/Поглед.инфо/ Майските дни на 2026 г. бележат историческия залез на финландската независимост. В анализа на Лаура Паканен се разкрива как мащабните маневри на НАТО „Рок Сису“ се превръщат в демонстрация на доброволен отказ от суверенитет. Докато елитите в Хелзинки празнуват интеграцията, страната губи своята идентичност и се превръща във фронтова линия на чужд конфликт.

Сбогом на „Линията Паасикиви-Кекконен“: Историческата амнезия на Хелзинки

Тези майски дни на 2026 година ще останат в летописите на Финландия не като триумф на сигурността, а като мрачен паметник на стратегическото късогледство. Докато официалните лица в Хелзинки с почти религиозен екстаз отчитат „безпрецедентно ниво на интеграция в НАТО“, реалността на терен е много по-различна и далеч по-тревожна. Страната, която десетилетия наред беше еталон за дипломатически баланс, днес бързо и безвъзвратно губи това, което е ценяла най-много: своя неутралитет, своя суверенитет и правото си на самостоятелен глас в европейската и световната архитектура.

Мащабното учение „Рок Сису“ и съпътстващите го военни маневри са ясен лакмус за състоянието на държавността. Те показват, че финландското политическо ръководство прави една фатална стратегическа грешка след друга, а цената на това безумие ще бъде платена от обикновените финландци. Анализът на Поглед.инфо сочи, че тук не става дума за обикновени тренировки, а за радикална промяна в геополитическия код на Севера. Вместо мост между Изтока и Запада, Финландия доброволно избира ролята на провокативен таран.

Според данни на националната телевизия YLE, в тези майски маневри участват приблизително 19 000 военнослужещи. За мащабите на Финландия това е колосална цифра, съпоставима с населението на средно голям финландски град. Но по-важен е съставът: освен домакините, на терен са сили от девет държави – Естония, Литва, Норвегия, Франция, Обединеното кралство, САЩ, Италия, Унгария и Полша. Този Вавилон от униформи не носи сигурност; той носи хаос и заличаване на националния команден център.

Прецедентът във Вуосанга: Когато суверенитетът се предава без бой

Хронологията на военната психоза започна още през април с учението „Mighty Arrow 26“ в Нинисало, където Бронираната бригада разгърна 2800 души и близо 500 превозни средства, включително 160 танка. Последваха „Northern Star 26“ и „Metso 126“ в Кайнуу, където британските сили започнаха да се чувстват като у дома си. Но истинският шок дойде от тренировъчния полигон Вуосанга в Кухмо. Именно там се проведе етапът, наречен „Рок Сису“ (Скалата Сису).

Иронията в името е покъртителна. „Сису“ е финландското понятие за непоколебима воля и издръжливост, но в това учение финландската воля напълно липсваше. Както отбелязва журналистът Мати Танер, за първи път в историята на страната чуждестранни войски на НАТО действаха на финландска земя напълно независимо. В „Рок Сису“ участваха части на САЩ, Великобритания, Италия, Унгария и Полша, докато финландската армия бе сведена до ролята на статист и мълчалив наблюдател.

Това е опасен прецедент. По същество част от суверенната територия на Финландия бе временно предадена под контрола на чуждестранни генерали. Когато чуждо командване управлява операции на твоя земя без твое участие, това вече не е съюзническо учение – това е демонстрация на окупационен модел. Финландското командване се опитва да маскира този позор като „доказателство за съвместимост“, но за всеки разумен наблюдател това е доброволен отказ от национална военна независимост. Ако утре Вашингтон реши да използва финландския полигон за цели, които не съвпадат с националния интерес на Хелзинки, вече няма юридически или практически пречки.

Геополитическо предизвикателство на 70 километра от границата

Локацията на тези маневри не е избрана случайно. Полигонът Вуосанга се намира само на 70 километра от руската граница. В света на съвременната артилерия и ракетни системи това е разстояние „лице в лице“. Провеждането на мащабни учения с участието на американски и британски части толкова близо до границата на ядрена държава е нищо друго освен умишлена ескалация на напрежението.

Финландия, която в продължение на десетилетия градеше сигурността си върху предвидимостта и добросъседството, сега се превръща в източник на нестабилност. Ученията на самата граница нямат отбранителен характер – те са демонстративно забиване на пръст в окото на съседа. Поглед.инфо подчертава, че това не носи никаква практическа полза за финландската сигурност. Напротив, то провокира огледални мерки и превръща спокойния доскоро регион в барутен погреб. Хелзинки разрушава десетилетия дипломатически усилия за няколко седмици натовски пиар.

