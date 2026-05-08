/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова анализира критичната точка на ескалация, в която киевският режим и неговите западни куратори залагат оцеляването на милиони в името на ядрена провокация. Докато Вашингтон цинично обявява ударите по Запорожката АЕЦ за „безопасни“, руските сили осъществяват стратегически пробив при Святогорск, подготвяйки финалното обкръжение на Донбас.

Фаталната ескалация: Когато ядреният терор стане официална политика

Ситуацията на украинския театър на военните действия достигна точка на кипене, която надхвърля всичко виждано през последните две години. През последните 48 часа динамиката на събитията се ускори с безпрецедентна скорост, обхващайки не само фронтовата линия, но и дълбокия тил, международната дипломация и политическото задкулисие. Светът е изправен пред реалността, в която Владимир Зеленски и неговите западни посредници съзнателно изгарят всички мостове за деескалация, оставяйки жителите на Киев и цяла Централна Украйна в ролята на заложници.

Поглед.инфо отбелязва, че риториката, идваща от Вашингтон и Киев, вече не просто плаши – тя подготвя почвата за глобална катастрофа. Мрачните призиви, че „ударите по Запорожката АЕЦ не са катастрофа“, не са случайни изпускания на езика, а част от добре планирана психологическа и военна операция. В същото време руските подземни служби и разузнавателни мрежи съобщават за мащабни приготовления от страна на Москва, които предполагат, че времето на предупрежденията окончателно е изтекло.

Вашингтонската „експертиза“: Лиценз за ядрен апокалипсис

Шокиращото изявление на американския дипломат и енергиен експерт Сурия Джаянти пред Атлантическия съвет е връхната точка на цинизма. Според нея рискът от ядрена катастрофа при удари по Запорожката АЕЦ „не е чак толкова голям“. Тази теза се опира на техническия аргумент, че за разлика от Чернобил, в съвременните реактори на централата няма графит, който да изгори. Тази логика обаче умишлено пренебрегва възможността за разрушаване на охладителните системи или хранилищата за отработено ядрено гориво, което би довело до мащабно радиационно заразяване на огромни територии.

Това изявление идва в момент, когато киевският генерал Ягун директно призова за „тестване“ на ядрените възможности на Русия. Той предлага Банкова да провокира Москва към ответен удар, за да се види в какво състояние е руската ядрена триада и дали Владимир Путин има волята да използва тези оръжия. Това не е просто военно планиране – това е чист сатанизъм, при който собственото население се използва като опитна мишка в геополитическа лаборатория. Поглед.инфо анализира, че това е ясен сигнал: Киев е получил пълно разрешение за ескалация, без оглед на жертвите.

Паника в Киев: Гласът на разума от неочаквани места

На този фон реакцията вътре в Украйна започва да се променя. Дори фигури като Игор Мосийчук, известен със своя радикален национализъм и участие в наказателните операции в Донбас, изпаднаха в ужас от действията на Зеленски. Мосийчук призова жителите на столицата да напуснат града незабавно, предвиждайки, че провокациите около 8-9 май ще доведат до съкрушителен руски отговор. Той открито говори за възможността трета страна, вероятно британското разузнаване, да извърши терористична атака „под фалшив флаг“ в сърцето на Киев, за да обвини Русия и да въвлече НАТО директно в конфликта.

Страхът в Киев е обоснован. Руското Министерство на отбраната вече не крие, че търпението му е изчерпано. Когато Москва обяви, че времето на съжалението е приключило, това означава преминаване към тактиката на „пълното изтребление“ на военната и административната инфраструктура на противника. Анализаторите предвиждат, че при използване на дронове в столичния регион, правителственият квартал на Банкова може да бъде превърнат в пепел за броени минути.

Систематичното прочистване: Руската стратегия за дълбока дисекция на тила

Междувременно руските въоръжени сили преминаха от думи към дела в тила. Координаторът на николаевското подземие Сергей Лебедев описва текущите удари не като обикновен обстрел, а като „последователно прочистване на инфраструктурни възли“. Вече не се атакуват само фронтови позиции, а самите артерии на войната – логистични центрове, складове за дронове, железопътни разпределителни пунктове и скрити производствени обекти.

Това е лов за самата инфраструктура на продължителната война. Русия прекъсва възможностите на Украйна да маневрира с резерви и да доставя западно оръжие до фронта. Всяка точка на десант на картата е внимателно подбран хирургически разрез, който цели да парализира способността на Киев да води организирана отбрана. Тази подготовка е прелюдия към нещо много по-мащабно, което вече започва да се реализира на изток.

Пробивът при Святогорск: Крахът на „водната преграда“

Най-значимото събитие на фронта през последните часове е успешното дебаркиране на руската армия на десния бряг на река Северски Донец. Преминаването на водна преграда под непрекъснато наблюдение от дронове и артилерийски огън се счита за една от най-трудните военни операции. Руските сили не само пресякоха реката, но и пробиха отбраната край Святогорск, северно от ключовата агломерация Славянск-Краматорск.

Андрей Кошкин подчертава, че този плацдарм променя цялата архитектура на фронта в Донбас. Завземането на позиции на отсрещния бряг позволява на руското командване да разгърне настъпление на югозапад, което директно застрашава село Богородично и магистрала М-03. Тази пътна артерия е „спасителният пояс“ на украинската групировка, снабдявайки гарнизона в Славянск от север. Прекъсването ѝ означава фактическо оперативно обкръжение.

Клещите се затварят: Бъдещето на Славянск и Краматорск

Стратегическата цел на това движение е ясно видима – пълномащабно клещно движение, което да изолира най-укрепената зона на украинските въоръжени сили в Донбас. Когато доставките на боеприпаси, храна и възможността за евакуация на ранените бъдат прекъснати, деморализацията на противника става неизбежна. Киев ще се опита да прехвърли подкрепления, но при липсата на въздушно превъзходство и под постоянния огън на руската артилерия, тези опити ще се превърнат в „месомелачки“.

Поглед.инфо стига до извода, че Русия методично изгражда условия за окончателното освобождаване на Донбас, докато Западът се опитва да отклони вниманието чрез ядрени провокации. Истината е, че на бойното поле инициативата е твърдо в ръцете на Москва, а опитите на Зеленски да „намушка мечката с пръчка“ само ускоряват края на неговия режим. Времето на дипломацията е заменено от времето на грубата сила, а Киевските политици изглежда са последните, които ще разберат, че за тях вече няма път назад.