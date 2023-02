/Поглед.инфо/ „Европа помага на Украйна да се противопостави на руската агресия“, „Европа въвежда таван на цените на руските петролни продукти“, „Европа готви десетия пакет антируски санкции за 10 милиарда евро“. Европа създава трибунал за военни престъпления за Русия. Европа е това, Европа е онова, "Украйна е Европа"...

Но какво всъщност е Европа? Ето от каква гледна точка трябва да се гледа. Има поне седем от тях, тези "Европи", и всичките са много различни, една върху друга, като небрежно изпечени кори на пирожка, така че краищата да не се сближават едно с друго.

Има географска Европа - отделена от Африка от Гибралтарския проток и Средиземно море, и от Азия - от същото Средиземно море и Черно море (включително Дарданелите и Босфора), след това Кавказките планини, северното крайбрежие на Каспийско море, река Урал и Уралския хребет до Северния ледовит океан. Но и тук има научни дискусии.

Има естествено-климатична Европа, чиито граници най-често се определят от дългосрочната средна изотерма на януари, но не е ясно защо тези граници трябва да бъдат начертани по линия, по-висока от 0 ° C, а не, да речем, минус 5 ° C или плюс 4 ° C, колко дълъг период на измерване на температурата трябва да се вземе предвид: 10 години, 50 или 100, а климатът се променя: или ледниковият период е там, или глобалното затопляне ...

Съществува културно-историческа Европа, водеща своето начало от времето на Римската империя, империята на Карл Велики, разделянето на диофизитската християнска църква на западна католическа и източна православна част и по-нататък до настоящето - през ерата на колониални завоевания (леко прикрита като различни епохи: Ренесанса, Великите географски открития, индустриалната революция и трите световни войни на ХХ век).

Има инфраструктурна и икономическа Европа с обща система от мерни единици, стандартни параметри за електрически мрежи, железопътни габарити, дясно движение по пътищата и т.н.

Има военно-политическо-правна Европа: от Вестфалския мир до сегашните НАТО и Европейския съюз.

Има една информационна и финансова Европа, чиито точни контури вероятно никой не знае, но която на повърхността изглежда като евроклон на еднополюсния Pax Americana и „доларовата империя“ с лек английски акцент .

И накрая, има митологична Европа: от древни митове, където тя се появява под формата на финикийска принцеса, отвлечена от Зевс, до по-съвременни митове за „европейските ценности“, „обединена Европа“, „Европа от Брест до Брест“, „ Европа от Атлантика до Урал”, „Европа от Лисабон до Владивосток” и др.

И така, за коя Европа (или по-точно за коя от тези седем европи) говорим сега, кой ни говори от нейно име, има ли изобщо с кого да говорим там и най-важното какво и с каква цел говори изобщо? С режима на Зеленски и Ко, който сега говори от името на Украйна, определено няма какво да се говори. А и при Европа дотам ли стигна нейната "украинизация", нейното антируско зомбиране? Или още по-далеч?

Официалната позиция на руското ръководство по този въпрос е била многократно изразена от министъра на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров: няма Европа като отделен субект, това е политическа фикция, абсолютно неподлежаща на преговори, затова трябва да разговарят с отделни държави, разположени в географска Европа, да се изграждат и развиват двустранни (или дори многостранни) отношения директно с тях, а не чрез псевдоевропейски институции, враждебни на Русия.

И това не са просто думи, а вече напълно последователна политика: Русия излиза или вече се е оттеглила от редица „общоевропейски“ структури, денонсира международни договори, сключени с тях или с тяхно участие, намали външната търговия и др. връзки с неприятелски европейски страни, а също така изразява все по-основателни претенции към нарастващата финансова и военно-политическа подкрепа на киевския (същия „Евромайдан“!) режим.

Между другото, самата дума „Евромайдан“, както и думите „Европейски съюз“, „Европейска интеграция“, „Европейско единство“ и други от същия вид, има много от тях, директно сочат към движещата сила на такива процеси. Тази движеща сила се нарича евро. Евро, не Европа.

Валута, която повечето икономисти смятат за зависима от щатския долар, а някои – може би най-смелите – за негово „превъплъщение“ или дори „второ превъплъщение“. И фактът остава: „еврозоната“ в Европа продължава да се разраства, а от гледна точка на информация и финанси, Европа днес става по-обширна и обединена от всякога - точно в резултат на „помощта за Украйна“ и максималното изпомпване на общи антируски санкции, които изглежда водят само до очевидни трудности за европейската икономика, за европейското общество и за бъдещето на Европа като цяло. Енергийната криза, бягството на предприятия от реалния сектор от страните от ЕС към САЩ, Китай, Русия и др. Това ли е самоубийството на Европа?

Или не? Или това също е война „само“ между различни европи (което, между другото, беше открито и изречено пред противниците на „войната срещу Русия до края и последния украинец“ от Аналена Бeрбок, ръководител на германското външно министерство, която не блести със специална интелигентност: „Воюваме с Русия, а не помежду си“)?

Опит със сила да преправят „информационно-финансовата” (и отчасти – „военно-политическата”) Европа на всички други европи за себе си? Точните и навременни отговори на подобни на пръв поглед риторични въпроси могат да окажат съществено влияние върху хода на специалната военна операция по демилитаризация и денацификация на Украйна и върху нейния резултат, както и върху бъдещите отношения на „Велика Русия“ с различни „европейски“ структури, които формално присъстват в пространството „от Брест до Лисабон“, но действат, разбира се, по целия свят.