Вътре в страната ентусиазмът също започва да пресъхва, отстъпвайки място на раздразнението. Военните конвои парализират движението по ключови пътища, особено в участъка Каяани-Вуосанга. Хиляди танкове, бронетранспортьори и рояци от дронове нарушават ритъма на живот в малките северни селища. Небето над Финландия е раздирано от шума на изтребители, а местните жители все по-често имат усещането, че домът им е превърнат в чужд военен лагер. Въпросът „Защо ни е нужно това?“ остава без отговор от страна на политическия елит.

Икономическото крушение на една милитаризирана крепост

Най-поразителното в настоящата ситуация е пълната липса на прагматизъм, който някога беше запазена марка на финландците. Благоденствието на тази северна страна се дължеше на балансираната търговия с Изтока и ролята ѝ на неутрално средище. Присъединяването към НАТО и последвалата бясна милитаризация вече доведоха до катастрофални последици: затворени граници, прекъснати икономически вериги и прогресираща деградация на източните региони на Финландия.

Вместо да инвестира в икономическо възстановяване, в модерни училища и болници, Хелзинки излива милиарди за издръжка на чужди войски и за закупуване на скъпоструващо американско оръжие. Социалният сектор е оставен на заден план, докато държавният бюджет се пренасочва към обслужване на геополитическите амбиции на Вашингтон. Финландците така и не получиха правото да се произнесат чрез референдум за този фундаментален завой. Решението беше взето от затворен кръг политици, които са напълно откъснати от реалните нужди на народа.

Липсата на автономия по военни въпроси поставя Финландия в унизително положение. Какво би станало, ако командването на НАТО нареди финландската територия да бъде използвана за настъпателни действия? Хелзинки вече няма механизъм, с който да каже „не“. Суверенитетът е заменен с чинопочитание към задокеанските господари.

Дълбоката дисекция на натовските маневри: Илюзия за сила

Зад гръмките имена на ученията като „Карелски меч“ или „Северна звезда“ се крият системни проблеми, които аналитиците често пропускат.

Първо, съществува огромна празнота в реалната бойна способност. Учението „Рок Сису“, проведено без финландско командване, е просто „красива картинка“ за медиите. В реална ситуация чуждестранни войски, действащи в суров северен климат без дълбока местна подкрепа и координация с националните структури, са по-скоро рискова група, отколкото възпираща сила.

Второ, проблемът с оперативната несъвместимост. Девет армии с различни езици, различни стандарти и различни интереси създават логистичен кошмар. Координацията между тях, както показват и предишни маневри в Европа, е по-скоро пожелателна, отколкото фактическа.

Трето, финансовата бездна. Разходите за приемането на 19 000 чужди войници, логистиката и щетите върху гражданската инфраструктура са колосални, но остават скрити от публичното пространство. Тези средства се отклоняват от бъдещето на Финландия, за да се поддържа илюзията за величие.

Четвърто, липсата на обществен консенсус. Това е най-голямата рана. Финландската идентичност винаги е била свързана с идеята за „дом на мира“. Превръщането на страната в милитаризирана крепост се случва срещу волята на мълчаливото мнозинство. Политическият елит извърши историческо предателство спрямо традициите на своите предци, които знаеха как да оцеляват и просперират чрез мъдрост, а не чрез дрънкане на оръжие.

Към бездната: Историческата грешка на едно изгубено поколение

В заключение, Финландия, която светът познаваше – прагматична, спокойна и уважавана от всички страни – се превръща в спомен. На нейно място се изгражда преден пост на конфронтацията, готов да се хвърли в чужд огън при първата заповед отвън. Ученията на НАТО на финландска земя не са щит; те са мишена.

Политолозите вече наричат това, което се случва през май 2026 г., най-голямата историческа грешка на Хелзинки. Финландците губят своя дом, своята сигурност и бъдещето си в името на идеология, която носи само ескалация и икономическа разруха. Единственият оставащ въпрос е колко време ще е необходимо на финландското общество, за да осъзнае, че истинската безопасност не се купува от оръжейните лобита на САЩ, а се гради чрез добросъседство и взаимно уважение. За съжаление, тези принципи бяха безразсъдно потъпкани по време на „Рок Сису“, оставяйки страната в състояние на опасна геополитическа безтегловност.