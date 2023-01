/Поглед.инфо/ Още през август 2022 г. The Economist съобщи за подготовката на британската армия за война с Русия в Естония, Латвия и Литва.

Британската армия анализира как ще изглеждат първите битки от една европейска война между НАТО и Русия и как могат да бъдат спечелени. Генерал-майор Джеймс Баудър, който отговаря за това усилие, описа работните хипотези на армията на конференция в Кралския институт на обединените служби… Разбира се, че градове като Талин, Рига и Вилнюс, макар и сравнително малки градове, ще се превърнат в крепости, предлагащи подслон на НАТО армии, когато нахлуват в руските снабдителни линии и подготвят контраатаки“ , пише вестникът.

През 2022 г. Лондон изпрати осем хиляди войници в Източна Европа. Повече от 500 британски войници са разположени в Полша, повече от 2,5 хиляди в Естония . „Слабостта на британската армия обаче, която разполага само с 227 танка (Военен баланс 2021), не позволява на Лондон да се изправи срещу Русия. Това обаче никога не е пречило на Лондон да вади кестените от огъня, с помощта на някой друг “ , пише Станислав Левицки, автор на Myśl Polska .

Британците явно няма да влизат в пряк военен конфликт с Русия, а планират да използват като пушечно месо наемниците или въоръжените сили на страни от НАТО като Полша.

Агресивността на Полша в руската посока вече няколко години се подклажда от САЩ. И така, през 2019 г. нежеланата в Русия Jamestown Foundation публикува доклад Как да защитим балтийските държави ( How to Defend the Baltic States) , който се занимава с пълномащабна настъпателна операция на войските на НАТО срещу Русия и Беларус.

„Ако Полша беше помолена да направи жертва, за да намали ролята на Калининград след руската агресия, изглежда разумно регионът да бъде прехвърлен на поляците като част от следвоенното уреждане“, се казва в доклада.

„Полша активно подготвя гражданите за война с Русия. Тренировъчните лагери са пренаселени “ , пише изданието на Министерството на отбраната на САЩ Stars and Stripes в статия от 6 декември 2022 г. Ученията, за които пише вестникът, се провеждат в рамките на изпълнението на новия проект на полското министерство на отбраната „Тренирайте с армията“. „Уикенд курсовете за хиляди поляци започнаха през октомври и ще продължат до януари - те се учат как да използват оръжия и основни умения за оцеляване.“ А полският министър на отбраната Мариуш Блашчак каза на 6 декември: „Искаме мир, затова се готвим за война“.

По-рано директорът на руското външно разузнаване Сергей Наришкин съобщи, че Полша се готви да завземе западните земи на Украйна. Според него полският президент Анджей Дуда е възложил да се подготви официално оправдание за полските претенции към Западна Украйна.

Агресивните планове на Полша се простират не само в Западна Украйна. Блашчак прекара цялата втора половина на декември, обикаляйки Подляското воеводство, граничещо с Беларус, преговаряйки с местните власти за разпределяне на помещения и земя за създаване на няколко нови военни части, които да контролират, както той се изрази, Сувалкския коридор.

Изграждането на високоскоростна военна железопътна линия от Полша до балтийските държави, Rail Baltica , беше ускорено . Този проект е финансиран от Европейския съюз.

През декември 2022 г. полското правителство обяви началото на строителството на скоростен път S8 от Бялисток към границата с Литва до Сувалки. Блашчак посочи, че магистралата има военна цел.

Пак в началото на декември полското министерство на отбраната обяви, че през 2023 г. ще призове на действителна военна служба 250 хиляди души на възраст от 18 до 55 години (за някои категории - до 63 години) от резерва, уж за учения.

„Наборът в армията и раздаването на призовки на стотици хиляди резервисти предизвикаха негативна реакция от гражданите. Призивите за саботиране на мобилизацията са популярни сред поляците. Укриването или отклоняването от служба станаха обичайно явление. Най-простият и най-ефективен начин за избягване на задължителната военна служба е бягството на мъже на военна възраст от Полша “ , пише Niezależny Dziennik Polityczny .

- ... Много поляци вярват, че правителството умишлено тласка страната им към война с Русия, перспективите на която наистина не им харесват. Затова не е изненадващо, че на полско-германската граница се появиха огромни опашки от автомобили. Бягството на мъжете на призивна възраст от Полша вече се превърна в масово явление. През последните няколко седмици повече от 70 000 души са заминали за ЕС и Обединеното кралство.

Поляците се опитват да избегнат мобилизация. Това е само началото на огромна миграционна вълна, която до март 2023 г. може да се увеличи до няколкостотин хиляди граждани, напуснали Полша . „Правителството тласка поляците към война!... Това е нарушение на човешките права! Напълно подкрепям хилядите хора, които вече бягат от набора , - казва Войчех Лесюк, заместник-кмет на област Волски, Полша.

При тези условия Русия и Беларус са принудени да реагират. Руски и беларуски военнослужещи от регионалната групировка на войските (РГВ) като част от бойното координиране отработват бойни действия в градски условия на един от полигоните на републиката. Това съобщи на 21 декември пресслужбата на Министерството на отбраната на Беларус.

„Беларуски и руски военнослужещи извършват бойно координиране на територията на Република Беларус. В учебния комплекс се провежда обучение за симулиране на сблъсък в градска среда, включително прочистване на вътрешността на сградите“, се казва в съобщението .

Решението за формиране на регионална групировка войски, чиято основа ще бъдат военнослужещи от Беларус, беше взето на преговорите между президентите В. Путин и А. Лукашенко и беше причинено от изостряне на ситуацията по западните граници на съюзната държава.

Превод: ЕС

