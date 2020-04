/Поглед.инфо/ Коронавирусната епидемия продължава да се движи по цялата планета, обхващайки все по-голям брой страни и региони. И въпреки че някои от тях вече започват да отслабват карантинните мерки и в Гренландия са обявили победа над болестта, все още не е необходимо да се говори за края на пандемията. Основното обаче не е дори самата епидемия, а светът, който ще постигнем след нея, светът, който вече е получил името „следвирусна и пост-карантинна“ ...

Но преди да започнете дискусия за това какво може да бъде „след“, е необходимо да се анализира какво е било „преди“, т.е. причините за събитията, случващи се пред очите ни.

На първо място, трябва да се отбележи, че коронавирусната епидемия не е първата - преди нея имаше огнища през 2002 г. (вирус на SARS), 2012 г. (MERS) и 2015 г. (MERS) . Що се отнася до настоящата епидемия (причинена от вируса SARS-CoV-2), е необходимо незабавно да се посочи, че има официални и неофициални причини за случилото се, както естествени, така и изкуствени.

Според официалната версия нов тип коронавирус, наречен Covid-19, е открит за първи път на 17 ноември 2019 г. в Китай, в провинция Хубей, в Ухан. Смята се, че именно там се появи първата т.нар нулев пациент обаче, кое доведе до заболяването, все още не е точно известно.

Тази версия би изглеждала много убедително, като се има предвид, че светкавицата от 2002 г. също беше в Китай. Ако не за няколко, но ... И първото от тях е присъствието в Ухан на Института по вирусология, който има Национална лаборатория по биологична безопасност, която провежда изследвания, свързани с коронавирусите.

В тази връзка скоро започнаха да се появяват неофициални версии. Според един от тях Covid-19 е бил случайно или неслучайно освободен от биолабораторията на Ухан. Между другото, това е в основата на обвиненията срещу Китай, идващи главно от САЩ, които в началото дори въведоха понятието „китайски вирус“.

***

От своя страна Пекин, възмутен от такава агресивна информационна война, отговори на Вашингтон не по-малко грубо, обвинявайки самите американци във факта, че са донесли заразата в Китай. Според тази версия, изразена от официалния представител на китайското Министерство на външните работи и бързо става популярна, новият коронавирус може да бъде донесен в КНР през октомври 2019 г. от американски войници, пристигнали в Ухан, за да участват в VII Световни военни игри. Войниците от своя страна биха могли да се заразят във Форт Детрик, където се намира военната биологична лаборатория, която по странно съвпадение беше затворена през август 2019 г. поради „заплахи за сигурността“.

Интересното е, че един от аргументите, потвърждаващи тази версия, е изказването на ръководителя на Американския център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) Робърт Редфийлд, който по време на речта си в Камарата на представителите заяви, че редица пациенти, починали преди това в САЩ, не са умрели от грип, а от коронавирус.

***

Не можете да минете покрай т.нар. транснационални версии, които твърдят, че участват в различни наднационални структури. Привържениците на тези версии обръщат внимание на редица забележителни факти. Например Джордж Сорос е инвеститор в една от лабораториите на биолабораторията в Ухан. В същото време официалният му адрес - 666 Gaoxin Road East Lake - предизвиква разумни „символични“ аналогии.

От останалите фактически въпроси се отбелязват следните събития:

- достъп до 2010 документа “Scenarios for the Future of Technology and International Development” /"Сценарии за бъдещето на технологиите и международно развитие"/ под авторството на “The Rockefeller Foundation” и “Global Business Network”, където един от сценариите на бъдещето се явява “The Pandemic”;

- провеждането през октомври 2019 г. на „ симулиране на коронавирусната епидемия “ от организации като “The Johns Hopkins Center”, “World Economic Forum” и “Bill & Melinda Gates Foundation”;

- наличието на няколко вида вируса на SARS-CoV-2 (A, B и C), първият от които (A), от който епидемията най-вероятно е започнал, е най-разпространен не в Китай, а в САЩ ;

- наличието на основните огнища на инфекция в доста близък обхват от географски ширини (Китай, Иран, Италия, Испания, САЩ);

- началото на епидемията в Иран в основния религиозен център на страната, г. Кум, а не, например, в Техеран, където би трябвало да се очаква на първо място;

- Коронавирусна инфекция на моряците на френския самолетоносач Шарл де Гол, който не е акостирал на сушата от средата на март ;

- публикуване през 2015 г. в добре познато списание на материала за изграждането на „химера“ - хибридна версия на коронавирус, където в черно и бяло се казва, че „изследователите са създали нов вирус, който расте много добре в човешките клетки“ ...

