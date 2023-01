/Поглед.инфо/ Sic transit gloria imperii. Така преминава имперската слава...

Никога обикновените британски верноподаници, както и късметлиите, които са си проправили път към средната класа по-рано, не са се справяли толкова зле, както при последните трима министър-председатели. Броейки от Борис Джонсън, през 45-дневното недоразумение, наречено Лиз Тръс, до сегашния уж „ефективен финансов мениджър“ Риши Сунак.

Доказателства за плачевното "уронване на нравите" споделя ляволибералният "Гардиън". Законопослушните жители на острова стават все по-малко. Оказа се, че отчаяни британки крадат скъпи бебешки храни в супермаркетите и, за да спестят пари, използват износени чорапи и парцали вместо лицензирани продукти за лична хигиена.

Умар Хак, ексцентричен и вечно ядосан блогър с огромна читателска аудитория, попита лондончанка още през септември 2021 г.: наистина ли нещата са се влошили много след излизането на Великобритания от Европейския съюз (Брекзит)? Тя отговори: така е, защото през този ден не е могла да закупи нито мляко, нито бензин (I could’t get gas or milk today). Просто защото тези две основни неща не бяха налични.

Блогърът твърди, че въпросът не е в прекъсването на веригите за доставки, а в фундаменталното подценяване от авторите на Brexit на критичната зависимост на Великобритания от вноса на широка гама стоки, произведени в съседство - в страните от ЕС. „Брекзит направи Великобритания значително по-бедна “, казва Умар Хак. „Британците вече не могат да си позволят да живеят както преди . “

И по-нататък: „Нещата от първа необходимост, които някога са се приемали за даденост, се превръщат в лукс... недостигът, последван от покачване на цените, последвано от спад на доходите, завършва с дълга депресия. Британците не могат да си позволят да живеят както някога. (

Brexit has made Britain a vastly poorer society. Brits can’t afford to live the way they once used to. The necessities they once took for granted are becoming luxuries… shortages, followed by rising prices, followed by falling incomes, ending in a long depression. Britain has impoverished itself).

През последната година ситуацията със задоволяването на основните нужди на типично консуматорското британско общество не се е подобрила.

На ръба на хаоса

Склонният към хиперторфирано преследване на сензационността, «Дейли мейл» (Mail online) продължи да влива адреналин в своите читатели през декември, прогнозирайки, че Великобритания ще се люлее „на ръба на хаоса“ през януари и може би след това.

Основанията за безпокойство не са пресилени. Ежедневно се очакват прекъсвания на железопътния транспорт и 15 000 планови операции са отменени поради първата голяма стачка на медицинските сестри от 100 години (cancelled because of nurses first walkout in 100 years).

„Не ме интересуват лейбъристите, не ме интересуват торите. Просто искам да оцелея", каза на живо британец, който се обади в студиото на радио канала LBC. Както по-късно коментира радиоводещият Бен Кентиш, „емоционално зареденият“ анонимен мъж направи забележително признание. Той се страхува да не „замръзне до смърт в собствения си дом“ и моли за едно нещо: помощ!

Цейлонският (от Шри Ланка) писател Индраджит Самараджива, който временно е в Оксфорд , който наблюдава залеза на бившия колониален метрополис от близко разстояние, имайки възможността да сравни със завчера, споделя какво е видял: „Влаковете не се движат по разписание. Можете да чакате линейка с часове. Трябва да си запишете час за лекар няколко месеца по-рано... Обединеното кралство е само спомен. В интерес на истината, видяна през очите на страничен наблюдател, Обединеното кралство вече е изчезнало. (The trains don’t run on time. Doctor appointments are months away… The UK is just a memory of a country. In truth, through jaundiced outsiders eyes, the United Kingdom has already disappeared).

Разделете прибързаното заключение на един цейлонски всъщност предубеден наблюдател на шестнадесет. Не всичко е толкова лошо във Великобритания. Въпреки че на ум идва саркастична забележка за един съвременен композитор: всъщност музиката му е много по-добра, отколкото звучи ...

Празник на нечистия дух

Във всеки случай е достатъчно ясно, че моментът на истината идва. Мястото и ролята на Великобритания в околния свят, който започна да се променя, в международното разделение на труда, в системата от геополитически координати зависи от качеството на държавната администрация. Начело на държавата обаче има "смътни съмнения" относно компетентността на управляващите.

Как иначе да си обясним, че в условията на най-тежка криза гордостта на британския социализъм – Националната здравна система (NHS) – провежда масово набиране на специалисти по проблемите на „равенството, многообразието и инклузивността“ (EDI). Освен това заплатите на тези експерти по 72 пола, небинарна и полиаморна ориентация, насочени към идентифициране (и потискане) на проявите на определено чувство за „превъзходство на белия човек“, са три пъти по-високи от заплатите на медицинските сестри, чиито хроничен недостиг в болници и клиники вече постави хиляди и хиляди на ръба на оцеляването.

В този случай е трудно да не се съгласим с вече споменатия вестник Daily Mail: „Подобно на испанските инквизитори от Средновековието, тези хора (надзирателите по EDI) имат правото да наказват ереста, където и да я намерят, сплашвайки персонала, принуждавайки го да се придържа към „правилните” доктринални вярвания, като го атакуват за неспазване на предписанията на култа.“ Заключението на изданието е сурово, но справедливо: всяка година всички държавни структури във Великобритания затъват все по-дълбоко в бездната на „новата религия“.

