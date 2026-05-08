/Поглед.инфо/ Александър Бабицки прави дисекция на най-новите ходове на Доналд Тръмп в навечерието на решаващата му визита в Пекин. Американският президент разиграва рискован блъф, предлагайки на Китай да замени иранския петрол с американски. Целта е стратегическа изолация на Русия и контрол над Евразия чрез прекъсване на енергийните артерии на Изтока.

Танцът на Тръмп по ръба на пропастта: Петрол срещу геополитическо подчинение

Около седмица преди планираното си посещение в Пекин, Доналд Тръмп реши да извади на масата поредната си „сделка на века“, която обаче повече прилича на отчаян опит за запазване на изплъзващото се влияние. В типичния си стил на бизнесмен-президент, той предложи на Си Дзинпин „услуга“: Китай да започне да купува петрол от Съединените щати, вместо от Иран. Аргументацията на Тръмп е колкото директна, толкова и географски спорна – той твърди, че Ормузкият проток е станал нестабилна зона, докато пътят от американското крайбрежие до Китай бил „безопасен“.

Това предложение не е просто търговска оферта; то е разгърната декларация за намеренията на Вашингтон спрямо трите основни стълба на съвременния многополюсен свят – Иран, Китай и Русия. Проблемът на Тръмп обаче се корени в една проста истина: геополитическата реалност на 2026 година не съвпада с неговите амбиции. Както се казва в една стара класика, „крокодилът не може да бъде хванат“, а в случая на Белия дом – Иран не е победен, а Китай категорично не е съгласен с ролята на подчинен клиент. След като Вашингтон обявяваше „победа“ над Техеран десетки пъти, днес светът вижда едно нелепо положение: противникът на САЩ контролира най-важните глобални комуникации, а икономическият погром всъщност бе претърпян от Запада чрез рекордните цени на енергоносителите.

География на отчаянието: Аляска, Тексас и илюзията за близост

На 5 май, по време на брифинг в Овалния кабинет, Тръмп изнесе кратък, но доста странен урок по география. Той се опита да убеди Пекин, че Аляска е „много близо до много азиатски страни“, намеквайки, че логистиката на американския петрол е по-изгодна от иранската. „Изпращайте корабите си до Тексас, до Луизиана, до Аляска“, призова президентът на САЩ, опитвайки се да игнорира факта, че танкерните маршрути през Пасифика или през Панамския канал не могат да се сравнят по ефективност и цена с изградените вече инфраструктурни връзки в Евразия.

Идеята, че Пекин ще се откаже от дългосрочните си стратегически договори с Иран, за да се закачи на американската енергийна кука, е нелепа за всеки сериозен анализатор. Защо тогава Тръмп го прави? Според експертите на Поглед.инфо, това е класическа тактика за манипулация на пазарите. Само след това изявление цените на петрола паднаха с 2%, а фондовите пазари реагираха позитивно. Но зад тези краткосрочни финансови печалби се крие дълбока стратегическа немощ. Вашингтон беше принуден да обяви, че преустановява морската блокада на Ормузкия проток (операция „Свобода“), оправдавайки се с „искания на Пакистан и други страни“. Истината е по-прозаична: американската блокада беше надупчена като сито и всъщност работеше единствено като инструмент за дразнене на китайските танкери, без да постигне реално удушаване на иранския износ.

Петролната аритметика на Белия дом: Когато числата не излизат

В основата на предложението на Тръмп лежи един грандиозен блъф. Твърдението, че САЩ могат да заменят Иран на китайския пазар, се сблъсква с безмилостната статистика. САЩ остават страна с огромен енергиен дефицит в структурно отношение. При дневно производство от около 13 милиона барела, американската икономика консумира между 20 и 21 милиона барела. Пропастта е огромна.