Забележително е, че дори според официалната версия SARS-CoV-2 се счита за „хибрид от два коронавируса, първият от които е намерен в прилепи, а вторият (внимание!) С неизвестен произход“.

Вероятно ще има много повече такива факти, които повдигат разумни въпроси и много от тях най-вероятно ще останат без отговор или ще бъдат включени в „конспиративния списък“. Между другото, въпреки факта, че „транснационалните“ версии традиционно се смятат за „теории на конспирацията“ и поради това често се подиграват, не може да не се запита: „Ако има транснационални компании (ТНК), тогава защо не може да има транснационални интереси?“ Въпросът и отговорът, който следва от това, са много логични и не съдържат нищо конспиративно богословско, защото ако има транснационални интереси и цели, те могат да бъдат постигнати, като се използват същите средства, както националните държави, само на различно, по-глобално ниво.

***

И така, има повече от достатъчно версии защо възникна пандемията и всеки може да избере за себе си тази, в която най-много вярва, е логична и разумна. Но без значение коя версия ще изберете, следният въпрос ще бъде релевантен за всеки от тях: "Какво ще се случи след епидемията?" (Да се надяваме обаче, че скоро ще свърши). Очаква ли ни нов „ поствирусен световен ред “, както каза известният гуру на международната политика Хенри Кисинджър? И ако да, какво означава това?

Очевидно е, че преди всичко говорим за икономиката, защото именно сега страда най-много. И тук отново се появява „случайно съвпадение“ - почти през цялата 2019 г. международните финансови институции убеждават света в подхода на голяма икономическа криза. Covid-19 ускори този процес на моменти и сега МВФ говори за "завръщането на ерата на Голямата депресия". Новата „ нефтена война “ също играе роля в този процес , която в още по-голяма степен обърка възела от геоикономически противоречия.

Какво се вижда в бъдещето на глобалната икономика?

На първо място, неясните перспективи за Съединените щати, където епидемията бушуваше сериозно, поставя Белия дом в много трудно положение: ако не бъде въведена карантина, смъртността може да достигне катастрофални размери; ако бъдат въведени ограничения, американската икономика може да се сблъска с истински крах. Така че анализаторите на JP Morgan прогнозират спад в най-голямата икономика в света с почти 40%. И това да не говорим за нарастваща безработица с огромни темпове.

Икономическият срив на Съединените щати, ако не се случи дори в прогнозен мащаб, би трябвало да доведе до огромни промени. На първо място, процесът на дедоларизация ще се ускори, което от своя страна може да доведе до изчезването на понятия като доларовия стандарт и петродолара. Последното, както знаете, се появява през 70-те години на миналия век, заменяйки т.нар златен стандарт, т.е. привързване на долара към златото. Дали изчезването на петродолара (ако наистина се случи) ще доведе до връщане към златния стандарт? Последните тенденции говорят в полза на това:

- първо, цената на петрола пада все повече и повече, докато златото, напротив, се увеличава;

- второ, централните банки на повечето страни по света неизменно и активно увеличават този благороден метал в своите активи;

- трето, редица държави вече са върнали златните си резерви в родината си и този процес продължава;

- накрая, четвърто, през септември 2019 г. Златният картел въз основа на споразумението на притежателите на най-големите златни резерви (Златни споразумения на Централната банка) потъна в забрава.

***

Връщането на златния стандарт и изчезването на доларовия стандарт може да доведе до това, за което икономистите говорят отдавна - така наречената „световна валута“ ще бъде заменена от валутни зони. Говорим за региони, в които ще преобладават големи регионални валути, като евро, юан, рубла и т.н. Може би появата на нови, обединяващи отделни региони валути. (Не трябва да се пренебрегва цифровизацията на парите, която включва както отхвърляне на пари, така и укрепване на криптовалутите).

В същото време някои от на пръв поглед „готови“ зони за този процес, по-специално Европейският съюз, също могат да бъдат разделени на отделни парчета. На пръв поглед унищожаването на ЕС противоречи на процеса на регионализация, но понякога, за да се изгради нещо, е необходимо да се унищожи нещо. В тази връзка т.нар. икономически колапс, причинен от наистина необходими карантинни мерки, което допълнително засилва изолационизма в неговата конфронтация с глобализма . Въпреки че икономически мощните държави все още имат шанс да останат в процес на плаване, по-малко стабилните страни са изправени пред финансов колапс, който най-вероятно ще доведе до вътрешната им дестабилизация. Така въздействието на пандемията може вече да стане политическо и това е тема за отделно проучване ...

Към част Втора:https://pogled.info/svetoven/geopoliticheski-koronavirus-prichini-versii-i-posledstviya-chast-vtora-politicheski.115925

Превод: Поглед.инфо

Източник: Мюсулмански политик

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели