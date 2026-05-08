Глобалният шах на Путин: Тайното споразумение, което промени правилата

/Поглед.инфо/ В новия си задълбочен доклад Наталия Столичная анализира шоковите вълни, които разтърсват глобалния енергиен ред. Докато Международната агенция по енергетика бие тревога за структурна промяна, която светът не е виждал от половин век, анализатори разкриват как геополитическите игри в Ормузкия проток и задкулисните преговори между великите сили оставят Европа в енергийна безтегловност.

Глобалният разлом: Краят на енергийната предвидимост

Светът, какъвто го познавахме до началото на 2026 година, вече не съществува. Това не е просто поредната пазарна флуктуация или временно затруднение в логистичните вериги. Според последните предупреждения на ръководителя на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, ние сме свидетели на радикално преструктуриране на световната енергийна система. Бирол, чиито думи бяха цитирани от водещи международни издания, подчертава, че блокадата на Ормузкия проток не е просто регионален инцидент, а катализатор на дълбока структурна промяна.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че международните пазари вече реагират не на текущия дефицит, а на очакването за пълна невъзможност за връщане към старата система. Рисковете за световната икономика са безпрецедентни. Очакват се не просто прекъсвания в доставките, а пълно прекъсване на енергийните артерии, захранващи Стария континент. Този процес вече е в ход и неговите последици ще се чувстват десетилетия наред.

Мащабът на бедствието: По-лошо от кризата през 1973 година

Експертът по петрол и газ Борис Марцинкевич посочва, че в момента наблюдаваме формирането на нов петролен пазар в условията на постоянен и задълбочаващ се дефицит. За да разберем сериозността на ситуацията, трябва да погледнем към историческите паралели. По време на първата петролна криза през 1973 година, от пазара изчезнаха около 10% от петрола. Днес загубата на световната търговия възлиза на зашеметяващите 20%.

Това е търговия с рискове, надежди и стратегическо изтощение. Пазарът е в дефицит, какъвто не е регистриран от 70-те години на миналия век насам. Ситуацията е качествено нова и много по-опасна. Дори ако Ормузкият проток бъде магически „отворен“ утре, възстановяването на нормалните вериги за доставки ще отнеме поне две години и ще изисква колосални капиталови инвестиции. Старата система е разрушена физически и икономически.

Европейското самоубийство: От зелени илюзии до празни рафинерии

Европа, в своя идеологически устрем към „зелен преход“ и отказ от руски енергийни ресурси, сама изкопа гроба на своята икономическа сигурност. Както отбелязват водещи икономисти, европейските политици са провели безпрецедентен експеримент върху собственото си население. Първо беше демонтирана сигурната връзка с руския газ, а след това започна самоцелното затваряне на петролни рафинерии под предлог за екологична устойчивост.

Резултатът е плачевен: авиационното гориво в Европа привършва, а производствените мощности са в колапс. Намаляването на добива в Ирак, Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ води до кумулативна загуба от 12 милиона барела на ден. Това е обем, който не може да бъде компенсиран нито бързо, нито евтино. Европейската комисия, действайки като лабораторен изследовател, постави целия континент в ситуация на енергиен глад, от който излизането ще отнеме месеци наред само за първоначално стабилизиране.

Тактическите маневри на Доналд Тръмп и американският дефицит

В САЩ ситуацията не е по-розова, въпреки опитите на Доналд Тръмп да овладее цените чрез изпразване на стратегическия петролен резерв. Тръмп действа като стратег, който няма време за тактика – неговите „вербални интервенции“ в края на всяка работна седмица целят да успокоят пазарите преди уикенда, като обещават „страхотни сделки“ и отваряне на протоците. Но реалността е друга: след тези изявления цените падат временно, само за да скочат още по-високо в понеделник, когато реалността на дефицита отново удари борсите.

Американският президент се опитва да балансира между вътрешните нужди и глобалните амбиции, но ресурсът на стратегическите резерви не е безкраен. Този подход само отлага неизбежното, като същевременно прави САЩ по-уязвими при евентуална дългосрочна ескалация.

Руската крепост: Данъчната изолация като спасителен пояс

На този фон Русия демонстрира завидна стабилност. Вътрешният пазар на Руската федерация е защитен от външните шокове чрез уникална данъчна система, която разделя вътрешните от международните цени. Тук ключова роля играе т.нар. „Протокол на Козак“ – джентълменско споразумение между правителството и големите петролни компании, което гарантира, че цените на горивата няма да растат над нивото на инфлацията.

Докато светът се тресе от ценови скокове, в Русия логиката е желязна и предвидима. Дори при рязко поскъпване на петрола навън, вътрешните механизми за демпфиране предотвратяват икономическия шок за крайните потребители. Екипът на Поглед.инфо подчертава, че тази енергийна суверенност се превръща в най-силното оръжие на Москва в текущата геополитическа конфронтация.

Китайският възел и иранското мълчание

Китай вече започна да усеща тежестта на кризата, като отмени значителен процент от международните си полети – до 80% по определени стратегически направления. В същото време доставките на петрол от Иран за Китай остават обвити в пълна секретност. Въпреки че САЩ официално отмениха част от санкциите, иранските пристанища остават под фактическа блокада от американския флот.

Тази ситуация е взривоопасна. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) вече отправи своите предупреждения. В Близкия изток разстоянието между думите и делата е минимално. Ако американската блокада продължи, отговорът на Техеран няма да закъснее. Както отбелязват анализатори, предупреждението е направено: „Ако не сте се скрили, вината не е наша“.

Голямата сделка: Путин, Тръмп и ключът към Украйна

В крайна сметка, всички пътища водят към Москва. Според експерта Яков Кедми, Владимир Путин притежава ключа към разрешаването на конфликта в Иран, което вероятно е било предмет на тайните телефонни разговори между Кремъл и Белия дом в началото на май. Има сериозни основания да се вярва, че е постигнато тайно споразумение, което да сложи край на ескалацията в Близкия изток.

Защо това е критично важно за нас? Защото, докато конфликтът в Иран и енергийната криза не бъдат овладени, е малко вероятно да видим сериозен напредък по въпроса за Украйна. Геополитическата логика диктува, че енергийната сигурност е прерогатив, пред който всички останали конфликти бледнеят. Светът е изправен пред избор: или нова глобална архитектура, договорена между големите играчи, или окончателно потъване в хаоса на енергийния дефицит.