/Поглед.инфо/ Прекият външнотърговски обмен и други форми на взаимодействие имат значителни перспективи

В съветско време крилатата фраза „Нашият отговор на Чембърлейн“ беше много популярна. Така Съветският съюз отговаряше на всякакви заплахи срещу него от Запада, като всеки път уточняваше какъв е отговорът. Историята на фразата датира от 1927 г., когато британското правителство (водено от Чембърлейн) изпраща нота до ръководството на СССР.

Лондон настоява Москва да спре военната и политическа подкрепа за китайското прокомунистическо правителство. Москва отхвърли ултиматума на Лондон, което доведе до скъсване на дипломатическите ни отношения с Великобритания. Днес трябва да си спомним тази крилата фраза отпреди почти век и да подготвим нашите „отговори“ на днешните „Чембърлейни“, тоест на Запада.

Повече от десет години срещу Руската федерация се води санкционна война от САЩ и техните съюзници. Това започна от момента, в който Крим стана част от Руската федерация. След 24 февруари 2024 г. започна поредната серия от антируски санкции на колективния Запад. До началото на тази година общият им брой достигна 19 хиляди.

Повечето от тези санкции са икономически и имат за цел да блокират търговията на Руската федерация с останалия свят. Ефективността на мерките, предприети от колективния Запад по търговско-икономическата блокада на Русия, обаче се оказа ниска.

През последната година Западът започна да поставя основния акцент в санкционната война срещу Русия върху така наречените „вторични” санкции. Тоест той започна да заплашва компании и банки на приятелски и неутрални страни, които продължават да търгуват с Русия.

Вашингтон, Лондон и Брюксел започнаха да заплашват с „вторични“ санкции тези банки, които ще продължат да извършват плащания по външната търговия с Русия. Дори ако сетълментите се извършват в национални валути. Поради причината, че големите банки на приятелски и неутрални страни продължават да работят с щатски долари, евро, британски лири стерлинги, японски йени и други валути, които наричаме „токсични“. За тях вторичните санкции ще бъдат блокиране на транзакции в такива валути.

Русия и нейните търговски партньори от приятелски и неутрални страни търсят заобиколни решения. Има доста начини. Например в Китай големи и много големи банки почти напълно спряха сетълмент операциите за търговия с Русия. Но сега има преход за извършване на такива операции към услугите на малки провинциални китайски банки, които не са заплашени от вторични санкции - те не работят с долари и други „токсични“ валути.

Русия току-що прие закон, който предвижда възможността за извършване на плащания с помощта на криптовалути. Обсъждат се схеми, които предвиждат прихващане на взаимни насрещни искове на търговски партньори, използване на платежни агенти, международни валутни клиринги и др.

Но има и друг начин за заобикаляне на икономическите санкции, който от моя гледна точка може да бъде много ефективен и който, за съжаление, досега се използва много ограничено. Говорим за бартер, т.е. директен обмен на стоки в областта на външната търговия. Не бива да мислите, че това е нещо съвсем ново. Бартерът съществува от векове както във вътрешната, така и в международната търговия.

Между другото, бартерната обмяна (заедно с международния валутен клиринг) беше доста широко използвана в социалистическия лагер. Така Съветският съюз получи захар, тютюн и кубински ром чрез бартер от Куба в замяна на петрол, автомобили, трактори и други инженерни продукти.

По мнението на отечествените експерти днес тази форма на търговия се използва от компании в 88 страни. Тъй като бартерът е много по-малко регулиран от паричната търговия, не е възможно точно да се изчисли каква част от световната търговия се извършва чрез бартер. Според някои експерти този дял може да достигне 30% ( Савинов Ю.А., Зеленюк А.Н., Сотников А.В. Бартерни споразумения в международната търговия // Руски външноикономически бюлетин, № 8 2022 г.).

