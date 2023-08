/Поглед.инфо/ Пет кратки тезиса, които всеки трябва да знае

Доскоро мейнстрийм (главно направление) на световната икономическа мисъл беше т. нар. икономически либерализъм. Всъщност това дори не е наука, а идеология, според която държавната икономическа намеса и държавното регулиране на икономиката трябва да са минимални. Тази идеология води началото си от Адам Смит , който провъзгласява, че има някаква мистична сила, наречена невидимата ръка на пазара, която ще „урежда всичко“.

Между другото, тази година (16 юни) се навършват триста години от рождението на английския политикономист Смит. От времето, когато написва фундаменталния си труд „ Изследване на природата и причините за богатството на народите”(1776) са изминали почти два века и половина, през което време учението за икономически либерализъм се е превърнало в своеобразна религия.

И да се поставят под въпрос догмите на тази религия не е прието и дори опасно. Защото означава посегателство върху основите на капитализма. Изразът „икономически либерализъм“ е само прикритие за икономическия модел, който Карл Маркс нарича „ капитализъм “ в Капитала .

Разбира се, винаги е имало и има смели противници на икономическия либерализъм или капитализма. Вече писах за някои от тези съвременни опоненти. Вижте по-специално моята книга: „ В началото беше словото, а в края ще бъде „цифрата“. (М .: Кислород, 2019). Това са Пол Крейг Робъртс, Майкъл Хъдсън, Андреас фон Бюлов, Джон Пъркинс, Робърт Скиделски, Джон Галбрайт и някои други. Трябва да се отбележи, че тези и много други неназовани противници на икономическия либерализъм са представени от западни държави.

Но има едно много поразително изключение - икономистът Ха-Джун Чанг . Той представлява Южна Корея. А нашите съграждани не знаят нищо за него или знаят много малко. Искам да запозная читателите с Ха-Джун Чанг.

Роден през 1963 г. (на 7 октомври ще навърши 60 години). Той имаше добри стартови възможности, той е син на бившия министър на индустрията и ресурсите на Южна Корея Чанг Дже-Сик . След като завършва университета в Сеул, той продължава обучението си в Кеймбридж, където получава докторска степен. Има богат опит в международни финансови институции: Световната банка, Азиатската банка за развитие, Европейската инвестиционна банка, както и в Oxfam (международна организация, занимаваща се с проблемите на бедността) и различни агенции на ООН.

Биографията е много просперираща, което, разбира се, насърчава нашия герой да продължи да се движи в съответствие и в руслото на либералния мейнстрийм.

Въпреки това, съдейки по книгите, които започнаха да излизат от перото на нашия герой, той ясно се отклони от основния вектор. Първата му книга е публикувана през 1994 г., тя се нарича The Political Economy of Industrial Policy („Политическа икономия на индустриалната политика“). На следващата година е публикувана книгата The Transformation of the Communist Economies : A gavinst the Mainstream ” („Трансформация на комунистическите икономики: срещу основното течение”). Следват следните книги:

Финансовата либерализация и азиатската криза (“Financial Liberalization and the Asian Crisis”) - през 2001 г.;

Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective /Изритване на стълбата: Стратегия за развитие в историческа перспектива/, издадена през 2002 г.;

Globalization , Economic Development , and the Role of the State („Глобализация, икономическо развитие и ролята на държавата“) – през 2002 г.

Няма да представям целия списък с книгите на Ха-Джун Чанг. Само ще отбележа, че последният труд беше публикуван миналата година и се казва Edible Economics - A Hungry Economist Explains the World ("Едибилна икономика - гладен икономист обяснява света."

А най-известните трудове на южнокорейския икономист са:

Bad Samaritans : The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism („Лошите самаряни: митът за свободната търговия и тайната история на капитализма“) – издадена през 2008 г.;

23 Things They Don't Tell You About Capitalism ( „23 неща, които не ви казват за капитализма“) – издадена през 2010 г.

В първата от тези книги Чанг продължава обсъждането на въпроси, повдигнати в книгата Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization („Лексус и маслиновото дърво: Разбиране на глобализацията “), която беше публикувана от известният американски публицист Томас Л. Фридман през 1999 г. и стана бестселър. Книгата на Т. Фридман твърди, че в момента светът изпитва две несъответстващи и дори взаимно изключващи се желания: желанието за просперитет и развитие, символизирано от скъпата кола Lexus LS, и желанието за запазване на идентичността и традициите, символизирано от маслиновото дърво .

Чанг представя формулираното от Т. Фридман противоречие по различен начин, наричайки го противоречие между пазара и демокрацията. В книгата Bad Samaritans се казва, че „пазарът и демокрацията се сблъскват на фундаментално ниво“. В епилога той пише за измислена Бразилия през 2037 г., която е изправена пред мрачно бъдеще поради безразсъдна вяра в неолибералната политика. Чанг настоява за нови стратегии за създаване на по-проспериращ свят.

Що се отнася до втората от тези книги, Чанг продължава своята критика на икономическия либерализъм и глобализацията. Книгата е написана след световната финансова криза от 2008-2009 г. Чанг казва, че тази криза е потвърждение на всичките му предишни критики. Чанг обаче не призовава за пълното премахване на капитализма.