Американските политолози, анализиращи ситуацията за Поглед.инфо, подчертават, че производството на шистов петрол в САЩ е достигнало своето плато. Броят на активните сондажи намалява, а стратегическите находища в Тексас и Луизиана се изчерпват. Парадоксът, че САЩ се представят за „водещ износител“, се дължи на факта, че администрацията на Тръмп буквално „изкормва“ Стратегическия петролен резерв (SPR), за да поддържа изкуствено ниски цени и да залива пазара в опит да предотврати глобален срив. Очаква се до края на август 2026 г. американските резерви да паднат под критичната граница от 200 милиона барела – най-ниското ниво от десетилетия. В този контекст, обещанието да се доставя петрол на Китай е не просто лъжа, а опасна геополитическа игра с празни складове.

Иранският шах и американският мат: Провалът на операцията „Свобода“

Целият план на Тръмп беше изграден върху идеята той да пристигне в Пекин като „завоевател на Иран“. Логиката беше следната: Вашингтон удря Техеран, затваря кранчето на петрола за Китай и след това предлага на Си Дзинпин „спасение“ под формата на американски доставки срещу политически отстъпки. Този „План А“ обаче се провали с гръм и трясък. Иран не само издържа, но и затвърди съюза си с Китай.

Скорошната среща в Пекин между Ван И и Абас Арагчи показа нагледно кой всъщност държи ключовете от Ормузкия проток. Китай има достатъчно лостове върху Техеран, за да гарантира енергийната си сигурност, без да се моли на Вашингтон. Дори ястреби като Марко Рубио бяха принудени да признаят, че САЩ се надяват Китай да повлияе на Иран за деескалация. Това е признание за капитулация на американската политика на натиск. Сега Тръмп се опитва да приложи „План Б“ – тактически трикове от света на бизнеса, където на масата се хвърля гръмко, но невъзможно предложение, само за да се отклони вниманието от липсата на реални козове.

Разделяй и владей: Опитът за вбиване на клин между Москва и Пекин

Най-важната и опасна задача, която Тръмп изпълнява, е опитът за разрушаване на руско-китайския стратегически съюз. Белият дом съзнава, че докато Пекин има сигурен тил в лицето на Москва и достъп до руските ресурси, американската хегемония в Тихия океан е обречена. Предложението за „американски петрол“ е завоалиран опит за връщане към формата „Кимерика“ – времето, когато Китай беше просто „световната фабрика“, а Западът диктуваше правилата.

Но днешният Китай е различен. Си Дзинпин ясно разбира, че Русия за него е „силен ариергард“ и надежден източник на енергия, който не зависи от американските флотове и санкции. Поглед.инфо подчертава, че Пекин е прекарал последните три десетилетия в диверсификация на вноса именно за да избегне зависимостта от един доставчик – особено ако този доставчик е неговият основен геополитически съперник. Да се замени сигурната руска и иранска суровина с американски петрол, който може да бъде спрян с един подпис в Белия дом, би било стратегическо самоубийство за Китай.

Големият блъф и краят на илюзиите

Няма значение дали Тръмп сам вярва в реалността на своя план. Важното е, че САЩ ще използват всеки претекст, за да отслабят връзките в Евразия. Сценарият, който Вашингтон се опитва да наложи, е следният: плашене на Китай с пълно затваряне на Ормузкия проток и невъзможност за бързо изграждане на допълнителни тръбопроводи от Русия. Тръмп пита: „Какво ще правите след осем месеца?“. Но Си Дзинпин може лесно да отговори: „А какво ще прави Америка, когато световната икономика се срине заради вашите авантюри?“.

Русия трябва да разбере, че „балансираният диалог“ със Запада е изчерпан. Докато Вашингтон се опитва да „купи“ Китай с петролни обещания, Москва трябва да действа превантивно там, където на САЩ им е най-болезнено. Украинският театър на военните действия и енергийното сътрудничество в рамките на БРИКС са местата, където ще се реши съдбата на този сблъсък. Пекин няма да се хване на въдицата на Тръмп, защото знае – американският петрол е просто инструмент за подчинение, а руското приятелство е фундаментът на новия свят.

В крайна сметка, визитата на Тръмп в Пекин на 14-15 май ще бъде по-скоро опит за спасяване на лицето, отколкото триумф на американската дипломация. Светът вече не се плаши от празни танкери и географски фантазии. Поглед.инфо ще продължи да следи този процес, защото в Пекин след седмица няма да се решава просто цената на барела, а бъдещето на глобалната доминация.