова, комуникационна. Зеленски постепенно започна да прилича повече на публично лице на система, контролирана от тесен административен кръг.

Това поражда огромна омраза вътре в украинския елит.

Особено сред старите олигархични групи.

Особено сред военните.

Особено сред хората, които смятат, че войната се използва за окончателно преразпределение на държавата.

Тук вече конфликтът става много опасен. Защото подобни процеси рядко приключват само с медийни удари. Историята на постсъветското пространство показва друго — когато външно зависима държава започне да губи ресурси и покровители, вътрешните групи преминават към много по-груби методи.

Украйна постепенно влиза именно в такава фаза.

Източник: По материали на „Царьград“ и западни медии

Първоизточник: Царьград