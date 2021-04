/Поглед.инфо/ В сряда британският премиер Борис Джонсън осъди продължаващите насилствени сблъсъци в Северна Ирландия, призовавайки страните да разрешат разногласията с помощтта на диалога, а не с "насилие или престъпност".

Лидерите на Северна Ирландия трябва да обсъдят начините за разрешаване на продължаващото насилие в страната след инцидент в сряда в Белфаст, когато автобус беше отвлечен и опожарен по време на шестата поредна нощ на размирици.

Заместник-първият министър на страната Мишел О'Нийл заяви в четвъртък, че изпълнителната власт ще бъде информирана за "насилието и безредието на улицата, което в момента причинява огромно безпокойство в местните общности".

$Човек, обвинен в хвърляне на бензинова бомба след размирици в #АбатствоНютън

Полицията съобщи, че са хвърлени 30 бензинови бомби и три превозни средства са изгорени през втората нощ на беда в # Северна Ирландия pic.twitter.com/0a0a1P1aWx"

- написа в Twitter Освалдо Ройет , (@oswaldosrm) 5 април 2021 г.

Тя посочи, че „ангажираните с насилие, престъпни щети, манипулация на нашите млади хора и нападения срещу полицията трябва да спрат“.

О'Нийл беше повторен от първия министър на Северна Ирландия Арлийн Фостър, който написа в туитър, че "няма оправдание за насилието", описвайки протестиращите като "смущение" за страната, който Фостър твърди, че има за цел "да отклони фокуса от истинските нарушители на закона в Шин Файн ".

Премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън от своя страна изрази сериозна загриженост относно "сцените на насилие в Северна Ирландия", като подчерта, че различията трябва да бъдат разрешени на масата за преговори, а не чрез "насилие или престъпност".

"С 41 полицейски служители, ранени само снощи, на фона на нарастващите вълнения се нуждаем от политическо сближаване в Северна Ирландия. Многократните призиви за оставка на @ГлавнияКонетабъл подклаждат тълпата. @PSNIRBLX жените и мъжете заслужават по-добро политическо ръководство. "

- Евън Морис MBE (@sirromnave) 7 април 2021 г.

Снимка Twitter, Евън Морис.

"#Ирландия .. Отвличане на автобус от младежи лоялисти и подпалване в шест нощни вълнения в Северна Ирландия, в Белфаст. Шофьорът е имал късмета да избяга от пътниците, слезли точно преди това. Бунтовниците на седалката на водача пуснаха спирачките преди да слезе, изглежда, че автобусът се е преобърнал."

-jaggirmRanbir (@jaggirm) 8 април 2021 г.

jaggirmRanbir

#Ireland.. Bus hijack by loyalist youth & set on fire on six night of unrest in northern Ireland in Belfast. Driver was fortunate to escape passengers got off just before this .Rioters in driver's seat released the brakes before getting off ,Bus seems to have free rolled

9:14 AM · Apr 8, 2021 from Mumbai, India

Снимка: Twitter, jaggirmRanbir

Забележките се случиха след като двуетажно превозно средство, беше откраднато в Белфаст от протестиращи, които по-късно хвърлиха няколко запалителни бутилки в автобуса, като го запалиха в кръстовището на Уанърк Уейл и известния Шанкхил Роуд, като шофьорът е бил нападнат.

Шестият ден на размирици също доведе до улични сблъсъци с полицията в някои части на Северна Ирландия, където протестиращите хвърляха камъни и коктейли Молотов по полицаи.

Съобщава се, че повече от 40 полицаи са били ранени и девет души са задържани след избухването на новото насилие.

Началото на безредиците

Размириците започнаха миналия петък, когато прокуратурата на Северна Ирландия отказа да обвини членовете на републиканската партия Син Фейн за нарушаване на ограниченията за COVID-19, след като те присъстваха на погребението на бившия член на Временната ирландска републиканска армия (ИРА) Боби Стори, която се бори за отделяне от Обединеното кралство.

"#ИЗВЪНРЕДНО Северен секретар и министър-председател на Северна Ирландия призова за спокойствие след нощта на вълнения в южния Белфаст (източник @BBCNews) "

- Fra (@FranceBlogger) 4 април 2021 г.

ВИДЕО: https://twitter.com/FranceBlogger/status/1378593414116216836

"Повече от 2000 опечалени присъстваха на погребението на Стори на 30 юни 2020 г., докато юнионистите твърдяха, че нагло игнорират правилата за социално дистанциране в разгара на първата вълна от пандемията на коронавируса."

"- ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ

ПОВЕЧЕ БУНТОВЕ В ИРЛАНДИЯ

Тази нощ в Северна Ирландия отново се разразиха още размирици, когато те се разбунтуваха заради това, което се описва като „двулична полиция“.

- Господин Вълк (@mole_cola) 5 април 2021 г.

Ситуацията доведе до това, че всички основни про-британски партии - Демократичната юнионистка партия (DUP), Ълстърската юнионистка партия (UUP), Традиционен юнионистки глас (TUV) и Прогресивна юнионистическа партия (PUP) - призоваха за оставка на главния конетабъл на Полицейската служба на Северна Ирландия (PSNI).

Размириците от миналата седмица се превърнаха в бурни протести, тъй като лоялистите, които се застъпват за по-тесни връзки с Лондон, са загрижени за условията на Северноирландския протокол, част от търговската сделка за Брекзит между Лондон и Брюксел.

Протоколът предвижда процедури за контрол на множество стоки, които преминават към и от Северна Ирландия. Северна Ирландия остава в единния пазар на стоки и прилага митническите правила на Европейския съюз в своите пристанища.

Протоколът премества регулаторната и митническата граница в Ирландско море, с поредица от проверки и задължителни сертификати, които сега се изискват допълнително за много стоки, за да бъдат изпратени в региона от други части на Великобритания, причинявайки недоволство сред лоялистите в Северна Ирландия, които смятат, че това създава граница между тях и останалата част от Обединеното кралство.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели