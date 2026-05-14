Европа готви армия на хартия, а Русия сменя самата природа на войната - говори за роботи, космос и автономна война

/Поглед.инфо/ В Москва вече говорят не за окопна война, а за роботика, оптични влакна и нискоорбитални спътници. На този фон европейските планове за „голяма армия“ започват да изглеждат като счетоводна операция с огромен дълг и все по-малко реална индустрия зад нея.

Когато руски генерал в ефир започне да говори не за танкови армии, а за оптични влакна, автономни системи и нискоорбитални спътници, това означава нещо много конкретно: в Москва смятат, че класическата европейска военна логика вече закъснява. И тук не става дума само за пропаганда. Проблемът е друг. Част от тези оценки започват да се потвърждават от самата война в Украйна.

Андрей Гурулев говори грубо. Почти демонстративно грубо. Но зад фразата му „Вие изобщо нормални ли сте?“ към идеята за масова мобилизация стои не емоция, а спор вътре в самата руска система. Има кръгове, които настояват за огромни армии, за нови мобилизационни вълни, за връщане към модела от XX век. Има други — около военно-промишления блок, част от Генералния щаб и технологичните среди — които вече гледат на войната по друг начин.

Това изглежда логично, но има един проблем. Русия все още води война именно с масова пехота по много участъци на фронта. Да, дроновете промениха полето. Да, FPV системите унищожават техника за милиони. Да, оптичните кабели постепенно убиват част от електронната война. Но когато трябва да се задържи територия — хора пак трябват. Именно затова нервността около темата за мобилизацията в Русия не изчезва.

Гурулев обаче настоява за друго. Според него Европа прави класическата грешка на бюрократичната армия — отчита численост, без да има реален боен капацитет. Той посочи Германия като пример. Берлин обявява увеличение на армията. Само че увеличаването на армия означава казарми, полигони, резервни части, ремонтни мощности, офицерски състав, логистика, медицинска инфраструктура. А германската индустрия в момента страда от съвсем други проблеми — скъпа енергия, деиндустриализация, изтичане на производства към САЩ и Азия.

Тук Делягин вкара още по-важна тема. Според него Европа всъщност влиза в дългова милитаризация. Германия практически разрушава старата си бюджетна догма и започва да помпа огромни средства във военно-промишления комплекс. Това не е малка промяна. След Втората световна война германската икономическа философия беше изградена върху финансова дисциплина и индустриален износ. Сега Берлин започва да се движи към американския модел — дълг срещу военно производство.

Само че американците имат долара.

Европа няма.

И тук има нещо, което не излиза. ЕС иска едновременно зелена трансформация, социална държава, миграционен натиск, военен скок и стратегическа автономия от Вашингтон. Числата започват да се чупят. Именно затова все повече европейски държави говорят за оръжие, но купуват американско оръжие. Писториус говори за готовност за война през 2029 г., Стармър — за 2030 г., но при почти всяка сериозна програма се стига до Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman или американски технологии.

Руснаците виждат това прекрасно.

Затова Гурулев говори с почти открита ирония за европейската армия като за „измама“. Не защото Европа няма войници. А защото няма скоростта на военното производство, която Москва смята за необходима при конфликт от нов тип.

Войната в Украйна изяде огромни количества техника. Само артилерийските снаряди промениха цялата сметка. НАТО разбра, че складовете му са смятани за локални операции тип Афганистан, а не за индустриална война в Източна Европа. Производствените линии, затворени преди десетилетия, сега трябва да се възстановяват почти аварийно.

И точно тук руснаците натискат върху темата за „гаражния ВПК“. Тя беше спомената между другото, но е ключова. Огромна част от дроновата революция не идва от класическите държавни гиганти. Идва от малки лаборатории, полуимпровизирани производители, цивилни инженери, доброволчески структури и софтуерни екипи. В Украйна това се видя много рано. После Русия започна да копира модела.

Американците също го забелязаха.

Тежката военна машина се оказа прекалено бавна.

И тук вече разговорът влиза в съвсем друга зона — космос, комуникации и автономни системи. Гурулев директно призна, че Русия изостава в космоса. Това е рядко признание. Обикновено подобни теми се заобикалят. Но войната показа колко критична е нискоорбиталната спътникова инфраструктура. Starlink промени фронта. Това вече не е спорна тема.

Русия се опитва да наваксва със собствени системи, но засега няма мащаба на американските частни космически мрежи. А без постоянна спътникова комуникация модерната дронова война започва да се разпада.

Именно затова Москва все по-често говори за „нова игра“. Това не е просто фраза. Зад нея стои идеята, че след Украйна войните ще изглеждат различно. По-малко тежки колони. Повече автономни системи. Повече ИИ. Повече евтини платформи, които унищожават скъпи цели.

Танк за 10 милиона долара срещу дрон за 700 долара.

Тази сметка плаши всички армии.

Особено европейските.

Защото европейската военна индустрия е изградена около скъпи системи, дълги цикли на производство и сложни консорциуми. А войната в Украйна постепенно показва друго — масовост, евтина адаптация и технологична импровизация.

Тук обаче има и руски проблем. Гурулев говори за наука, технологии и производство като основа на победата. Добре. Но Русия също има тежки ограничения — зависимост от китайска електроника, дефицит на микроелектроника, проблеми с индустриалната автоматизация, ограничен достъп до западни компоненти, напрежение върху бюджета. Да, военната икономика расте. Но расте чрез пренасочване.

Това не може да продължава безкрайно.

Особено ако войната се проточи още години.

Затова и думите на Путин, че конфликтът върви към край, прозвучаха толкова внимателно. В Москва очевидно смятат, че сегашният модел вече е достигнал пределите си — и за Русия, и за Европа, и за Украйна.

Но тук започва другият въпрос.

Какъв край?

Гурулев практически отхвърли идеята за нов „Минск“ или нов „Истанбул“. Това също е важно. Руският елит вече смята тези споразумения за стратегическа измама. Следователно Москва ще иска не просто примирие, а нов баланс на силите с гаранции, които да не могат лесно да бъдат отменени след три години.

А Европа междувременно ускорява милитаризацията си.

Точно тук стои опасната част. И двете страни вече говорят за време. Русия говори за технологично ускорение. Европа говори за подготовка до 2029–2030 г. Това означава, че дори при замразяване на украинския конфликт, военното противопоставяне няма да изчезне.

То просто сменя формата си.

И затова фразата на Гурулев за „фалшивата армия“ всъщност не беше насочена само към Европа. Тя беше предупреждение и към самата Русия. Че ако остане в стария модел — тежка бюрокрация, мудна индустрия, съветска инерция — може да се окаже неподготвена за следващата война, дори ако спечели сегашната.

Източник: Царград / руски медии

Първоизточник: Интервю на Михаил Делягин с Андрей Гурулев в „Итоги Дня“