/Поглед.инфо/ Кои новини да поставим на първо място? Кое ще има най-значително въздействие? И все пак, нека започнем с официалните новини, касаещи международните отношения.

Сунак се върна от Вашингтон

Британският премиер Р. Сунак беше на посещение във Вашингтон на 8-9 юни, първото официално посещение като ръководител на британското правителство, но вече са се срещали три пъти - в Сан Диего на тристранна среща с Австралия, по време на визитата на Байдън в Северна Ирландия и на срещата на върха на Г-7 в Япония.

На дневен ред бяха въпросите за подкрепата за Украйна, съживяването на двустранните отношения, разклатени във връзка с небивалите неразбории на Даунинг стрийт 10. Не става въпрос обаче само за смяната на премиери. Администрацията на Байдън не беше доволна от излизането на Великобритания от ЕС, защото то подкопаваше интересите на САЩ в Европа, както и Протокола за Северна Ирландия (който можеше да застраши Споразумението от Разпети петък от 1998 г. за мирно уреждане в тази част на Обединеното кралство). Оттук и нежеланието на САЩ да сключат двустранно споразумение за свободна търговия, обещано от Д. Тръмп.

При Сунак Великобритания смекчи остротата на противоречията с ЕС, сключвайки споразумение за изменение на Протокола за Северна Ирландия („Уиндзорска рамка“); изглежда, че стабилността на правителството също беше установена (но повече за това по-долу), което позволи на Вашингтон да засили икономическите отношения с Лондон.

Перспективата за споразумение за свободна търговия обаче е загубена, въпреки че според Атлантическата декларация, приета на срещата на върха [1], Великобритания ще получи изключения от Закона за намаляване на инфлацията на САЩ, за да облекчи протекционистките ограничения на Вашингтон за нейните компании.

Споразуменията се отнасят до сътрудничество в следните области: в областта на ИИ Сунак получи съгласието на Белия дом за водещата роля на Великобритания в регулирането на ИИ; в гражданската атомна енергетика (за да се изтласка Русия от този пазар); търговските изследвания на космоса; защита от биологични заплахи.

Така акцентът върху съперничеството с Русия и Китай и подкрепата на отбранителните предприятия е очевиден. Британските фирми ще могат да получават държавни поръчки от Съединените щати за производство на оръжия със статута на „местни компании“. И двете страни смятат икономическото сътрудничество за толкова важно, колкото и в областта на отбраната.

Въпреки това, наградата която беше обещана на Обединеното кралство от привържениците на излизането от ЕС, администрацията на Байдън така и не предостави на Великобритания. Ако при Д. Тръмп имаше 5 кръга преговори за двустранно споразумение за свободна търговия, то Дж. Байдън ги отложи.

Атлантическата декларация се превърна в икономически компонент на общата външна политика на двете страни, чиито принципи бяха изложени в Новата атлантическа харта, подписана от Б. Джонсън и Дж. Байдън през 2021 г. (за повече подробности вижте: https ://interaffairs.ru/news/show/30696 ): не само световният ред трябва да се „основава на правила“, но и глобалната икономика, тоест в ущърб на международното право.

Друга съвместна задача на САЩ и Великобритания е намерението да защитават такива ключови принципи като „свобода на навигация и прелитане и други международно законни употреби на моретата“ (defend key principles such as freedom of navigation and overflight and other internationally lawful uses of the seas)[2].

САЩ и Великобритания са двете водещи страни по материална и военна помощ за режима в Киев. На фона на „контраофанзивата“ на Украйна те обещаха да продължат да я подкрепят, да ръководят „международните усилия“ за осигуряване на F-16 и системи за противовъздушна отбрана, но отказаха да хвърлят недвусмислено вината за разрушаването на водноелектрическата язовир Каховская на Русия - иска се "разследване".

Байдън подкрепи кандидатурата на британския министър на отбраната Бен Уолъс за поста генерален секретар на НАТО. Сунак намекна, че Уолъс е "осъзнал" необходимостта от увеличаване на военните разходи. По този начин британският министър-председател косвено отхвърли кандидатурата на министър-председателя на Дания М. Фредериксен, тъй като тази страна изостава в растежа на тези разходи до 2% от БВП до 2030 г. (за разлика от Великобритания с показател вече 2,2 %).

