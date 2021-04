/Поглед.инфо/ В събота иранската телевизия "Ал-Алам" определи кораба като един от трите ирански петролни танкера, които наскоро пристигнаха на сирийския петролен терминал в Банияс, докато полуофициалната информационна агенция на Ислямската република Тасним отрече, че е ирански съд.

Сирийското министерство на петрола съобщи, че пожарникарите са потушили пожар на борда на петролен танкер пред националната рафинерия Банияс след предполагаемо нападение от безпилотен летателен апарат.

Държавната сирийска информационна агенция SANA цитира министерството, че пламъкът е избухнал след "това, което се смяташе за атака от безпилотен самолет от посоката на ливанските води".

SANA не предостави повече подробности и не изясни от коя държава е пристигнал танкерът.

"От това, което можем да кажем в днешните кадри, публикувани от @nournews_ir, това видео е записано от ARMAN 114, който пристигна в Сирия с 1,3 милиона барела суров нефт през Суецкия канал, вместо да плава около Африка с 2 милиона барела. Суецът има своите граници...", пишат от TankerTrackers.com.

The tanker seen burning today off the coast of Baniyas is not an Iranian vessel, but a Beirut-registered tanker called WISDOM. She has assisted the Iranian VLCC supertanker ARMAN 114 (ex. ADRIAN DARYA-1) by offloading 300-350K barrels at a time due to depth restrictions. #OOTT

From what we can tell in today's footage posted by @nournews_ir, this video was recorded from the ARMAN 114, which arrived in Syria with 1.3 million barrels of crude oil via the Suez Canal instead of sailing around Africa with 2 million barrels. The Suez has its limits...

Панарабският сателитен телевизионен канал Ал Маядин от своя страна твърди, че се смята, че петролният танкер е ударен и повреден от израелски безпилотни летателни апарати.

В същото време, военните от еврейската държава отказват да коментират въпроса.

Докато се разпространяваха спекулации, че корабът е един от трите ирански петролни танкера, пристигнали наскоро в Банияс, уебсайтът TankersTrackers.com твърди, че корабът „[...] не е ирански кораб, а регистриран в Бейрут танкер, наречен WISDOM“.

Според уебсайта корабът "е подпомагал иранския VLCC [много голям и крупен танкер] супертанкер ARMAN 114 (бивш ADRIAN DARYA-1), като е разтоварвал по 300-350,000 барела наведнъж поради ограничения на дълбочината".

"SANA" цитира източник в MOO, че петролен танкер край бреговете на "Banias" е бил обект на атака от безпилотен самолет от посоката на ливанските териториални води ", довела до избухването на пожар в един от резервоарите на танкера", пише в Туитър профилът all4Syria.

"SANA" quoted a source in the MOO that an oil tanker off the coast of "Banias" was targeted by what is believed to be an attack by a drone from the direction of Lebanese territorial waters, "which led to the outbreak of a fire in one of the tanker's tanks

9:27 PM · Apr 24, 2021

Снимка: All4Syria

Съобщава се, че рафинерията Банияс, заедно с друга, разположена в провинция Хомс, покрива значителна част от търсенето в Сирия на дизел, бензин, отоплително гориво и други петролни продукти.

Това не е първият инцидент с ирански петролен танкер. На 4 юли 2019 г. Грейс Адриан Дария-1 беше задържана от британските морски пехотинци край бреговете на Гибралтар.

Това се случи, тъй като Лондон твърди, че корабът превозва суров петрол до Сирия в нарушение на санкциите на Европейския съюз, наложени срещу Дамаск.

Впоследствие иранското външно министерство осъди конфискацията като акт на чисто пиратство и нещо, което създава "опасен прецедент".

На 15 август 2019 г. танкерът беше освободен от властите на Гибралтар, които заявиха, че няма достатъчно причини да го задържат, въпреки искането на Съединените щати да продължи конфискацията и издаването на американска заповед за задържане на кораба. Иран от своя страна даде уверения, че корабът няма да транспортира петрол до Сирия.

Малко след това говорителят на иранското външно министерство Абас Мусави каза, че танкерът е стигнал до местоназначението си и е продал петрола си. Той не изясни дали корабният суров нефт е доставен, като каза само, че морският съд е акостирал „на брега на Средиземно море“.

