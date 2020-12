/Поглед.инфо/ Най-сетне свободни от "лунното притегляне" на Европейския съюз. Борис Джонсън обявява безмитна търговска сделка, в която няма и квоти преди финалния срок за Брекзит. Великобритания празнува, че си връща суверенитета.

Но Европейският съюз никога няма да разбере напълно.

Докато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнасяше своите излияния с перфектен тевтонски комедиен момент - позовавайки се на Бийтълс, Шекспир и Т. С. Елиът - тя превключваше езиците с възхитителна ловкост.

Наистина, този лидер на брюкселския елит показа защо е достигнала върха на европейската политика.

Изненадващо беше да осъзнаем, че въпреки че фрау фон дер Лайен твърди за Брекзит, че "целият този дебат винаги е бил за суверенитета", тя всъщност не е имала представа какво означава реално тази важна думичка.

И точно затова днес Великобритания празнува възможността най-накрая да се откаже от този партньор и да напусне Европейския съюз завинаги. Както нашият министър-председател го каза:

"Сделката е готова."

Boris Johnson

@BorisJohnson

The deal is done.

5:01 PM · Dec 24, 2020

117K

34.3K people are Tweeting about this

Тъй като Европейският съюз никога не е разбирал Великобритания, а всяка връзка, в която съществува такъв основен разрив, винаги е обречена на провал.

Председателят на Комисията реши, че е подходящ момент за урок по суверенитет, използвайки общ политически трик. Този трик изисква първо да определят условията на това, за което говорят, за да се опитат да контролират целия наратив.

Издавайки голяма тирада от собствения си звук на подиума, фрау фон дер Лайън изкомандва на своя евроанглийски:

"Трябва да пресечем децибелите и да се запитаме какво всъщност означава суверенитет през 21 век."

"За мен това е да работя, пътувам и правя бизнес безпроблемно в 27 държави", заяви тя.

"Въпросът е да обединим силите си, да говорим заедно в свят, пълен с велики сили", каза Урсула.

"И във време на криза става въпрос да се издърпваме един друг, вместо да се опитвате да се изправяме сами на крака. И Европейският съюз показва как това работи на практика", продължи тя.

Чудя се дали Унгария и Полша са съгласни с това?

Дали нейното германско правителство е било наясно с това, когато тази седмица са стенели и са се вайкали относно липсата на ваксини срещу Ковид-19, налични в целия Европейски съюз, и как тяхното закупуване, одобрение и разпространение е било толкова голяма работа, че биха предпочели да са оставени на собствените си сили при справяне с коронавируса и отговора срещу него?

Едва ли.

Извинявайте, госпожо фон дер Лайън, но суверенитетът не е нищо от тези неща.

Суверенитетът е една много проста идея - да бъдеш свободен да правиш собствени решения, без чужда намеса на базата на това, което е най-добро за твоята собствена нация.

Нищо повече.

Не ти трябват страници и страници от конституционни документи или изследователски екипи от еврократи, за да ти стане малко по-ясно какво значи суверенитет.

Както министър-председателят Борис Джонсън заяви многократно по време на своята собствена пресконференция (по време на която на няколко пъти се извини, че прекъсва излъчването на анимационния филм на Пиксар "Коли 3" на една телевизия)- "все по-близкият съюз" и идеал на Европейския съюз е крайъгълен камък във фундамента на този блок.

А това нещо никога не е привличало британците особено много. Никога не е изглеждало съвместимо с нашата идея за суверенитет.

За добро или зло ние сме просто твърде привързани към нашата собствена нация.

Може би не сме чашата чай на всеки, но какво от това? Такива сме си.

Според новата номенклатура изглежда, че сме вече "независима крайбрежна държава". Ха, харесвам това.

И макар и това може би да разочарова мадам президентът на Европейската комисия, нашата идея за суверенитет не включва 27 други нации в нашия законодателен процес.

Или пък в нашата външна политика, отбраната ни или прилагането на нашите закони. Тъй че, довиждане на неприятния Европейски съд.

Болката от Брекзит беше нещо, което си заслужаваше напълно, за да се отървем от този вид надзорничество от един съд, който е запълнен с чужди съдии.

Съдии, които казваха на една суверенна нация какво трябва, и какво не трябва да прави. Но както Борис Джонсън го каза, ние вече не сме обект на "лунното притегляне на Европейския съюз".

И така, от полунощ на 31 декември, вече ще сме горди собственици на една "сделка за свободна търговия в стил Канада", както Борис Джонсън в стила си обяви.

Без съмнение, "експертите" ще прекарат следващите няколко дена, седмици и месеци да разглеждат споразумението за излизане, приготвяйки патроните си за оплаквания.

В Шотландия първият министър Никола Стърджън съвсем предвидимо нападна споразумението. Тя обяви:

"Време е да начертаем нашето собствено бъдеще като независима, европейска нация".

Добре, това звучи окей и е абсолютно това, което можете да очаквате от Шотландската националистическа партия, но хайде стига, сериозно ли?

Както и да е, нищо от това няма да тревожи 17,410,742 британци, които гласуваха за Брекзит преди точно четири години и половина. За тях Брекзит е приключен въпрос.

Най-сетне добри новини за мнозинството от населението на Обединеното кралство. Ако пъбовете ни бяха отворени знам къде щях да се намирам в момента.

