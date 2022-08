/Поглед.инфо/ На фона на икономическата криза в Обединеното кралство , движението на "неплащащите" Don't Pay UK! /Не плащай Великобритания!/ набира скорост . Членовете на движението призовават гражданите на Обединеното кралство да не плащат за електроенергията.

Организаторите на движението, към което вече са се присъединили около 100 хиляди души, обещават от 1 октомври един милион британци да спрат да плащат за ток и топлина.

Именно на 1 октомври британският регулатор на енергийния пазар Ofgem (Office of the Gas and Electricity Markets ) планира ново увеличение на тарифите за електроенергия. През април те вече са нараснали с 50%, през октомври ще се повишат с още 60%. Освен това Ofgem обяви , че тарифите за електроенергия ще бъдат ревизирани нагоре не два пъти годишно, както досега, а на всеки три месеца.

Икономическата криза причини в редица западни страни, включително в Обединеното кралство, прекъсване на веригите за доставка на много стоки. Правителствата обаче се измъкват от ситуацията за сметка на населението, докато енергийните корпорации претендират за рекордни печалби.

British Petroleum , например, отчете печалби от близо £7 милиарда, три пъти повече от печалбата на компанията през същите месеци на миналата година . Това „силно не се харесва от платците на сметките“, пише Evening Standard .

Най-високата печалба на енергийната компания от 14 години дойде, след като жителите на Обединеното кралство бяха предупредени, че годишните им сметки за електроенергия може да достигнат до януари средно £3300 на домакинство. Това доведе до факта, че ситуацията беше наречена „криза на разходите за алчност“ и думите „Не плащайте на Обединеното кралство“ станаха вирусни в мрежите.

Тактиката за масово неплащане вече беше използвана в Обединеното кралство през 80-те и 90-те години за борба с избирателния данък, въведен от Маргарет Тачър, в резултат на което 17 милиона души отказаха да го платят. The Poll Tax Revolt е най-големият граждански протест в историята на страната, сложил край на политическата кариера на Тачър. Кампанията стартира с митинг на площад Трафалгар в центъра на Лондон на 31 март 1990 г., в който участват около 200 000 души.

Седмица след „Втората битка при Трафалгар“ (както беше наречен този митинг), цялата страна беше пометена от кампания за бойкот на новия данък. В някои райони той беше пренебрегнат от до 30 процента от жителите. В Лондон 27 процента от жителите не са внесли нито пени в хазната.

В резултат на това, силното недоволство от министър-председателя, възникнало в Консервативната партия, принуди Маргарет Тачър да подаде оставка. При новия министър-председател Джон Мейджър данъкът беше премахнат.

Кампанията Don't Pay UK стартира само преди шест седмици, но организаторите вече са получили заявки от местни активисти за раздаване на 1,6 милиона флаера в цялата страна.

Организаторите на Кампанията пишат на своя уебсайт: „Знаем, че правителството няма да се намеси и да предостави на хората подкрепата, от която се нуждаят. Енергийните компании няма да намалят цените поради доброто си сърце.

Не можем да очакваме Лейбъристката партия или профсъюзите да направят необходимото, за да наложат съответните действия върху цената на живота. Залозите не могат да бъдат по-високи. Хиляди хора ще измръзнат до смърт в домовете си.”

Активистите на движението общуват с хората в социалните мрежи, организират разговори в Zoom, провеждат лични срещи, печатат листовки. Те призовават: „Ще имаме нужда от хора, организации и обществени групи, за да привличаме [в нашите редици] улица по улица, имение по имение и град по град . “

„Кризата на разходите за живот засегна милиони семейства в Обединеното кралство и ако цените на електроенергията продължат да растат, ще има още повече “ , пише Evening Standard .

Скоро е на път да започне кампанията Warm this Winter /Стопли тази зима/ за борба с „горивната бедност“, която ще бъде стартирана от Fuel Poverty Action . Активистите на движението провеждат също кампанията Energy For All /„Енергия за всички “/, призовавайки за безплатно снабдяване с енергия, за да се задоволят основните нужди на всяко британско домакинство.

„8,5 милиона британци може да бъдат горивно бедни до края на 2022 г., а половината от британците ще спестяват от храна “ , пише много популярният уличен вестник The Big Issue .

Постоянният ръст на сметките за газ и електричество се превърна във „въпрос на живот и смърт“ за жителите на страната . Това заяви ръководителят на Ofgem Джонатан Бриърли. По мнението на Бриърли, тази година цената на енергийните ресурси в страната само ще расте. Британците преживяват кризата изключително тежко.

Анализатори на Bank of England прогнозират задълбочаване на икономическата криза. До края на 2022 г. Обединеното кралство ще се потопи в рецесия с продължителност поне една година - най-дългата от финансовата криза от 2008 г. и толкова дълбока, колкото рецесията от 90-те години. Инфлацията в своя пик ще бъде над 13%, водена от чудовищното покачване на цените на бензина и горивата. „Банката на Англия“ издаде такива мрачни прогнози, че те все повече напомнят на Страшния съд “, пише Daily Mail .

Инфлацията по индекса на потребителските цени /CPI/ през октомври ще достигне 13,3%, най-високото ниво от 42 години, ако регулаторът Ofgem повиши тавана на цените на сметките за електроенергия до около £3450, казаха анализатори на банката.

Бившият британски министър-председател Гордън Браун пише , че „горивната бедност създава изгубено поколение, което никога няма да се възстанови от белезите й... Тази финансова бомба със закъснител ще избухне за семействата през октомври, когато вторият кръг от увеличения на цените на горивата само шест месеца по-късно след първия, ще порази с ударната си вълна всеки дом и ще тласне милиони хора към ръба на пропастта" .

Бившият британски премиер цитира данни на анализатори от университета в Йорк, съгласно които, поради 54% увеличение на цените на горивата през април, 27 милиона души в 10 милиона домакинства са били в капана на горивната бедност. А през октомври, след обявеното увеличение на тарифите, вече ще има 35 милиона души в 13 милиона домакинства – това са "безпрецедентните 49,6% от населението на Обединеното кралство " .

Очевидно с настъпването на студеното време милиони британци ще спрат да плащат сметки за комунални услуги. Консервативното правителство няма решение на този проблем, лейбъристите също не предлагат нищо разумно.

Великобритания е пред тежка зима. И вероятно пред Трета Трафалгарска битка.

Превод: ЕС

