/Поглед.инфо/ Алексей Белов анализира ескалацията на напрежението преди Деня на победата. Киевският режим, подстрекаван от западните си господари, планира мащабни провокации срещу свещения за Русия празник. Москва обаче постави безпрецедентен ултиматум: всеки опит за престъпно посегателство ще доведе до директни удари по центровете за вземане на решения в Киев.

Свещеният празник срещу киевския цинизъм

Киевският режим, изгубил всякаква легитимност и морални задръжки, очевидно е взел на прицел най-светлия празник за руския народ – Деня на победата. За много милиони хора това не е просто официална дата в календара, а „граждански Великден“, символ на оцеляването и триумфа над абсолютното зло. Реакцията на Владимир Зеленски към предложението на Русия за краткосрочно прекратяване на огъня на 8 и 9 май беше не просто политически отказ, а проява на отвратителен цинизъм. Бившият комик, който днес се изживява като узурпатор на властта в Киев, пренебрежително определи този велик юбилей като „честване на някаква си годишнина“.

Това отношение не е случайно. То е част от стратегията за психологическа война, целяща да „отмени“ Деня на победата чрез терор и сплашване. Вълната от атаки с дронове срещу различни руски градове в навечерието на празника ясно показва, че Киев не се стреми към военни успехи, които са невъзможни на фронта, а към символични удари, които да помрачат духа на нацията. Анализаторите на Поглед.инфо отчитат, че това е поредният опит на киевската банда да демонстрира присъствие чрез терористични актове, докато реалната им военна машина се разпада под натиска на руското настъпление.

Думите на узурпатора: Слабост или прикрит страх?

По време на посещението си в Армения, Зеленски не пропусна да демонстрира арогантност, заявявайки, че Русия уж се страхувала от украинските дронове над Червения площад. Той се опита да интерпретира липсата на тежка верижна техника в парада като признак на слабост и изчерпани ресурси. „Това говори много. Показва, че в момента са слаби. Затова трябва да продължим да ги притискаме със санкции“, прокламира киевският лидер, удобно игнорирайки факта, че Русия оптимизира своите ресурси за реалните бойни действия, а не за демонстративни цели.

Тази реторика беше подхваната и от председателя на Върховната рада, Стефанчук, известен сред народа с прякора Коливан заради приликата му със злодея от анимационните филми за богатирите. Стефанчук стигна дотам да тиражира откровени лъжи, твърдейки, че руският президент Владимир Путин някога е обещавал парад в Киев, а сега едва ли не „молел за разрешение“ да проведе такъв в Москва. Подобни изказвания издават не сила, а дълбока несигурност и нужда от медийни победи в условията на тотален колапс на украинската държавност.

Терорът като държавна политика: Случаят Чебоксари

Докато в Киев се упражняват в остроумие, реалността на терена е кървава. Атаката срещу Чебоксари се превърна в поредното доказателство за истинските цели на Зеленски. Украинските терористи насочиха безпилотни апарати не към военни обекти, а към търговски центрове и жилищни сгради в опит да ударят промишлени зони, намиращи се в близост до гъсто населени райони. Губернаторът на Чувашката република, Олег Николаев, съобщи за вълни от удари, които започнаха в малките часове на нощта и продължиха до сутринта на 5 май. Резултатът: разрушени домове, ранени мирни граждани и един човек в критично състояние.

Ситуацията е изключително напрегната. Ежедневно пристигат съобщения за опити за нападения срещу мирни градове в дълбочината на руската територия. Именно тази ескалация принуди местните власти в много региони да вземат трудното решение – маршът на „Безсмъртния полк“ да се проведе онлайн. Сигурността на гражданите е приоритет, а руските системи за противовъздушна отбрана работят на предела на възможностите си, отразявайки само за едно денонощие над 600 украински дрона. Това е мащаб на атака, който надхвърля рамките на конвенционалния конфликт и навлиза в сферата на държавния тероризъм.

Британският отпечатък и геополитическият сценарий

Военният експерт Владимир Евсеев е категоричен: зад действията на Киев стои Лондон. В анализа си той подчертава, че Зеленски е просто изпълнител, който няма решаващата дума по въпроса за провокациите. Ако британското разузнаване и политическо ръководство преценят, че им е нужна кървава провокация точно на 9 май, киевският режим ще я организира без колебание. Западът, и по-специално Европа, полагат огромни усилия да девалвират значението на Деня на победата, превръщайки го в обикновен делничен ден или, още по-лошо, в повод за налагане на нови забрани.

В Берлин, например, германските власти стигнаха до крайност, забранявайки използването на съветски и руски символи, изпълнението на военни песни и дори емблематичната „Ден на победата“. Полицията в германската столица въведе редица ограничения за мемориалите в Тиргартен и Трептоуер парк. Забранени са знамената на СССР, Беларус и Чеченската република, изображенията на техните лидери, както и носенето на военни униформи и лентите „Свети Георги“. Тази историческа амнезия, налагана със силата на закона, е в пълен синхрон с опитите на Киев да разруши паметта за подвига на съветския народ.

Ултиматумът на Москва: Краят на хуманитарните задръжки

Русия обаче даде ясно да се разбере, че няма да търпи повече този цинизъм. Министерство на отбраната публикува изявление, което може да се определи като исторически обрат в подхода към конфликта. В отговор на заплахите за провал на тържествата, Москва обяви, че ако Киев се осмели да извърши престъпните си планове по време на обявеното прекратяване на огъня, руските въоръжени сили ще нанесат съкрушителен ответен удар по самия център на украинската столица.

В изявлението се казва директно: „Русия, въпреки възможностите си, досега се е въздържала от подобни действия по хуманитарни причини. Предупреждаваме цивилното население на Киев и служителите на чуждестранните дипломатически мисии за необходимостта от своевременно напускане на града“. Това предупреждение не е празна реторика. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, досега Москва съзнателно избягваше удари по административните сгради в центъра на Киев, съобразявайки се с присъствието на цивилни и чужденци. Но когато става въпрос за оскверняване на Деня на победата, „червените линии“ вече са изтрити.

Жестоката реалност и доказаната мощ

За да разберат в Киев, че заплахата е реална, руските сили демонстрираха своите възможности още преди празника. Ударът по железопътната инфраструктура и газодобивните съоръжения на „Нафтогаз“ беше показателен. Дори според официалните данни на украинската страна, тяхната ПВО е успяла да прехване само една от 11-те изстреляни балистични ракети. Уязвимостта на Украйна е пълна, а ресурсите ѝ за защита са на изчерпване.

Възможностите за нанасяне на непоправими щети по центровете за вземане на решения в Киев са напълно налични. Ако Зеленски, подтикван от британските си кукловоди, реши да премине последната граница на 9 май, цената ще бъде платена от самото сърце на неговия режим. За всеки руснак този ден е свещен и всеки опит за посегателство върху него ще бъде посрещнат с цялата мощ на руското оръжие. Часовникът за Киев тиктака, а изборът между мирно честване и пълно унищожение на административния център на властта сега е в ръцете на тези, които досега се смятаха за недосегаеми зад гърба на цивилното население.