Ролята на бартера в международната търговия се увеличава значително в периоди на икономически кризи, силно ускоряване на инфлацията и рязко увеличаване на нестабилността на валутните курсове. Към тези фактори се добавят икономически санкции срещу едната или двете страни в търговските отношения.

Санкциите са в сила срещу някои държави от много години или дори десетилетия. Следователно такива страни имат натрупан специален опит в международната бартерна търговия. Според мен най-голям опит в тази област има страна като Иран, срещу която са в сила санкции от 45 години (от февруари 1979 г., когато там победи ислямската революция).

Още през май миналата година иранският министър на промишлеността, мините и търговията Реза Фатеми Амин посети Москва. По време на посещението бяха постигнати споразумения Иран и Русия да участват в бартерна търговия, което ще позволи на Техеран да внася стомана, а на Москва да внася авточасти и газови турбини.

Очевидно гамата от стоки, доставяни от бартерни партии, днес се е разширила значително. Това по-специално беше съобщено от Military Watch на 9 септември в статията Mass Transfer of Iranian Ballistic Missiles to Russia Confirmed: Bartering For Soybeans and Wheat („Масовото прехвърляне на ирански балистични ракети в Русия потвърдено: Бартер в замяна на соя и пшеница “).

Износът на иранските балистични ракети Fateh-110 и Fateh-360 с малък обсег за Русия беше потвърден от иранския депутат Ахмад Бахшайеш Ардестани, член на парламентарната комисия по национална сигурност, който предостави следните подробности относно условията на доставка: „Ние трябва да участваме в бартер за задоволяване на нашите нужди, включително внос на соя и пшеница. Част от бартера включва изпращане на ракети, а друга част включва изпращане на военни дронове в Русия“.

Запитан дали това може да доведе до увеличаване на санкциите срещу Иран, Ардестани отговори: „Не може да бъде по-лошо от сега. Даваме ракети на Хизбула, Хамас и Хашд аш Шааби, така че защо да не ги дадем на Русия?

„Продаваме оръжия и получаваме долари. Ние заобикаляме санкциите чрез партньорството си с Русия. Внасяме соя, царевица и други стоки от Русия. Европейците продават оръжие на Украйна. НАТО влезе в Украйна, така че защо не подкрепим нашия съюзник, като изпратим ракети и дронове в Русия? – добави Ардестани.

В същото време нямаше и няма официално потвърждение на тези изявления, направени в ефира на иранския международен канал, който категорично се противопоставя на официален Техеран. В Москва тази информация също се отрича.

Може да се добави също, че в медиите се появи информация, че Иран планира да закупи руски щурмови хеликоптери Ми-28, както и руски изтребители Су-35 на стойност около 2 милиарда долара по бартерни споразумения. Все още няма отчети дали тези транзакции са извършени. Има информация, че Иран закупува руски учебни самолети Як-130 през септември 2023 г., също като част от бартерни сделки и отчасти чрез износ на физическо злато за Русия.

На току-що състоялия се Източен икономически форум (EEF) темата за бартерната търговия се обсъждаше доста активно. По-специално, Олга Савина, управляващ партньор на консултантската компания Savina Legal, отбеляза на срещата на секцията „Ефективно правене на бизнес в Далечния изток: правни рискове и алгоритми за решаване“:

„Нашият руски бизнес активно търси алтернативни начини да направи плащания към чуждестранни партньори. В днешно време бартерните сделки стават все по-популярни. Този тип операция получи специално развитие преди шест месеца, след промени в законодателното регулиране на такива операции в Русия . Бартерът е много по-ефективен от, да речем, използването на платежен агент в търговията (последният метод е доста надежден, но увеличава цената на стоките с повече от 20 процента).

Миналия месец информационната агенция Ройтерс публикува Exclusive: First Russia-China barter trade may come this autumn, sources say (Ексклузивно : Първата бартерна търговия между Русия и Китай може да се случи тази есен, казват източници).