Неволно възниква паралел с руските ехидни и проклети 90-те. По това време се провеждаше празник на нечистия дух. Водата се зареждаше с лечебни свойства от екрана. На стадионите задгранични телегенични проповедници обясняваха „защо небето е синьо“. Домашните вещици от седмо поколение предричаха безоблачно бъдеще за простаците. И самопровъзгласилите се пророци плашиха с апокалипсиса зад ъгъла.

Невидимата ръка на пазара се изкриви

Дисидентските гласове се събудиха във Великобритания. В The Guardian колумнистът Лари Елиът заключи (заглавието на колоната му), че „Махалото се завъртя срещу глобализацията през 2022 г. – и това не е лошо нещо“ .

Причината за прозрението е прозаична: Федералният закон за намаляване на инфлацията, приет от Конгреса на САЩ и подписан от президента на САЩ Джо Байдън на 16 август. Законът предвижда инвестиции в чиста енергия (158 милиарда долара), изграждане на атомни електроцентрали (30 милиарда долара), щадящо климата земеделие (20 милиарда долара) и високотехнологично производство (37 милиарда долара).

Държавата, без да разчита на "невидимата ръка на пазара", се готви да напомпва бюджетни средства, получени от данъкоплатците (разпределени са 400 милиарда долара!) за шокова сублимация на икономиката. Допълнителна щриха: за гражданите на една от най-автомобилизираните нации (две или три коли на семейство) правителството гарантира данъчно облекчение до 7500 долара при закупуване на електрически автомобил. Но със задължителното условие, че ключовият елемент - батерията и нейните компоненти - са произведени в САЩ.

Британският анализатор основателно отбелязва, че практиката на държавно регулиране противоречи на принципите на Световната търговска организация (СТО), но признава, че този аргумент е „малко вероятно да окаже влияние върху политиката на САЩ“.

Лари Елиът прогнозира, че отговорът на ЕС на непазарната намеса в икономиката от страна на правителството на САЩ ще бъде симетричен, т.е. „Брюксел (столицата на ЕС) вероятно също ще започне да изпраща субсидии на индустриалните сектори“

Този обрат на събитията ще постави Обединеното кралство пред дилема - „Трябва ли да започнем да субсидираме (в съответствие със зелената програма) като част от интервенционистка индустриална стратегия след Брекзит?“ (…leaving the UK with a dilemma. Should it offer green subsidies as part of an interventionist, post-Brexit industrial strategy..?)

Министър-председателят кризисен мениджър Риши Сунак вероятно ще бъде принуден, подобно на САЩ и ЕС, да погребе принципите на СТО и правилата на свободния пазар. Великобритания няма голям избор: започналата деиндустриализация на ЕС няма да остави избор на европейците, ако искат да останат като едно цяло, макар и с ограничен суверенитет, но да се върнат към командно-административните методи за възстановяване на реда в икономиката.

Великобритания очевидно ще започне да субсидира индустриалния, известен още като реалния сектор, дори и да се крие зад лозунгите за зелен дневен ред и декарбонизация, за да не загуби конкурентоспособност и да не се плъзне в категорията на второкласна регионална сила.

Обратното броене започна

В контекста на очевидна, макар и неразпозната криза в модела на социално-икономическото развитие, правителството на торите има малко пространство и време за маневриране. Статистиката от края на 2022 г. показва, че повече от 3 милиона домакинства не могат да си позволят да отопляват домовете си до 18 градуса, а една пета от 2,5 милиона семейства с ниски доходи са изправени пред унизителна дилема: или да си платят парното, или да си купят храна .

The Guardian дори започна рубрика, наречена „Дневници на това да се топлим или ядем“. Ето някои вопли на душата. „Живеем на зърнени храни и супа, стана по-малко вероятно да си мия косата – от какво друго мога да се откажа, за да оцелея?“ ; „Ям студен оризов пудинг, за да не използвам микровълновата.“ „Заплашват ме с посещение от съдебни изпълнители заради сметката ми за газ. Нека дойдат – нямам какво да им дам“

Розовобузите илюзии за просперитет след Брекзит не се материализираха. Но какви големи идеи! Великобритания след напускането на ЕС ще започне, казваха те, да натрупва икономически мускули поради предимствата на търговията със страните от бившата Британска общност на нациите. Той надеждно ще се загнезди срещу американския индустриален потенциал и ще се превърне в трамплин за навлизането му в Европа. Ще се възползва от репутацията на данъчен рай за привличане на капитали, включително със съмнителен произход.

Не се случи. Само един факт, цитиран от бившия управител на Bank of England Марк Карни, който сравнява ситуацията преди съдбоносния референдум за напускане на Европейския съюз през 2016 г. и сега: „През 2016 г. британската икономика се равняваше на 90% от германската. Сега е по-малко от 70 процента” (In 2016 the British economy was 90 per cent the size of Germany’s. Now it is less than 70 per cent).

Проучване на общественото мнение, публикувано на 24 декември от социологическата компания YouGov, разкри дълбоко разочарование. Само 34% от анкетираните оценяват положително последиците от Brexit , една пета (19%) наричат напускането на ЕС провал.

В зависимост от това как ще се попълват „Дневниците за това дали да се отопляваме или да ядем“ със сърцераздирателни нови подробности за обеднялото население тази зима, балансът на оптимистите и песимистите постоянно ще се променя в полза на вторите.

Превод: ЕС

