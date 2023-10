/Поглед.инфо/ На Запад все повече говорят за бактериологичната заплаха, идваща от Украйна. Междувременно Русия отдавна предупреждава за опасността, провокирана, наред с други неща, от американските биологични експерименти в чужбина.

Нова заплаха за здравето

Чуждестранни учени от миналата година изразяват загриженост относно нарастването на инфекциозните заболявания с напредването на конфликта в Украйна. В същото време, отбелязват експертите, проблемите са започнали още преди активните военни действия. „Въпреки че сърдечно-съдовите заболявания като рак и диабет представляват 79 процента от смъртните случаи в страната, те също имат едни от най-високите нива на ХИВ и туберкулоза в Европа“, пише през февруари 2023 американското научно списание Proceedings of the National Academy of Sciences . Освен това пренаселените укрития могат да допринесат за разпространението на инфекции.“ Според авторите в сегашните условия е изключително трудно да се сдържи процесът.

Наскоро международното издание на “Файненшъл Таймс” публикува статия за нова зараза, която не може да бъде спряна с конвенционални методи.

„Тази година в американска военна болница в Германия лекари, преглеждащи ранен украински войник, направиха тревожно откритие", се казва в материала. Както се оказа, инфекцията му беше устойчива на почти всички налични антибиотици." Това, подчертава ФТ , потвърждава, че последиците от конфликта върху човешкото здраве са надхвърлили границите на Украйна.

Публикацията се основава на августовската публикация на Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (федерална агенция към Министерството на здравеопазването на САЩ). „Предишни доклади от Източна Украйна отбелязват появата на мултирезистентни инфекции“, каза авторът микробиолог д-р Мак Гън, изброявайки шест микроорганизма. Ученият по-специално споменава, че един от щамовете е открит и в бойни рани на украински военнослужещи „по време на предишния конфликт на изток“ (специалистът вероятно има предвид боевете в Донбас от 2014 г.).

„В резултат на това здравните власти в Европа сега считат предварителната хоспитализация в Украйна за критичен рисков фактор“, заключава Мак Гън. Той обаче не обяснява откъде биха могли да дойдат описаните от него щамове.

Коренът на злото

От 2014 г. насам „броят на резистентните към лекарства инфекции в Западна Европа расте и според множество научни трудове значителна част от заразените са украинци“, отбелязва ФТ. Изданието припомня множеството причини за разпространението на болестите и устойчивостта им към конвенционалната терапия във въоръжен конфликт. „Тежките метали в куршумите може да са токсични, дълбоките рани излагат тялото на инфекция, болничната и хигиенната инфраструктура е повредена, тестовете за определяне на правилния антибиотик може да не са налични“, а безразборната употреба на лекарства само влошава нещата.

„Въпреки разпространението на резистентни към антибиотици инфекции, икономическите и политическите последици от конфликта в Украйна отклониха вниманието на правителствата от смекчаване на заплахата за здравето", подчертава ФТ. „Здравните експерти, които се стремят да разрешат проблема, са разочаровани : Общото събрание на ООН миналия месец прие три резолюции относно контрола на болестите, но няма признаци за ново финансиране или твърд ангажимент за промяна”, допълва изданието.

Някои страни не искат да фокусират вниманието си върху бактериологичните заплахи, произтичащи от Украйна. Това нежелание е лесно разбираемо, ако се вгледаме в резултатите от изследванията, проведени от руската страна. Министерството на отбраната, както и Министерството на външните работи, многократно са говорили за опасността, причинена от работата на американски биологични лаборатории на украинска територия. Това каза и президентът Владимир Путин.

Освен това, както се вижда от редовните доклади на началника на Войските за радиационна, химическа и биологична защита (РХБЗ) на руските въоръжени сили Игор Кирилов, могат да се проследят схемите, по които са работили САЩ и Пентагонът - участващите компании са известни. Американците очаквано отхвърлиха обвиненията, въпреки че през юни 2022 г. тяхното министерство на отбраната призна, че е помагало на 46 украински компании в продължение на двадесет години. Но уж не в създаването на вируси, а в защитата на населението и дори в подкрепа на селското стопанство.

Американско управление на биориска

През май Игор Кирилов представи поредния доклад за американската дейност. По-специално той говори за сътрудничеството на украинските институции със САЩ в създаването на биологични заплахи: Пентагонът „активно изучава тези икономически значими инфекции извън националната територия в биологични лаборатории, разположени по границите на техните геополитически опоненти“. „Съединените щати извън националната юрисдикция, включително на територията на Украйна, разработват компоненти на биологични оръжия“, отбеляза началникът на войските на РХБЗ.

Той припомни птичия грип и други опасни болести, както и факта, че през октомври 2022 г. САЩ обявиха Националната стратегия за противодействие на биологичните заплахи. Документът има доктринален характер и определя управлението на биориска като жизненоважен приоритет на държавата.

Основната част от мрежата от лаборатории, която се формира от 1997 г., е Изследователският институт на армията “Уолтър Рийд”. "Документите, получени по време на специална военна операция, показват, че в продължение на няколко години институтът участва в обучението на украински персонал като част от програмата за намаляване на биологичната заплаха. Представители на институцията ръководеха военно-биологичните проекти на U-Pi -1" и "U-Pi-2", по време на които е извършено активно събиране на биоматериали от населението на Украйна. Само в рамките на проекта "U-Pi-1", под предлог за изучаване на разпространението на инфекции, пренасяни от кърлежи, са взети над 800 кръвни проби“, каза Кирилов. Документите, с които разполага руското министерство на отбраната, потвърждават участието на института в изследването на резистентността на микроорганизми, изолирани от военнослужещи от ВСУ в Донбас: „В рамките на този проект бяха изследвани 813 микроорганизма, получени от 162 пациенти в четири украински военни болници, разположени в различни части на страната.

В тази връзка командването на РХБЗ има въпрос: защо е необходимо Институтът на армията на САЩ да изследва лекарствената резистентност на микроорганизмите, изолирани на територията на Донбас. „Това е още едно доказателство, че САЩ са разглеждали територията на Украйна като плацдарм за разполагане на военни контингенти на НАТО“, заключи Кирилов.

Работата на руската страна по изучаване на биологичната дейност на Пентагона продължава. И, съдейки по публикациите на учените и медиите, най-накрая този проблем започна да тревожи колективния Запад. Макар и все още без посочване на инициаторите.

Превод: В. Сергеев

