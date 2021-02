/Поглед.инфо/ Израелските военновъздушни сили проведоха 60 часа учения, завършващи във вторник. В тренировките са участвали около 85 процента от целия персонал на Военновъздушните сили и са симулирани атаки срещу над 3000 цели на Хизбула, както и ливанска гражданска инфраструктура, в отговор на хипотетична атака на организацията върху самолет на Израел.

"Хизбула" не се интересува от започване на конфликт с Израел, но ще прибегне до яростна реакция, ако бъде нападната, предупреди Хасан Насрала, генерален секретар на политическото движение и военно ливанско движение.

"Не търсим конфронтация, но не забравяме кръвта на нашите мъченици", каза Наслала в обръщение по ливанската телевизия във вторник.

„Но ако се стигне до конфронтация, ние ще участваме в нея. Предупреждавам, че дори играта на „няколко дни борба“ ще бъде опасна игра за израелците и ще ги доведе до нежелани последици", категоричен бе Насрала.

„Ако избухне война, израелците ще видят събития, на които не са били свидетели от създаването на Израел. Така че, спрете да играете с огън. Ние сме в епохата на съпротивата “, добави Насрала.

Обвинявайки Тел Авив в действия извън международното право и в сляпо „унищожаване на градове и убиване на цивилни във всичките му войни“, Насрала предупреди, че ако избухне война, Хизбула ще прибегне до ответни ответни мерки.

„Ако Израел бомбардира градове в Ливан, ние ще бомбардираме градове в Израел, а ако бомбардира села в Ливан, ние ще бомбардираме градове в Израел", категоричен бе Насрала.

"Ако Израелските отбранителни сили бомбардират нашите военни цели, ние също можем да атакуваме израелски военни цели “, каза лидерът на Хизбула.

Коментарите на главния секретар на "Хизбула" идват след приключването на учения, които протекоха точно 60 часа от страна на израелските военновъздушни сили.

Ученията, наречени "Галилейска роза", които се проведоха между неделя и вторник включват около 85% от персонала на израелските военновъздушни сили , включително пилоти, техници и резервисти и други.

Ученията се основаваха на предпоставката за хипотетична ракетна атака "Хизбула" срещу боец на Израелските военновъздушни сили и предизвикаха шокови и страховити атаки върху цели в Ливан, включително мостове, електроцентрали и летища.

Те включват и обучение за концентрирани удари по над 3000 цели на "Хизбула" за 24-часов прозорец, както и обучение по противовъздушна отбрана срещу ракетни атаки на "Хизбула" по израелски военни бази и градове.

Dozens of aircraft The "Galilee Rose" exercise has come to an end. For more on the surprise drill

Служители на израелските ВВС. Снимка Амит Агронов, Israeli Air Force.

Combat Ready. #GalileeRose in 51 seconds:

Снимка: Нево Левин.

Десетилетия на напрежение

През последните години Хизбула и Израел участваха в десетки схватки по ливанско-израелската граница и водеха голяма война през 2006 година.

По-късно Иран разкри, че е предоставил консултантска помощ на Хизбула, като командирът на силите Кудс на Революционната гварди, генерал Касем Сюлеймани лично участва в 33-дневния конфликт с Израел.

Въпреки огромното превъзходство в оборудването и войските, израелските сили са изправени пред по-големи от очакваните загуби в жестоки улични битки с ливанското опълчение.

След войната се смята, че Хизбула е натрупала голям арсенал от тактически ракети и поне няколко десетки балистични ракети, включително Фатех-110 - иранско произведена пътна мобилна ракета земя-земя.

Израел е разработил набор от противоракетни системи, за да победи тези ракети, включително Железния купол, но ефективността на израелската ПРО е поставена под въпрос.

През 2013 г. анализ на израелската операция през 2012 г. в Ивицата Газа разкрива, че по-малко от една трета от снарядите, изстреляни в Израел от бойци от Газа, са били успешно прихванати от системата "Железния купол".

Превод: СМ