Полезно е обаче да припомним, че Б. Уолъс е най-популярната фигура в Консервативната партия от почти две години (83,4%), за разлика от Р. Сунак, чийто рейтинг спадна от 47 на 21,6% само за месец [3]. ]. Уолъс няма премиерски амбиции: той на два пъти отказа да се кандидатира за лидерството на консерваторите през 2022 г. Преместването на Уолъс обаче на работа за международна организация би елиминирало резкия контраст в тяхната популярност, което би било в полза на Сунак.

Джонсън върна депутатския мандат

Веднага щом Р. Сунак се върна в Лондон, Б. Джонсън обяви, че подава оставка от парламентарните си правомощия. Това означава, че не може да се очаква политическа стабилност. Факт е, че парламентарната комисия по привилегиите, която разследва изявленията на Джонсън (когато беше министър-председател) за ковид партитата на държавни служители по време на локдауна, приключи работата си [4 ] .

Припомняме, шефът на кабинета твърди, че "нямаше парти", както и "нямаше нарушения на правилата". Предишни разследвания (едното от Сю Грей, служител на държавната служба, другото от полицията) вече установиха, че страните са виновни. В резултат на това полицията наложи над 100 глоби на 86 служители на правителствения глава, включително и на Джонсън.

С други думи, той стана първият действащ премиер, извършил нарушение, но дори не това е важното. Комисията проучваше материалите, за да определи дали Джонсън съзнателно или неволно е „подвел парламента“, което може да доведе до обвинения в „неуважение към парламента“.

Според правилата Комитетът се ръководи от депутат от опозицията, член на Лейбъристката партия (без право на глас), но мнозинството от него е съставено от депутати консерватори [5] . Наказанията варират и комисията изпрати на Джонсън своето становище, като заключи, че той умишлено е „подвел парламента“ (евфемизъм за лъжа) и постанови да спре мандата му в парламента за 10 работни дни. Всъщност това означава, че в неговия избирателен район може да се проведе процедурата за отзоваване на депутат и частични избори, а районът на Джонсън, както се казва, е маргинален, тоест ненадежден за консерваторите.

Очаквайки публикуването на заключението на комисията, Джонсън доброволно подаде оставка от парламентарните си правомощия, за да не бъде подложен на спиране на мандата и частични избори, за което опонентите го обвиниха в малодушие. Както може да се очаква, в оставката си от парламента Джонсън хвърли вината върху всички, освен върху себе си.

Той вярва, че е станал жертва на "лов на вещици", и на заговор за обръщане на Брекзит. Той нарече комисията „неправеден съд“ (kangaroo court, съд на кенгуру), а заключенията й - „предубедени“ и „недоказани“ и дори преди публикуването на резултатите от разследването [6].

Дори консервативното списание The Spectator (на което Джонсън беше главен редактор от 1999-2005 г.) нарече действията му „пресметнат гамбит, маскиран като саможертва“: Джонсън извърши „бягство, предизвиквайки ярост и недоволство в редиците на торите “ [7 ] .

Комисията обаче може да отнеме неговия парламентарен пропуск (обикновено се оставя на бивши депутати), а един от членовете на комисията каза, че спирането на парламентарния мандат ще влезе в сила отново, ако Джонсън бъде избран в Камарата на общините в бъдеще. И все пак не е имало такива прецеденти.

Интригата е заплетена, тъй като преди да замине за Вашингтон, настоящият министър-председател Р. Сунак одобри списък с лица, които предишният премиер възнамерява да награди със звания и ордени за заслуги към Обединеното кралство или да ги издигне в Камарата на лордовете (това е назначение в горната камара за цял живот).

Тази конвенция се появи сравнително наскоро, при Т. Блеър, когато броят на наследствените лордове в горната камара беше значително намален. Джонсън включи в списъка на сътрудниците си дори онези, които също получиха глоби за участие в партита по време на периода на локдауна. Естествено, противниците на Джонсън определиха списъка като "фарс", "отвратителна обида", "награда за провал" и желание да вкара поддръжниците си в горната камара.

Още през 2019 г., по повод разпускането на Камарата на общините в навечерието на предсрочните парламентарни избори, Джонсън назначи по-малкия си брат в Камарата на лордовете, но сега трябваше да изтрие баща си от списъка поради общественото възмущение и възраженията на Р. Сунак.

