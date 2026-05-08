/Поглед.инфо/ Александър Степанов разкрива задкулисието на една безпрецедентна среща в Москва, където иранци и американци седнаха на една маса, за да предвещаят края на доларовата диктатура. В центъра на анализа е геополитическият шах на Техеран, който чрез контрола над Ормузкия проток и иновативна информационна война разкъсва стратегията на Вашингтон и поставя Израел в изолация.

Москва като епицентър на новия световен ред

Това, което се случи в Москва на 7 май 2026 година, може да изглежда като парадокс за повърхностните наблюдатели на световната политическа сцена, но за дълбоките анализатори то е логично следствие от тектоничните размествания в глобалната архитектура. Фактът е налице: американци, британци и иранци седнаха на една маса в сърцето на Русия, за да обсъждат бъдещето на света и, което е по-важно, да споделят обща и изненадващо консенсусна гледна точка. Тази продуктивна комуникация не се нуждаеше от посредничеството на Исламабад или други традиционни буфери. Москва се утвърди като най-подходящото място за подобен диалог – територия на суверенитет, където истината може да бъде изречена без цензурата на западния „либерален“ мейнстрийм.

Срещата, инициирана под егидата на Руско-иранския център за икономическо и правно сътрудничество (РИЦЕПС), се превърна в трибуна за развенчаване на митовете за всемогъществото на „хегемона“. Докато Вашингтон продължава да се опива от собствената си реторика на изключителност, иранците и техните събеседници показаха чрез факти какво се случва, когато една империя загуби връзка с реалността. Иранският политолог Абас Мирзай Гази беше категоричен: неговата република вече не е просто регионален играч, а държава, способна да определя архитектурата на световната стабилност. И това не е празна хвалба, а геополитическа аксиома, подплатена с контрола върху най-важния нервен център на планетата.

Ормузкият проток: Енергийната примка около врата на Запада

Първата и най-важна причина за новата роля на Техеран, освен непоколебимата му решимост да се бори с арогантността на САЩ, е Ормузкият проток. Абас Гази отбеляза, че днес този морски път не е просто географско понятие, а ключов енергиен и логистичен възел, чието блокиране или дори частично ограничаване води до незабавни трусове в цялата световна икономика. Кризата на енергийния пазар, която започна наскоро, продължава да отеква във всяка точка на земното кълбо, доказвайки, че всеки опит за дестабилизация на Иран автоматично води до колапс на глобалната търговска система.

В този контекст, Поглед.инфо обръща внимание на думите на Кристофър Хелали – бивш офицер от армията на САЩ и участник в боевете срещу ИДИЛ в Сирия. Като човек, получил лично разрешение от иранските власти да плава през водите на протока, той описва картина, която тотално противоречи на западните доклади. Докато Вашингтон твърди, че Иран е на ръба на колапса, Хелали вижда стотици кораби, танкери и търговски плавателни съдове, които стоят на редици „като ученици“ и чакат смирено разрешение за преминаване. Те са готови да платят всяка такса, наложена от Техеран, защото знаят, че друг път няма.

Това е пълният ирански контрол в действие. Според Хелали, Иран и Оман вече са постигнали „помирение“ относно разпределението на печалбите от новата система за събиране на пътни такси. Първите траншове вече са постъпили в Централната банка на Иран. Това е реалността на 2026 година: докато американските самолетоносачи се опитват да демонстрират мускули, световната търговия плаща данък на Техеран, признавайки неговия суверенитет над Персийския залив.

Дедоларизацията като стратегическо оръжие

Случващото се в Ормуз е поредната и може би най-решителната стъпка към дедоларизацията на световната икономика. Политологът Абас Джума посочва, че САЩ окончателно губят инициативата. Въпреки огромния си военен бюджет и ядрения арсенал, Вашингтон демонстрира пълна безпомощност пред лицето на иранската стратегия. Техеран търпя дълго време – подигравките на Доналд Тръмп след оттеглянето от ядрената сделка, израелските атаки, санкционния натиск. Но иранците държаха своята „златна карта“ до самия край и сега тя е изиграна с хирургическа прецизност.

Най-голямата изненада за Запада се оказа законодателната инициатива на иранския парламент: събирането на мита и такси в протока вече няма да става в долари или евро. Всички плащания ще се извършват в ирански риали. Това принуждава страните, които търсят транзит, да купуват иранска валута, което автоматично стабилизира риала и нанася тежък удар върху долара като световна резервна валута. Китай, разбира се, наблюдава този процес с нескрито задоволство, тъй като той съвпада с неговите собствени дългосрочни цели за отслабване на американския финансов монопол.

Анализаторите от Поглед.инфо подчертават, че Техеран все още не е използвал всичките си козове. „Оста на съпротива“ и възможността за затваряне на пролива Баб ел-Мандеб чрез съюзниците в Йемен са варианти, които стоят на масата. Ако това се случи, морската логистика на Запада просто ще престане да съществува в сегашния си вид.