Някои рецензенти на книгата смятат, че авторът призовава да се спаси капитализма чрез увеличаване на държавната намеса в икономиката (нещо в духа на английския икономист Джон Кейнс ). Книгата се превърна в бестселър. Джон Грей от The Guardian каза в рецензията си, че Чанг „майсторски развенчава митовете за капитализма“. Книгата 23 неща, които няма да ви кажат за капитализма, направи Чанг значително по-известен извън Южна Корея. През 2013 г. британското списание Prospect обяви Чанг за един от 20-те най-велики мислители в света.

Ха-Джун Чанг пише не само дълги книги по академичен начин. Той е и майстор на кратките и разбираеми есета, разкриващи същността на много икономически концепции, забулени от псевдонауката и медиите.

Имало едно време в Америка книгите от поредицата Little Blue Books („Малки сини книги“) бяха много популярни . Те са публикувани в Канзас от Haldeman-Julius от 1919 до 1978 г. Всъщност това бяха брошури, които обобщаваха най-трудните неща в сбита форма. Общо по време на съществуването на поредицата бяха продадени общо половин милиард брошури. И сега публикуването на поредицата е възобновено. И в тази поредица се появи работата на Ха-Джун Чанг, наречена The Little Blue Book: Five Things They Don`t Tell You About Economics („Малката синя книга: Пет неща, които няма да ви кажат за икономиката “).

Мисля, че ще представлява интерес както за икономисти, така и за хора, които не се смятат за икономисти, но им се налага да се занимават с икономика всеки ден. Въпреки че есето е кратко, ще се опитам да го стесня още повече. И така, пет неща или факти за икономиката според Чанг.

1. 95% ОТ ИКОНОМИКАТА Е ЗДРАВ РАЗУМ

„Не ви трябва диплома, за да го разберете. Ние разбираме погрешно тази професия; много професионални икономисти намират работата си за твърде трудна за обикновените хора. Удивително е колко често тези хора са достатъчно глупави, за да кажат, поне насаме, "Няма да разбереш какво правя, дори и да ти обясня." Ако не можете да го обясните на други хора, вие сте в беда.

Хората изразяват мнението си по въпроси, без да са експерти: за климатичните промени, гей браковете, войната в Ирак, атомните електроцентрали. Но когато става дума за икономически въпроси, мнозина дори не проявяват интерес, не влизат в разговор или нямат мнение ...“

2. ИКОНОМИКАТА НЕ Е НАУКА

„ В икономиката има различни подходи, въпреки че експертите се опитват да предложат обратното. Хората са накарани да вярват, че икономиката е "наука" като физиката и химията, където има само един правилен отговор на всичко; следователно неспециалистите трябва просто да приемат "професионалния консенсус" и да спрат да мислят за него. Противно на това, което декларират повечето икономисти, неокласическата икономика не е единствената. Има не по-малко от девет икономически системи или школи. И никоя от тях не може да претендира за превъзходство над другите, а още по-малко - за монопола върху истината ... "

3. ИКОНОМИКАТА Е ПОЛИТИКА

„ Икономическите аргументи често оправдават намеренията на политиците. Икономиката служи като политически аргумент. Това не е наука и не може да бъде наука. В основата на всяка икономическа стратегия и корпоративно действие, което засяга живота ни – минимални заплати, аутсорсинг, социално осигуряване, хранителна сигурност, пенсии и т.н. – стои икономическата теория, която или е довела до тези действия, или по-често оправдава намеренията и действията на властите ..."

4. НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ИКОНОМИСТА

„ Едно е да не предвидиш финансова криза; другото е когато нищо не се е променило след кризата. Глобалната криза от 2008 г. беше пълна изненада за повечето икономисти. И това не е всичко: те не успяха да намерят достойни решения за продължаващите последици от тази криза. Като се имат предвид всички неща, изглежда, че икономистите страдат от сериозна форма на мания за величие. Финансовата криза беше ярко напомняне, че не можем да оставим икономиката си на професионалните икономисти и други „технократи“. Всички ние трябва да участваме в управлението на икономиката - като икономически активни граждани .

5. ТРЯБВА ДА ВЪРНЕМ ИКОНОМИКАТА НА ХОРАТА

„ Твърде важно е, за да бъде оставено на експертите. Трябва да заемете позиция срещу професионалните икономисти (и мен също, разбира се). Те нямат монопол върху истината, дори когато става въпрос за икономически въпроси.

Както при други неща в живота – независимо дали се учиш да караш колело, учиш нов език или взимаш нов таблет – да бъдеш икономически активен гражданин става по-лесно с времето, когато преодоляваш първоначалните препятствия и продължаваш да се упражняваш. Ако не искаш и не можеш да предизвикваш професионалистите, за какво ти е демокрацията?... »

Ето общото резюме на Чанг за петте точки по-горе: „ Ето всичко, което трябва да знаете, когато видите говорещи глави по телевизията, техните изказвания и извинения ден след ден. ..” От себе си ще добавя: всичко останало е излишно. Или, както казваме ние, „от лукавого“. Хa-Джун Чанг ми е много разбираем и идеологически близък.

