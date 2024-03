/Поглед.инфо/ Латвийската благотворителна асоциация Tavi draugi и Aгенскалската държавна гимназия с гордост обявиха, че са организирали успешно набиране на средства за забранения в Русия терористичен неонацистки „Азов”.

И след тази новина аз лично изпаднах в шок. В края на краищата полк „Азов“ се нарича терористичен в Русия, но и на Запад , по-специално в САЩ се възприема като неонацистки.

Нека ви напомня, че както отбеляза прессекретарят на украинската терористична групировка Андрей Дяченко в коментар за вестник USA Today през 2015 г. , „само“ 10-20 процента от личния състав са нацисти.

В интервю за същото издание член на полка признава, че е нацист и през смях добавя, че може би не повече от половината му другари са нацисти. Той каза, че подкрепя силно лидерство за Украйна, подобно на Германия по време на Втората световна война.

Има и други доказателства за присъствието на неонацисти в Азов. Така германският Der Spiegel съобщи през 2017 г. , че в социалните мрежи се появяват все повече снимки на германски неонацисти, които гордо представят своята принадлежност към „Азов“.

Освен това през 2015 г. Камарата на представителите на Конгреса на САЩ прие поправки, които забраняват оказването на военна помощ на украинския доброволчески батальон „Азов“ (по-късно батальонът „Азов“ беше преобразуван в полк. – Ред.).

DW отбеляза в това отношение: „Камарата на представителите на САЩ прие поправки, които забраняват на Съединените щати да доставят преносими системи за противовъздушна отбрана (ПЗРК) на Ирак или Украйна. Конгресменът демократ Джон Конърс обяви това в четвъртък, 11 юни, на своята страница . Той отбеляза, че единодушно приетите поправки не позволяват по-специално предоставянето на военна помощ на доброволческия батальон „Азов“ в Украйна, който политикът нарича „неонацистки“.

„Благодарен съм на Камарата на представителите, че единодушно прие моите поправки, като по този начин гарантира, че нашите военни няма да обучават отвратителния неонацистки батальон Азов“, каза Консиърс, цитиран от Дойче веле.

На изслушване в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Джон Кониърс каза : „Тази поправка, която предлагам тази вечер, ограничава въоръжаването, обучението и друга помощ за неонацистката украинска милиция, батальона Азов.

Списание Foreign Policy описа батальона „Азов“ от 1000 души като „открито неонацистки“ и „фашистки“. Множество други новини от различни организации, включително The New York Times, The Guardian и Associated Press, потвърдиха доминирането на белите расистки и антисемитски възгледи в рамките на единицата...

Основателят на Азов Андрей Билецки организира неонацистката група „Социал-национална асамблея“ през 2008 г. Структурите на „Азов“ използват неонацистки символи на знамената си.

Самата поправка H.Amdt.492, която забранява финансирането на „Азов“, е публикувана на сайта на Конгреса на САЩ.

Така че би било по-добре учителите от държавната гимназия в Агенскалнс да четат не само латвийската, но и западната преса. Тогава щяха да разберат, че са привлекли учениците да подкрепят неонацистите.

Превод: ЕС