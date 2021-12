/Поглед.инфо/ Европейската комисия се оттегли от опита си да наложи използването на „приобщаващ“ език, след като законодателите заявиха, че новите правила са опит за „отмяна“ на християнските препратки (имена и термини) и им липсва „здрав разум“.

Вътрешен наръчник за приобщаваща комуникация призова служителите на Европейския съюз да „актуализират езика си“ и да избягват фрази, които се считат за неотразяващи „разнообразието на европейската култура“. Новото ръководство насърчава използването на полово неутрален език и нехристиянски имена, наред с други неща.

В изявление във вторник еврокомисарят по въпросите на равенството Хелена Дали отбеляза, че ръководството не е „зрял документ“ и призна, че то „не отговаря на всички стандарти за качество на Комисията“.

Тя написа в Туитър, че документът е „работа в ход“ и каза, че „актуализирана версия на насоките“ ще отговори на опасенията, които бяха повдигнати по отношение на примерите за обезкуражен език.

Оттегляйки документа, Дали добави, че „версията на публикуваните насоки“ не изпълнява „адекватно“ целта си да демонстрира „приобщаващия характер“ на Комисията по отношение на пола, сексуалната ориентация, религията, етническия произход и културата.

Докато служителите на Брюксел преди са получавали „напомняния“ да внимават с езика си, се смята, че това е първият път, когато е издаден действителен сбор от правила. Според The Telegraph на служителите е казано да бъдат „чувствителни към... различни религиозни традиции“ и да не „предполагат“ нечия сексуална ориентация и полова идентичност.

Някои европейски политици разкритикуваха ръководството като опит за изкореняване на християнските препратки, цитирайки препоръки да се избягва „да се приема, че всички са християни“ и предложението да се използват небиблейски собствени имена – като „Малика и Хулио“ вместо „Мария и Йоан“ – като примери в разкази и публикации.

Някои законодатели и медии тълкуваха това като пълна забрана на общите християнски имена.

„Комисията на ЕС трябва да защитава нашите ценности, а не да се опитва да промени нашата идентичност. Усилията за ограничаване на препратките към думата Коледа и християнските имена са едновременно странни и разочароващи“, написа в Туитър малтийският евродепутат Дейвид Каса. По-късно той нарече оттеглянето на решението победа за „здравия разум“.

Други препоръки в наръчника включваха замяна на думите и изразите с обозначения за пол, като „изработено от човека“ (на английски "човекът" и "мъжът" са една и съща дума) и „дами и господа“ с неутралните фрази като „предизвикани от човека“ и „скъпи колеги“.

По същия начин, би било некоректно (според ЕК) използването на „по подразбиране“ мъжки термини като „работници“ и използването на традиционните бинарни местоимения като „той“ и „тя“, ако някой предпочете „те“ или „Mx“ (последното е неологичен почетен английски език, който не отразява полова принадлежност, създаден като алтернатива на господин и госпожа, б.р.).

