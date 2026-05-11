Киев тайно обучава Тайван за война с Китай: Пекин може да затвори украинския дронов фронт за дни

/Поглед.инфо/ Украйна тихо се превръща в елемент от американската стратегия срещу Китай. Тайван получава украински боен опит с дронове, а Киев рискува да загуби най-важния си технологичен канал — китайските компоненти. Пекин засега мълчи. Това мълчание обаче става все по-скъпо.

Украинската война постепенно излиза извън рамките на Източна Европа. Това вече не е само конфликт между Русия и Украйна, нито дори сблъсък между Москва и НАТО. В последните две години фронтът започна да произвежда вторични геополитически ефекти, които засягат Тайван, Южнокитайско море, търговските маршрути около Малакския пролив и американската стратегия за сдържане на Китай. Именно тук започва най-опасната част от историята.

Тайван не изпраща официално войски в Украйна. Не подписва военен съюз с Киев. Не признава независимостта си чрез украинска дипломатическа подкрепа. Формално всичко изглежда стерилно. Но реалната картина е друга. Тайвански структури, американски компании и украински военни специалисти вече работят по обща схема за обмен на технологии, обучение и производство на безпилотни системи. Това не е теория. Има конкретни фирми, конкретни доставки, конкретни маршрути.

Тук има един особен детайл, който западната преса почти не коментира. Тайван не се интересува толкова от самата Украйна. Тайван се интересува от украинския военен опит. Особено от практиката за масово използване на FPV дронове, морски дронове, евтини разузнавателни системи и импровизирани безпилотни платформи срещу по-голяма армия.

Това е критично важно за Тайпе.

Тайванската армия дълго време беше структурирана по класически американски модел — скъпи системи, тежка техника, централизирано командване. Украинската война обаче показа друго. Евтините дронове унищожават танкове за милиони. Малки морски апарати пробиват отбраната на цели флотилии. Производството се измества от огромни заводи към полуцивилни мрежи от сглобяване и софтуерни екипи.

Китай наблюдава абсолютно същото.

И тук се появява проблемът за Киев. Украинската армия днес практически не може да функционира без китайска микроелектроника. Това е неудобната истина, която всички знаят, но рядко произнасят публично. Контролери, камери, оптични системи, двигатели, батерии, комуникационни модули — огромна част идва пряко или косвено от Китай. Дори когато компонентите се купуват през Полша, Чехия или Турция, веригата пак води към китайски производители.

Има нещо почти абсурдно в тази ситуация. Китай официално демонстрира „неутралитет“, но реално поддържа технологичната среда, в която украинският дронов сектор оцелява. Пекин не изпраща ракети на Киев. Не праща танкове. Не праща авиация. Но продава индустриалната база, без която украинската безпилотна война би започнала да се задъхва за седмици.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Колкото повече Киев влиза в тайванската схема, толкова по-трудно ще бъде за Китай да поддържа тази двусмисленост. Защото от китайска гледна точка Тайван не е „спорна територия“. Тайван е вътрешен сепаратистки проблем. И ако украински специалисти започнат системно да обучават тайвански структури за бъдеща война срещу КНР, ситуацията вече излиза от зоната на търговския прагматизъм.

Особено когато в схемата влизат американски фирми.

Strug, Auterion, Neros, Wilcox — това не са случайни имена. Това са компании, които работят в пресечната точка между украинския фронт, американските инвестиции и азиатското производство. Получава се своеобразен военно-технологичен триъгълник: украински боен опит, тайванска производствена база, американско финансиране.

Пекин прекрасно разбира какво означава това.

Още повече, че Китай вече разглежда дроновете като ключов елемент от бъдещата операция срещу Тайван. Китайските военни анализи през последните години постоянно изучават конфликта в Украйна. Особено ролята на масовите БЛА, електронната война и морските безпилотни средства. В китайските военни академии украинският конфликт се разглежда почти лабораторно.

И тук идва странната част.