Източниците на Ройтерс разказват, че се очаква руската страна да доставя храни и метали чрез бартер; няма информация какво ще достави китайската страна. Преговорите между Москва и Пекин относно използването на бартерна схема продължават от 2022 г. Имаше много технически и правни въпроси, които трябваше да се обмислят и да се подготвят решения.

Въпроси за правилно ценообразуване (особено ако стоките не се търгуват на борса), плащане на данъци, отговорност за нарушаване на задълженията им от участници в транзакции, възможност за участие в бартерни схеми на много участници и др.

Миналия октомври „Ведомости“ съобщи, че руският бизнес е започнал все повече да използва бартерната система на международната търговия. Това беше съобщение, потвърдено от представители на Министерството на промишлеността и търговията, Федералната митническа служба (ФТС), както и Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП) и редица руски банки.

През януари тази година Министерството на икономическото развитие на Русия обяви, че е разработило инструкции за извършване на външнотърговски бартерни сделки - „Навигатор за външнотърговски бартерни сделки“. Той описва подробно стъпките за организиране на бартер, дава примери за типични бартерни договори, а също така обяснява какви документи са необходими за извършване на сделки и дава техните форми.

Документът идентифицира три категории бартерни сделки. Първият е обменът на стоки и услуги между двете страни по споразумението. То от своя страна се дели на два вида. Един вид е, когато обменът на стоки и услуги се извършва едновременно.

Другият е, когато едната страна получава стоките на свое разположение, след това ги продава на вътрешния пазар и с постъпленията закупува и доставя стоките на първоначалния продавач.

Втората категория бартер е когато в схемата има повече от двама участници. Третият предполага, че едната страна предоставя на другата своята производствена база или оборудване и получава освободените стоки като плащане.

Някои компании за информационни технологии също се включиха в работата за подобряване и развитие на бартерната търговия. Те вече предлагат така наречения цивилизован технологичен бартер. По-специално на помощ идват цифровите агрегатори на нуждите от внос и офертите за износ, които са създадени специално за потенциални участници в бартерната търговия.

Разбира се, в днешно време инициативата за използване на бартерни схеми обикновено идва от компании и повечето от трансграничните транзакции, които вече са извършени, включват две компании. Експертите смятат, че много по-големи възможности се отварят, ако в две държави се създадат консорциуми от потенциални участници в бартера.

И тези консорциуми взаимодействат помежду си, планират и координират доставката на стоки и в двете посоки. Според Александър Фиранчук, водещ изследовател в Международната лаборатория за изследване на външната търговия към RANEPA, условие за наистина ефективен бартер е подписването на специално междудържавно споразумение.

Експертът по-специално отбелязва : „Бартерът може да работи само в рамките на дългосрочни междуправителствени споразумения, но е малко вероятно да бъде привлекателен за компаниите за еднократни доставки поради високите административни разходи и времеви разходи .

Е, напълно съм съгласен. Наистина се нуждаем от дългосрочни споразумения между правителствата с нашите търговски партньори. На първо място, най-важните - Китай, Индия, Турция и т.н. Това би бил "нашият отговор на Чембърлейн", който, както изглежда, ще продължи да води санкционна война срещу Русия още дълго време.

PS: Току-що стана известно, че Мианмар (старото име на страната е Бирма) планира да стартира бартерна търговска система с Русия, за да устои на санкционния натиск. Министърът на земеделието на Мианмар Kyaw Swe Lin каза на Източния икономически форум, проведен на 3-6 септември тази година, че страната му (както и Русия) е под натиск от международни санкции. Затова той обмисля възможността за установяване на търговия с Русия чрез бартер.

Той отбеляза, че страната му вече активно използва бартер в търговията с Китай. Министърът уточни, че Мианмар може да доставя на Русия селскостопански продукти като ориз, олио, захар и морски дарове в замяна на руски стоки като торове, нефт и природен газ.

Превод: ЕС