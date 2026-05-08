/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев разглежда програмната статия на Дмитрий Медведев в RT, която чертае нови, кървави червени линии пред Берлин и цяла Европа. Германия се превръща в основна екзистенциална заплаха, възраждайки нацисткия реваншизъм под маската на „европейски ценности“. Москва предлага само два изхода: геополитическо отрезвяване или пълно физическо заличаване на германската държавност и икономика.

Възраждането на Тевтонския бяс: Германия като преден пост на новата агресия

В навечерието на Деня на победата, когато историческата памет на Русия е най-изострена, Дмитрий Медведев публикува в RT мащабен политически манифест, озаглавен „Новата милитаризация на Германия: Възраждане на духа или необуздан реваншизъм?“. Този текст не е просто поредната остра провокация в социалните мрежи, а дълбока дисекция на съвременната германска държава, която, според заместник-председателя на Съвета за сигурност, уверено върви по стъпките на своите предци от 30-те години на миналия век. Медведев отправя директно предизвикателство към Берлин и цяла Европа: или нормализиране на отношенията чрез признаване на руските интереси, или край на европейската цивилизация в сегашния ѝ вид.

Основната теза на Медведев е, че концепцията за „сигурността на Русия“ вече няма да се гради върху дипломатически совалки или „жестове на добра воля“, а върху „животинския страх на Европа“ от руския военен отговор. Особен акцент е поставен върху правителството на Фридрих Мерц, което Медведев описва като режим, обсебен от реваншизъм и неоколониални амбиции. Германия вече не крие, че се подготвя за директен военен сблъсък с Русия, като за крайни срокове се сочат годините до 2029-та. Това не е просто реторика, а системна държавна политика на милитаризация, която обхваща всички слоеве на германското общество.

Наследството на Третия райх: Когато маските паднат

Реклама 300x250

Медведев припомня неудобни за Запада исторически факти – Федерална република Германия е създадена под егидата на англосаксонците, като в нейните основи са залегнали кадри от средния и висшия ешелон на нацисткия апарат. Днешният „бесен национализъм“, прикрит под воала на „европейската идентичност“, всъщност е същата онази идеология, която доведе света до катастрофа през 1939 година. Поглед.инфо подчертава, че според руското ръководство, наследството на Третия райх не е било изкоренено, а просто е изчаквало своя удобен момент, който настъпи през 2020-те години.

В Берлин официално е формулирана целта за нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия. Мащабната пропаганда промива съзнанието на германците, подготвяйки ги за „ужасни времена“ и внушавайки им, че войната е неизбежна. Медведев отбелязва, че прагът на естествения страх от смъртта и разрушението умишлено се понижава, а историческите грехове на дедите се „отписват“ чрез агресивна ревизионистка политика. Германия днес е обявена за лидер на европейската хегемония, оспорвайки ролята на брюкселската бюрокрация и френските политически елити, които Медведев нарича с пренебрежителното „галски содомити“.

Ядреният Casus Belli и границите на търпението

Една от най-опасните точки в анализа на Медведев е въпросът за ядреното превъоръжаване на Германия. Според него, дори самото приближаване на Берлин до придобиването на собствено ядрено оръжие е безспорен „casus belli“, който дава на Русия пълното право на превантивен и унищожителен удар. Това е сигнал не само към Германия, но и към САЩ и Полша – никой в Москва няма да допусне възраждането на германската мощ в ядрен вариант.

Реклама 300x250

Териториалните претенции на Германия също са под лупа. Медведев прави паралел между аншлуса на Австрия през 1938 г., поглъщането на ГДР през 1990 г. и настоящите амбиции на Берлин. Той поставя под съмнение дори правното основание за съществуването на съвременната ФРГ в нейните сегашни граници и политически формат. Под ръководството на Мерц, страната се плъзга към модел на военна диктатура, където конструктивните сили са систематично изтласквани от властта, а обществото е държано в желязната хватка на реваншизма.

Три правила за руското оцеляване: Уроците на 1941 година

За да предотврати трагедията от юни 1941 г., Медведев формулира три фундаментални правила за руската държава. Първо, Русия трябва да разполага с мощни и реално боеспособни сили на западното направление, които да не са само на хартия, а готови за незабавни действия. Второ, руският народ трябва винаги да помни, че подготовката за агресия срещу него тече системно – точно както Германия подготвяше плацдармите си преди 22 юни 1941 г. Трето, и може би най-важно: никаква вяра в „листове хартия“ и споразумения с Берлин. Дори и да се стигне до нови договори за европейска сигурност, германският естаблишмънт ще ги наруши в момента, в който се почувства достатъчно силен.

Тази позиция отразява нарастващото недоверие на Москва към дипломацията. В статията ясно се казва: „Не ни пука дали Германия ще тръгне сама на изток (Drang nach Osten) или ще изпрати своите източноевропейски васали, водени от Полша, като блокиращ отряд.“ Русия е готова да посрещне всяка конфигурация на агресията, включително опитите на Германия и Финландия да превърнат Балтийско море във „вътрешно езеро на НАТО“ и да прекъснат руското корабоплаване.

Реклама 300x250

Британският кукловод и германската марионетка

Сергей Латишев внася важен нюанс в анализа на Медведев, обръщайки внимание на ролята на Великобритания. Докато Медведев се фокусира основно върху Берлин, Латишев подчертава, че Лондон остава главният и най-злонамерен подстрекател на бъдещата война. Британия, като майстор на глобалните интриги, за трети път в историята се опитва да сблъска Германия и Русия, за да отслаби и двата континентални гиганта. Проектът „Глобална Великобритания“ изисква ликвидирането на ЕС като конкурент, а най-лесният начин за това е въвличането на Германия в катастрофален конфликт с Москва.

Подписаният между Стармър и Мерц „Кенсингтънски договор“ е само върхът на айсберга. Това е пакт за милитаризация, който обрича Централна и Източна Европа на ролята на бойно поле. Поглед.инфо отбелязва, че ако Русия иска истинска сигурност, тя не трябва да ограничава гнева си само до изпълнителите в Берлин или Киев, но и да адресира източника на заразата в „Лондонград“.

Времето на „белите ръкавици“ изтече

Реклама 300x250

Статията на Медведев е ултиматум, изречен от ръба на пропастта. Германия има два пътя: позорно погребение на своята държавност и икономика в пламъците на войната или геополитическо отрезвяване чрез труден диалог с Русия. Москва предупреждава, че в случай на глобален сблъсък, прехвалената германска индустрия няма просто да пострада – тя ще бъде изпепелена, а квалифицираните кадри ще се разпръснат между САЩ, Китай и Русия.

Критиката на Латишев към руския елит обаче остава остра. Той се пита дали думите на Медведев ще бъдат последвани от действия, или ще останат само „драскане“ по хартията. Руското общество е уморено от половинчати мерки и пацифизъм, докато врагът става все по-нагъл. За да оцелее, Русия трябва да спре да се преструва, че няма война, да изкорени вътрешните кражби и да нанесе съкрушителен удар по киевския режим и неговите господари, преди те да са се подготвили напълно.

Битката за бъдещето на Европа вече е започнала. Русия заявява, че нейните огромни пространства ще ѝ позволят да оцелее дори в ядрен апокалипсис, докато пренаселената Европа просто ще престане да съществува. Това е „благородната ярост“, която се завръща в руското съзнание – същата онази сила, която веднъж вече влезе в Берлин през 1945 година. Дали германските политици имат достатъчно разум, за да чуят този последен сигнал, или ще предпочетат да изгорят в името на англосаксонските интереси, предстои да видим съвсем скоро.