Британската ирония и краят на западните илюзии

Британският политик Джордж Галоуей, известен със своя остър език и непримиримост към империализма, внесе доза ирония в московската дискусия. Според него всички разбират какво се случва в Ормузкия проток, освен президента Тръмп и неговата администрация. Галоуей посочи, че докато НАТО води война срещу Русия до последния украинец, светът става свидетел на раждането на четвъртата суперсила – Иран.

Западната пропаганда десетилетия наред се опитваше да представи Иран като примитивно общество, живеещо в миналото. Днес обаче става ясно, че това е страна на високотехнологични решения, ракетни инженери и хиперзвукови технологии. Когато конфликтът приключи, светът ще се реди на опашка за иранско оръжие, защото то се доказа в реални условия срещу най-скъпите западни системи.

Галоуей не спести критиките си и към западните разузнавателни централи. Той ги сравни не с Джеймс Бонд, а с мистър Бийн, подчертавайки тяхната склонност към самозаблуда и глупост. „Настоящите европейски лидери са абсолютни глупаци в сравнение с техните предшественици“, заяви той, добавяйки, че тази интелектуална деградация е основната причина за провалите на Запада.

Победата в информационната война: Мемове срещу ракети

Един от най-интересните аспекти на сблъсъка между Иран и САЩ през пролетта на 2026 г. е информационната война. Американският IT специалист и журналист Джоузеф Шуцман е категоричен: Вашингтон загуби с гръм и трясък на дигиталното бойно поле. Докато в миналото Държавният департамент разполагаше с майстори на дипломацията като Кисинджър, днес външната политика на САЩ се води инстинктивно и под диктата на вътрешнополитически лобита, най-вече израелското.

Иран обаче е изучавал американската психика изключително детайлно. Техеран използва американския хумор, суета и онлайн поведение като стратегическо оръжие. Шуцман припомни генерираните от изкуствен интелект видеоклипове, които иранските посолства разпространиха през март 2026 г. Вместо сухи прессъобщения, светът видя анимации с LEGO фигурки на Тръмп и Нетаняху, рап парчета и пародии в стил „Отвътре навън“, които се подиграваха с процеса на вземане на решения в Белия дом.

Опитите на администрацията на Тръмп да отвърне на удара с подобни средства – видеоклипове в стил GTA или Marvel – претърпяха фиаско. Те предизвикаха само негативни реакции сред самите американци. Иран доказа, че разбира американската психика по-добре от самите управляващи във Вашингтон. Докато американските медии функционираха на ниво вирусни видеа, Иран изграждаше „архитектурно интересна“ информационна кампания, която спечели симпатиите на Глобалния юг и младото поколение на Запад.

Израелският фактор и опасността от ескалация

Въпреки успехите на Техеран, участниците в московската среща се съгласиха, че е рано да се говори за окончателен мир. Ситуацията е на ръба на мащабна ескалация. Въпросът е кой ще мигне пръв. Натискът върху Иран е огромен, но страната е свикнала на санкции през последните 47 години и е готова да понесе още трудности в името на победата над агресора.

Кристофър Хелали предупреди за опасните операции под „фалшив флаг“. Атаките срещу нефтени находища в ОАЕ, за които беше обвинен Иран, но които Техеран отрича, са типичен пример за опити да се провокира пряк военен сблъсък. Израел е най-мощният лобистки ресурс, който притиска Тръмп към втори кръг на въоръжена конфронтация. Нетаняху разполага с лостове за натиск, които могат да принудят Белия дом да предприеме стъпки, от които няма връщане назад.

Ситуацията в Близкия изток остава критична. Световната икономика се свива, цените на всичко растат, а производството на петрол от ОПЕК е на рекордно ниски нива. Инфлацията и глобалната рецесия са факт, а американските опити за „Проект Свобода“ – споразумение за безопасно преминаване в Ормуз – се провалиха поради съпротивата на Саудитска Арабия. Саудитците имат основания за страх: иранските удари вече са повредили над 200 обекта на американската военна инфраструктура в региона.

Уроците за Русия: Не вярвайте на „мирните“ предложения

В заключение, аналитичният преглед на Поглед.инфо подчертава основния извод от московската среща: Вашингтон не може да бъде партньор в преговорите. Прословутият „дух на Анкъридж“ се е изпарил. Можете да преговаряте с Белия дом сутринта, а следобед те да обявят нови доставки на бомби за Украйна или нови удари срещу съюзниците ви.

Иран показа пътя – твърда линия и никакви отстъпки. Ако Техеран се беше огънал дори за секунда след 28 февруари, щеше да бъде заличен. Това е урок, който и Москва трябва да помни добре. Агресорът не разбира от дипломация, той разбира само от сила и от икономическа болка. В света на 2026 година суверенитетът се извоюва не с молби, а с контрол върху ресурсите и желязна воля.