Сунак одобри списъка на Джонсън с много съмнителни лица в него, тъй като се страхува от изостряне на раздора в партията [8] . Сега мнозинството от Консервативната партия в Камарата на общините по различни причини е намалено от 80 на 64 депутати. Комисията по назначенията на Камарата на лордовете отхвърли осем кандидати от списъка на Джонсън, четирима от които бяха депутати от торите .

Сунак, по искане на Джонсън, нито отхвърли ветото на Комисията, нито обеща да ги включи в листата си за следващите избори. Двама депутати от списъка на Джонсън подадоха оставки в знак на протест. Скандалът в партията набира скорост. Под заплаха от дисциплинарни действия Сунак забрани на депутатите от торите да изразяват публично негативни оценки за Комитета по привилегиите.

Напускането на Джонсън от парламента облекчи позицията на Сунак в смисъл, че депутатите от торите може да не трябва да гласуват окончателния доклад на комисията по привилегиите, което би разкрило дълбочината на разделението в партията на торите (а опозицията единодушно щеше да одобри решение на комисията). Този вариант обаче не е изключен, за да приключи разследването и оценката му от депутатите. Напомняме, че отделно разследване, председателствано от баронеса Халет, за справянето на правителството на Джонсън с COVID-19 все още не е приключило.

Джонсън нямаше да бъде Джонсън, ако не остави вратата отворена за завръщане в парламента. Напускайки премиерския пост, той завърши прощалното си обръщение с думите "Hasta la vista, baby" (т.е. Довиждане, ще се върна). Така че сега, в изявление за оставката на депутатския мандат, той отбеляза, че съжалява да напусне парламента - „поне сега“ [10] . Очевидно той разчита да участва в следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат не по-късно от края на януари 2025 г. Носят се слухове, че възнамерява да създаде собствена партия.

Разцеплението в партията вече получи организационна формализация. Поддръжниците на Джонсън и привържениците на създадената след оставката му Консервативна демократична организация са за предоставяне на повече права на редовите членове на партията. Те смятат, че ръководството на партията е "коронясало" Сунак, който "предаде" Джонсън. Техните искания са показателни за страна, която се смята за образцова западна демокрация:

- участие на най-ниското ниво в разработването на правила за избор на лидер (сега прерогатив на Комитета от 1922 г. - асоциацията на задните пейки, т.е. депутатите от парламентарната фракция на торите);

- Участие в гласуването още на първите етапи на избор на кандидати за партийни лидери;

- участие в избора на председател на партията (т.е. срещу назначаването му за лидер на партията);

- разширяване правомощията на местните клонове на партията при издигане на кандидати за избори на всички нива и др.

Страстите около Джонсън не се ограничават до вътрешнопартийни борби. Напускането на Джонсън от парламента е изпълнено с разпадането на избирателната коалиция, която той успя да създаде за изборите през 2019 г., а именно загубата на симпатии в избирателните райони на Червената стена в Северна Англия.

Тези гласоподаватели преди това бяха гласували за лейбъристите, но гласуваха за Консервативната партия на тези избори, защото бяха за Brexit. Позицията на Лейбъристката партия относно отношенията на Великобритания с ЕС беше посредствена. Да, и лидерът на Лейбъристката партия Дж. Корбин /J. Corbyn/ беше смятан от много гласоподаватели на Лейбъристката партия за „твърде ляв“.

Предвид ниския рейтинг на управляващата партия сред избирателите, може да се предположи, че мнозинството от консерваторите в Камарата на общините ще спадне още повече. Във връзка с напускането на няколко депутати от Торите от Камарата на общините (някои подадоха оставки, като Джонсън, други бяха назначени в Камарата на лордовете), ще трябва да се проведат частични избори в 3-4 района. Опозицията е насърчена - избирателните райони, останали без депутати от торите, очевидно ще отидат при либералдемократите и лейбъристите.

В същите дни, на 11 юни, полицията задържа Никола Стърджън, бивш лидер на Шотландската национална партия (SNP) и първи министър на Шотландия, за няколко часа във връзка с разследването на финансови измами в SNP (https : //interaffairs.ru/news/show/ 39100 ). Новият лидер на партията Х. Юсаф отказа да спре депутатските си правомощия до приключване на разследването. Наблюдатели смятат, че перспективите на SNP на следващите парламентарни избори, както и каузата за независимост на Шотландия, изглеждат слаби. Лейбъристите в региона очакват да отнемат част от избирателите на SNP.

Очевидно вътрешнополитическият живот във Великобритания в навечерието на общите избори ще поднесе много новини.

