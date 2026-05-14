Тръмп отиде в Пекин за сделка, но Иран вече беше променил сметката

/Поглед.инфо/ Тръмп пристигна в Китай не като победител, а като президент, принуден да търси тактическа пауза. Иран, Тайван, редкоземните метали и американският бизнес превърнаха визитата в тест за реалната сила на САЩ.

Доналд Тръмп пристигна в Китай с огромна делегация, с корпоративен антураж, с телевизионен инстинкт и с претенцията, че идва да стабилизира отношенията между двете най-големи икономики в света. Само че още преди самолетът му да кацне в Пекин, ситуацията вече беше тръгнала в друга посока. Иран беше променил стратегическата картина в Персийския залив, напрежението около Ормузкия проток беше качило цената на риска, а китайците отлично разбираха, че американският президент идва не от позиция на човек, който диктува условия, а от позиция на човек, който има нужда от въздух.

Това е голямата разлика с първия мандат на Тръмп. Тогава Вашингтон още вярваше, че може да води едновременно търговска война срещу Китай, санкционна война срещу половината свят и паралелно с това да остане безспорният център на глобалната финансова система. Днес картината е по-различна. Американската икономика все още е гигантска, доларът все още е доминиращ, Пентагонът все още има най-голямата военна машина на планетата, но срещу САЩ вече стои Китай, който не е просто „производствена площадка“, а паралелна индустриална и технологична система.

Тук започва истинският проблем за Вашингтон.

Китай не просто изнася евтини стоки. Това беше старата картина от началото на века. Днес Китай контролира ключови вериги за доставки, доминира в преработката на редкоземни елементи, произвежда батерии, соларни панели, корабно оборудване, телекомуникационна техника, електромобили и огромна част от индустриалните компоненти, без които американската икономика не може да функционира нормално. Във Вашингтон разбраха твърде късно, че когато изнасяха производството към Азия в името на по-ниски разходи и по-високи печалби, всъщност изграждаха конкурент, който постепенно започна да поглъща технологичната база на самата американска система.

Тръмп разбра това още през първия си мандат. Затова и тръгна към тарифите, към търговската конфронтация, към ограниченията срещу Huawei, към натиска върху TikTok, към забраните за високотехнологични чипове. Проблемът е, че междувременно американските корпорации не спряха да печелят от Китай. Даже напротив. Apple остана дълбоко вързана към китайската производствена инфраструктура. Tesla превърна Шанхай в един от ключовите си центрове. Nvidia печелеше огромни суми от китайския пазар, докато Вашингтон не започна да ограничава достъпа до най-модерните ускорители за изкуствен интелект.

И тук се появява онова напрежение, което американската политика вече трудно контролира. Националната сигурност и корпоративният интерес започнаха да се движат в различни посоки. Пентагонът и част от разузнавателната общност гледат на Китай като на дългосрочен системен противник. Големият бизнес обаче не може просто да изтрие китайския пазар от счетоводните си таблици.

Затова делегацията около Тръмп е толкова показателна. Там не са случайни хора. Там са представители на технологичния капитал, на финансите, на авиокосмическата индустрия, на банковия сектор, на агробизнеса. Те не летят до Пекин, защото вярват в нова ера на дружба. Те летят, защото искат да минимизират щетите от разпадането на стария модел на глобализацията.

Тази дума — „разпадане“ — вече не е публицистично преувеличение. Числата го показват. Търговският обмен между САЩ и Китай пада. Производствата се преместват частично към Виетнам, Индия, Мексико. Вашингтон инвестира милиарди в опити да върне индустрия обратно в Америка чрез Закона за чиповете и други програми. Китай от своя страна ускорява вътрешното производство на технологии, защото отлично разбира, че американските ограничения няма да спрат.

Само че има един проблем. Китай не може да бъде заменен лесно.

Това звучи банално, но логистиката е безмилостна. Не става дума само за евтин труд. Китай разполага с пристанища, железници, индустриални клъстери, инженерни кадри, химическа индустрия, енергийна инфраструктура и мащаб, който няма аналог. Много американски компании откриват, че „диверсификацията“ звучи прекрасно в докладите на консултантите, но в реалния свят означава по-високи разходи, по-бавни доставки и хаос във веригите.

