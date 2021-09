/Поглед.инфо/ И така, това, което мнозина предполагаха по-рано, сега звучи в научния свят.

На линия е епидемиологът от Харвард Мартин Кулдорф:

„Нашето изследване показва, че тези, които преди това са били ваксинирани (забележете - тук говорим за препарата на “Файзер” ), когато са заразени с щама “делта” на коронавируса, имат 27 пъти по-висок риск от негативни симптоми или хоспитализация от тези, които преди това са били естествено заразени с коронавирус".

„Предишната зараза осигурява много по-добра защита, а задължителната ваксинация е не само антинаучна глупост, но и дискриминационна и неетична“, заключава епидемиологът.

Martin Kulldorff

In Israel, vaccinated individuals had 27 times higher risk of symptomatic COVID infection compared to those with natural immunity from prior COVID disease [95%CI:13-57, adjusted for time of vaccine/disease]. No COVID deaths in either group.

Превод: В. Сергеев

