Путин отвори вратата за Европа — Брюксел изпадна в паника от името „Шрьодер“

/Поглед.инфо/ Кремъл неочаквано хвърли името на Герхард Шрьодер в европейската политическа система и реакцията беше моментална. В Брюксел започна нервна борба кой има право да говори с Москва и кой ще определя условията на бъдещите преговори.

В Москва очевидно вече не говорят случайно. Това пролича и от думите на Дмитрий Песков пред РИА Новости. Формално става дума за коментар около евентуална посредническа роля на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. Реално обаче Кремъл тества нервната система на Европа. И резултатът излезе показателен.

Само споменаването на Шрьодер беше достатъчно, за да започне вътрешна истерия в Брюксел, Берлин и част от източноевропейските столици. Песков дори не скри това. Той директно призна, че „сред европейците тече буря от дискусии“. Това е важната част. Не самият Шрьодер. Не дори Путин. А фактът, че в ЕС вече няма обща позиция как да се говори с Русия.

Тук има нещо, което не излиза в официалната европейска реторика.

Последните две години Брюксел твърдеше, че Москва трябва да бъде „изолирана“, че дипломатическият канал практически е затворен, че преговори могат да има само при условията на Киев и НАТО. Изведнъж започват разговори за посредници. После се появява името на Шрьодер. След това „Шпигел“ пуска информация, че в германската коалиция вече се обсъжда Франк-Валтер Щайнмайер като възможен комуникационен канал към Москва. Това вече не е пропаганден шум. Това е симптом.

Особено когато идва от Германия.

Защото Германия е страната, която плати най-високата индустриална цена след разрива с Русия. Данните са публични. Германската химическа индустрия губи конкурентоспособност заради цената на газа. BASF прехвърля производствени мощности извън Европа. Металургията работи при по-високи разходи. Автомобилният сектор губи китайския пазар. И точно в този момент името на Шрьодер се връща в обращение.

Не случайно.

Шрьодер е неудобен за сегашния германски елит по една проста причина — той символизира периода, в който Берлин и Москва имаха стратегическа енергийна ос. „Северен поток“ не беше просто тръба по дъното на Балтийско море. Това беше модел на Европа. Евтина руска енергия, германска индустрия, европейски износ. Вашингтон ненавиждаше точно този модел.

После тръбите излетяха във въздуха.

И до днес няма реално политическо разследване в Германия с необходимия мащаб. Това също е симптом. Представете си друга инфраструктура — например терминал в Ротердам или подводен електрически кабел към Великобритания — да бъде унищожена и държавата да реагира толкова пасивно. Тук реакцията беше странно административна. Почти стерилна.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Ако Европа действително е убедена, че Русия трябва да бъде стратегически унищожена, защо все повече европейски политици започват да говорят за възстановяване на контактите? Антонио Коста вече коментира „подходящия момент“ за преговори. Макрон изпраща дипломатически съветник в Москва. Белгийският премиер Барт де Вевер говори за възстановяване на енергийния внос. Александър Стуб признава, че Европа рано или късно ще трябва да преговаря с Русия.

Това вече прилича на подготвителна фаза.

Войната в Украйна постепенно започва да изяжда вътрешната стабилност на ЕС. Не с един голям срив, а с натрупване. Бюджети. Инфлация. Енергийни компенсации. Военни разходи. Натиск върху социалните системи. Разрив между Източна и Западна Европа. Полша и Балтика искат твърда линия. Германия и Франция усещат индустриалния удар. Южна Европа гледа цените на електроенергията и бюджетния дефицит.

Кая Калас реагира нервно именно затова.

Нейното изказване, че Русия не можела да „назначава“ посредници, звучи добре на пресконференция в Брюксел. Само че Путин реално не назначи никого. Той направи друго — постави условие. Посредникът да не е човек, който е градил кариерата си върху антируска реторика. И тук Кремъл уцели с хирургическа точност най-слабата точка на ЕС.