Точно затова Тръмп пристига в Пекин в странна двойна роля. От една страна говори за твърдост спрямо Китай. От друга — отчаяно се нуждае от китайско съдействие по редица линии. Най-вече по отношение на редкоземните елементи, селскостопанския износ и финансовата стабилност.

Американският Среден Запад не е абстракция. Там има фермери, кредити, дизелови разходи, цени на торовете и политически гняв. Когато Китай намалява покупките на американска аграрна продукция, това удря пряко електоралната база на Тръмп. А когато Китай контролира огромна част от преработката на редкоземни материали, това удря американската военна и технологична индустрия.

Иран усложнява всичко още повече.

Вашингтон дълго време разчиташе, че може да държи Персийския залив под военен контрол и едновременно с това да използва санкциите като универсално оръжие. Но когато Техеран започна да демонстрира способност да влияе върху трафика през Ормуз, картината се промени. Не защото Иран може да „победи“ САЩ военно. Това е отделен въпрос. Проблемът е икономически и инфраструктурен. Достатъчно е рискът да се увеличи, за да скочат цените на застраховките, транспортните разходи и цените на енергията.

Китайците прекрасно разбират това. Те също така разбират, че Вашингтон вече не може толкова лесно да води едновременно конфронтация срещу Русия, Иран и Китай без огромни разходи. Арсеналите на Пентагона не са безкрайни. Производствените мощности също не са безкрайни. Американската отбранителна индустрия се оказа неподготвена за дълга война на изтощение дори в украинския конфликт, където САЩ формално не участват пряко.

Тук има една неудобна подробност, която западните медии често заобикалят. Китай наблюдава войната в Украйна не само политически, а индустриално. Пекин анализира скоростта на производство на ракети, снаряди, дронове, системи за ПВО. Анализира колко време е нужно на американските заводи да попълнят запасите. Анализира какво се случва с логистиката при продължителен конфликт. И вероятно стига до извода, че САЩ имат огромна военна мощ, но вече не разполагат с индустриалното превъзходство от времето на Студената война.

Това е една от причините Тайван да се превръща в толкова опасна тема.

За Китай Тайван е въпрос на държавна цялост и историческа легитимност. За американците островът е стратегически възел — военен, технологичен и икономически. Там е TSMC. Там са ключови мощности за производство на най-модерните полупроводници в света. Ако Китай някога получи пълен контрол върху тайванската индустрия без война и разрушения, това би било колосален удар по американското технологично превъзходство.

Затова и Тръмп не може просто да „предаде“ Тайван, независимо какво говорят някои анализатори. Във Вашингтон има цяла система от ястреби — в Конгреса, в разузнаването, в Пентагона, в think tank средите — които разглеждат Тайван като червена линия. Те може да спорят помежду си за тактиката, но не и за стратегическото значение на острова.

Китайците също знаят това. Именно затова Пекин не вярва особено на американските обещания. Китайската позиция е проста: ако Вашингтон продължава да въоръжава Тайван, да изпраща военни инструктори, да разширява сътрудничеството с Япония и Филипините и да говори за „сдържане“, тогава всички приказки за „стабилни отношения“ са временен театър.

И може би са прави.

Тръмп обича спектакъла. Това е известно. Той иска да изглежда като човек, който влиза в стаята и променя играта. Проблемът е, че Китай не е европейски съюзник, зависим от американската военна защита. Китай е цивилизационна държава с дълга историческа памет и с ръководство, което мисли в хоризонт от десетилетия. Там няма особен интерес към телевизионни победи за един американски президент преди междинни избори.

Тук влиза и Русия.

Москва наблюдава внимателно всичко това, защото за Кремъл отношенията между САЩ и Китай са въпрос не само на глобален баланс, а и на собствено оцеляване. Колкото по-дълбока става конфронтацията между Вашингтон и Пекин, толкова по-ценна става Русия за Китай — като енергиен доставчик, като военен партньор, като логистичен коридор и като стратегически тил.