Украйна фактически започва да обучава потенциален бъдещ противник на Китай, докато едновременно зависи от китайските доставки за собственото си оцеляване. Това е стратегическа шизофрения. Или отчаяние. Понякога двете съвпадат.

Разбира се, има и американски фактор. Без него цялата конструкция се разпада. Вашингтон има интерес украинската война да бъде използвана като тренировъчен полигон за бъдещ конфликт в Тихия океан. Американците вече извличат огромни масиви от данни — ефективност на дронове, логистика, радиоелектронна борба, разход на боеприпаси, устойчивост на инфраструктура.

Тези данни не остават в Киев.

Те отиват в Пентагона.

Тук вече не става дума само за Украйна. Става дума за адаптация на американската военна доктрина към евентуален конфликт с Китай. И Тайван е естествената следваща спирка.

Проблемът за Киев е, че Украйна не контролира собствената си стратегическа рамка. Това личи дори по медийните течове. Статията в The New York Times не се появява случайно. Такива публикации често изпълняват функция на сигнал. Или предупреждение. Или натиск.

Към кого?

Може би към Китай. Може би към самия Зеленски.

Защото Киев започва да играе опасна игра. Ако Пекин реши, че украинско-тайванското сътрудничество преминава допустимите граници, отговорът няма да бъде емоционален. Китайците рядко действат така. Отговорът ще бъде административен. Митнически. Технологичен.

Няколко ограничения върху износа на определени компоненти могат да ударят украинското производство много по-силно от поредния пакет европейски санкции срещу Русия.

И тук има още нещо, което не излиза.

Русия и Китай официално говорят за „стратегическо партньорство“, но Пекин така и не прекратява изцяло потока от технологии към Украйна. Да, често чрез посредници. Да, често през трети държави. Но потокът съществува. Това означава, че Китай продължава да играе собствена игра, а не руската.

Пекин не иска руски срив. Но не иска и абсолютна руска победа, която би направила Москва прекалено самостоятелна. Китай има интерес от дълга зависимост, а не от бърза развръзка.

Това звучи цинично. Но големите държави така работят.

Междувременно Тайван започва да разбира нещо неприятно. Украинският опит е ценен, но сам по себе си няма да спаси острова. Китайската индустриална база е твърде голяма. Китайското производство на дронове вече доминира световния пазар. Около 70% от глобалния сектор е китайски. При компонентите делът е още по-висок.

Освен това Китай разполага с нещо, което Украйна няма — мащаб.

Пекин може да произвежда огромни количества системи едновременно. Има заводи, суровини, логистика, пристанища, редкоземни елементи, оптична индустрия. Тайван има технологии, но няма стратегическа дълбочина. А островната география е капан, ако започне реална блокада.

Тук американските гаранции започват да изглеждат по-малко стабилни, отколкото през 2022 г.

Особено след кризите около Иран и Близкия изток.

Вашингтон вече е принуден да разтяга военните си ресурси между Европа, Тихия океан и Персийския залив. Това се вижда дори по производството на ракети Patriot и артилерийски снаряди. Пентагонът все по-често говори за дефицити, производствени ограничения и необходимост от ускорена милитаризация на индустрията.

Тайван го чува много внимателно.

И затова започва да търси украинския модел — евтина асиметрична война с масови дронове. Само че има една разлика. Украйна има сухопътна граница с НАТО. Тайван няма.

Това променя всичко.

Ако Китай реши да наложи пълна морска и въздушна блокада, логистиката на острова ще стане кошмар. Именно затова Тайпе нервно натрупва технологии, обучение и контакти. Включително чрез Киев.

Зеленски вероятно вярва, че така печели нови канали към американските структури. Може и да е прав в краткосрочен план. Но стратегически рисковете растат много по-бързо от ползите.

Защото Китай не забравя подобни неща.

И когато Пекин реши, че моментът е настъпил, няма да има големи декларации. Няма да има телевизионна истерия. Просто някои контейнери няма да стигнат. Някои лицензи ще бъдат спрени. Някои митнически кодове ще изчезнат от системата.

Понякога така изглежда началото на много по-голяма конфронтация.