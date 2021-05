/Поглед.инфо/ Израелските отбранителни сили извършват въздушни удари срещу Хамас в ивицата Газа, откакто бойната група започна да изстрелва стотици ракети по Израел от 10 май. По време на един от тези ответни удари израелските военни изравниха със земята многоетажна сграда, използвана от няколко международни информационни агенции.

Офисът на катарския Червен полумесец, намиращ се в ивицата Газа, беше ударен при израелски въздушен удар, написа в Twitter Робърт Мардини, генерален директор на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Той добави, че никой, работещ за хуманитарната организация, не е пострадал при атентата.

"Шокиран, че офисът на катарския #ЧервенПолумесец в # Газа е бил ударен при въздушен удар. За щастие целият персонал на @КатарскияЧервенПолумесец е в безопасност. Но трябва да се предприемат всички стъпки, за да се гарантира, че медицинската инфраструктура и персоналът са защитени. Този инцидент само ще попречи на хуманитарната реакция в този критичен момент." - написа той.

Снимка: Робърт Мардини

Израелските отбранителни сили не со предупредили предварително служителите на катарския Червен полумесец за идващата въздушна атака, заяви изпълнителният директор на сектора за международна помощ и развитие Файсал Ал Емади.

Катарският Червен полумесец добави, че в офисната сграда не е съхранявана хуманитарна помощ. Организацията отбеляза, че няколко души, които са били близо до сградата, когато е била бомбардирана, са били убити, въпреки че нито един не е служител на Червения полумесец не е пострадал.

Ден по-рано същата сграда е била ударена от поредната израелска бомбардировка, според Министерството на външните работи на Катар. Доха заяви, че двама палестинци са загинали и 10 души са били ранени при въздушния удар от 17 май.

Това не е първият път, в който Израелските отбранителни сили извършват въздушен удар срещу сграда, която на пръв поглед не е свързана с Хамас, по време на последния кръг от военни действия между Израел и военнизираната група, започнал на 10 май с ракетната атака на Хамас срещу израелските градове.

През последната седмица израелските военни изравниха със земята многоетажна сграда в ивицата Газа, която беше дом на офисите на няколко медии, включително Асошиейтед прес и Ал-Джазира.

Израелските отбранителни сили твърдят, че разузнавателните звена на Хамас използват сградата за разузнавателни цели и добавиха, че жителите й са били предупредени предварително за предстоящия въздушен удар.

Въпреки че атаката не доведе до жертви сред журналистите, Асошиейтед прес заяви, че това е било за малко. И информационните агенции, и няколко журналистически асоциации осъдиха нападението на Тел Авив срещу сградата.

Превод: СМ