Но и тук има капан.

Русия рискува да се превърне в суровинен придатък, ако не успее да използва ситуацията за собствено индустриално развитие. Това е реален риск. Китайската икономика е многократно по-голяма от руската. Китай има огромна индустриална база, огромен капитал и демографски ресурс, въпреки собствените си проблеми. Москва отлично разбира, че прекомерната зависимост от Пекин би създала нов тип уязвимост.

Затова Кремъл се опитва да играе по-сложно. От една страна укрепва връзките с Китай. От друга — оставя врата отворена за тактически договорки със САЩ, когато това е изгодно. Руснаците отлично помнят как през 70-те години именно Вашингтон използва Китай срещу СССР. Сега в Москва смятат, че историята частично се обръща.

Само че има една разлика. Тогава Китай беше по-слабата страна. Днес Китай вече е икономически гигант. Русия е третият елемент в триъгълника, но не и центърът на тежестта.

И все пак Москва има ресурс. Огромни природни ресурси, ядрена индустрия, военни технологии, енергийни коридори, Арктика, транспортни маршрути към Азия. Освен това Русия има нещо, което Китай все още няма напълно — стратегически военен опит от голям конвенционален конфликт.

Вашингтон също го разбира. Именно затова американската политика към Русия често изглежда противоречива. Част от американския елит иска максимален натиск и отслабване на Москва. Друга част се страхува, че прекомерният натиск окончателно ще тласне Русия към Китай и ще създаде евразийски блок, който ще бъде много по-труден за сдържане.

Това изглежда логично, но има един проблем. Американската вътрешна политика вече е толкова фрагментирана, че дългосрочната стратегия често се подчинява на краткосрочни електорални нужди. Тръмп иска бързи резултати, силни заглавия и демонстрация на сила. Китайците мислят в хоризонт до 2049 г. — стогодишнината от Китайската народна република.

Разликата е огромна.

Именно затова Пекин може спокойно да посрещне Тръмп с оркестър и дипломатически любезности, без да прави съществени отстъпки. Китай няма нужда да бърза. Времето според китайската логика работи в тяхна полза, стига да избегнат голям вътрешен срив или военен конфликт около Тайван.

А около Тайван напрежението ще расте.

Филипините вече се превръщат във важен елемент от американската стратегия. Япония увеличава военните си разходи. Австралия участва в AUKUS. Южнокитайско море постепенно се милитаризира. Китай строи флот с темпове, които тревожат Пентагона. Американците разполагат допълнителни системи и бази в региона.

Това не прилича на подготовка за „голямо помирение“.

По-скоро прилича на опит за управление на неизбежна конфронтация. И именно тук посещението на Тръмп в Пекин придобива истинския си смисъл. То не е начало на нова ера. То е пауза между две фази на съперничество.

Пауза, в която американците искат да стабилизират икономиката си, да намалят зависимостите си и да купят време.

Пауза, в която китайците искат да продължат индустриалното си изкачване и да избегнат преждевременен военен сблъсък.

Пауза, в която Русия се опитва да извлече максимален стратегически дивидент.

Всички говорят за мир и стабилност. Никой не вярва истински в тях.

И още нещо.

Често се пропуска фактът, че самият американски елит няма единна позиция за Китай. Уолстрийт мисли различно от Пентагона. Силициевата долина мисли различно от част от републиканския електорат. Военната индустрия има интерес от ескалация и нови бюджети. Глобалните корпорации имат интерес от предвидимост и пазари.

Тръмп се опитва да балансира между тези групи, но това става все по-трудно. Защото „разкачането“ на американската и китайската икономика вече не е теория. То струва трилиони.

И китайците знаят това.

Точно затова Пекин може да си позволи твърдост. Китай вижда американски дълг, вижда политическа поляризация, вижда индустриални проблеми и вижда, че дори европейските съюзници на Вашингтон не са особено ентусиазирани от идеята за пълна икономическа война с Китай.