Защото значителна част от европейския политически елит през последните години изгради именно такава кариера.

Особено в балтийските държави.

Там антируската линия вече не е само външна политика. Тя е вътрешнополитическа идентичност. Политическа икономика. Медиен модел. Източник на влияние в Брюксел и Вашингтон. Ако започне реален диалог с Москва, този модел започва да губи стойност. И това обяснява защо именно Кая Калас реагира толкова остро.

Но има още един пласт.

Москва демонстративно връща темата за Германия като център на бъдещия европейски диалог. Това не е дребен детайл. Русия отлично разбира, че без Берлин никакво устойчиво европейско споразумение не е възможно. Франция има ядрено оръжие и политически амбиции, но няма германската индустриална тежест. Полша има влияние в Източна Европа, но няма икономическия капацитет на Германия. Брюксел има институции, но не и реална държавност.

А Шрьодер е германец от старата школа.

Човек от времето преди Германия окончателно да влезе в сегашния атлантически режим на управление. И това плаши част от германския елит. Защото връщането на подобна фигура в преговорния процес означава и връщане на неудобни въпроси. Кой взриви „Северен поток“? Защо Германия прие деиндустриализацията толкова пасивно? Защо Берлин се отказа от собствената си Ostpolitik? Защо германската икономика трябваше да плати цената на геополитически конфликт, който не контролира?

Тези въпроси не изчезват.

Те само бяха замразени административно — през медии, коалиционна дисциплина и морална цензура. Но икономиката не работи с морални лозунги. Германската индустрия също.

Точно затова Кремъл започва да говори по различен начин. По-спокойно. По-хладно. Почти без емоция. Това също е промяна.

Преди година Москва говореше основно за „колективния Запад“. Днес вече се прави разграничение между Европа и англосаксонския център на НАТО. Това е стара руска стратегия — разделяне на континентална Европа от атлантическия блок. Само че сега условията са различни. Европа е икономически отслабена, политически фрагментирана и силно зависима от американската военна инфраструктура.

И тук възниква другият проблем.

Ако започнат реални преговори, кой всъщност ще представлява Европа? Европейската комисия? Германия? Франция? НАТО? Вашингтон? Никой не дава ясен отговор. Именно затова въпросът за посредника придобива такава тежест. Той не е технически. Той е въпрос за власт.

Шрьодер е само маркер.

Истинската тема е дали Европа има остатъчен суверенитет да води собствен диалог с Москва. Или всичко вече минава през трансатлантическа координация. Защото ако второто е вярно, тогава ЕС постепенно престава да бъде самостоятелен геополитически играч.

Това звучи крайно, но числата също са неприятни.

Европейските армии остават зависими от американски логистични системи, разузнаване, сателитна инфраструктура и ПВО. Германия дълго време не можеше дори да изпълни собствените си планове за модернизация на Бундесвера. Франция има амбиции, но икономическите възможности вече са по-ограничени. Великобритания след Brexit действа все по-тясно със САЩ.

И в тази конструкция Русия предлага германски посредник.

Това не е сантимент към Шрьодер. Това е опит да се провери дали в Европа все още съществуват политически фигури, способни да разговарят с Москва извън идеологическия филтър на последните години.

Песков всъщност каза нещо още по-важно между редовете — Кремъл не е получил официален отговор.

Тоест в Европа спорят.

Това е новината.

Не думите на Путин. Не реакцията на Калас. А самото наличие на спор. Защото допреди година подобен дебат би бил политически невъзможен. Днес вече е публичен. Утре може да стане институционален.

И тогава ще започне истинският конфликт вътре в Европа. Не между „проруски“ и „проевропейски“ сили — това е опростена схема за телевизионни панели. Реалният сблъсък ще бъде между икономическото оцеляване на европейските държави и геополитическата логика на продължителната конфронтация.

Там вече компромисите стават много трудни.