Европа също е раздвоена. Германия не може лесно да се откаже от китайския пазар. Франция говори за „стратегическа автономия“, но остава в американската орбита. Източна Европа гледа основно през призмата на НАТО и Русия. Брюксел иска едновременно да намали зависимостта си от Китай и да запази търговията. Получава се типична европейска конструкция — много декларации, малко яснота.

Китайците наблюдават това спокойно.

Те знаят, че западният свят вече не е толкова монолитен, колкото беше през 90-те години. Знаят и че глобалният Юг постепенно започва да играе по-самостоятелно. Саудитска Арабия разговаря едновременно с Вашингтон и Пекин. Индия купува руски петрол, но участва и в американски инициативи. Бразилия говори за разплащания извън долара. Африканските държави приемат китайски инфраструктурни инвестиции, дори когато се оплакват от дълговете.

Светът се фрагментира.

Именно това прави визитата на Тръмп толкова важна. Тя е опит да се покаже, че САЩ все още могат да управляват процеса. Само че зад кадрите се вижда друго — Вашингтон вече не определя еднолично правилата.

Китай също няма пълен контрол. Това трябва да се каже ясно. Китайската икономика има сериозни проблеми — дълг в строителния сектор, демографски спад, проблеми при младежката заетост, натиск върху местните власти. Пекин не е някаква безупречна машина. Но въпреки това китайската система изглежда по-устойчива стратегически от западните очаквания преди десет години.

Тръмп вероятно се надява, че личната дипломация ще му помогне. Той вярва в сделките между лидери. Вярва, че може да използва личния контакт със Си Дзинпин като инструмент. В известна степен това работи. Китайците предпочитат предвидимия прагматизъм на Тръмп пред идеологическия тон на част от американския либерален елит.

Но и това има граници.

Защото зад Тръмп стои цялата американска система за сдържане на Китай — санкции, военни съюзи, технологични ограничения, натиск върху инвестициите, ограничения за чипове, контрол върху морските маршрути.

А зад Си Дзинпин стои китайската амбиция да прекрати окончателно ерата, в която Азия се подчинява на външни сили.

Тези две линии трудно могат да бъдат съвместени.

Точно затова и Русия чака внимателно резултата от тази среща. Не защото Кремъл очаква чудо. А защото всяка пукнатина между САЩ и Китай създава пространство за маневра. Ако Вашингтон не успее да убеди Пекин по иранската тема, това ще покаже ограниченото влияние на САЩ. Ако Китай не направи сериозни икономически отстъпки, това ще покаже, че американският натиск не работи така, както преди.

Тогава Путин ще пристигне в Пекин в съвсем различна атмосфера.

И тук се вижда една интересна подробност. Докато Тръмп идва с корпоративни босове и медийна шумотевица, Путин обикновено идва с енергийни договори, военни разговори и инфраструктурни теми. Това е различен тип политика. По-тиха. По-техническа. Понякога по-ефективна.

Разбира се, и Русия има своите ограничения. Икономиката ѝ не може да се сравнява с китайската или американската. Демографията е проблем. Санкциите натискат технологичния сектор. Но Москва компенсира с ресурси, военна индустрия и география.

Географията често решава повече от идеологиите.

Русия свързва Европа и Азия. Контролира огромни територии, Арктически маршрути, енергийни потоци. Китай не може да игнорира това. САЩ също не могат.

Затова геополитическият триъгълник САЩ–Китай–Русия остава централният механизъм на XXI век. И който успее да използва третия играч в своя полза, ще получи огромно предимство.

Навремето Китай използва конфликта между СССР и САЩ, за да се издигне. Днес Русия се опитва да използва конфликта между САЩ и Китай, за да избегне стратегическа изолация и да укрепи собствената си позиция.

Дали ще успее — това е друг въпрос.

Защото светът вече не е стабилна система с ясни правила. Той прилича повече на мрежа от временни сделки, крехки коалиции и икономически зависимости, които могат да се превърнат в оръжие за няколко седмици. Ормуз показа това. Тайван може да го покаже още по-ясно.

А Тръмп отиде в Пекин именно в такъв момент — когато всички още говорят за дипломация, но вече мислят за следващата фаза на конфронтацията.

