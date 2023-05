/Поглед.инфо/ Групата БРИКС трябва да се превърне в международен картел

Обединението на Русия, Бразилия, Индия, Китай и Южна Африка е предимно неформално; няма седалище, секретариат, нито устав. Въпреки това в рамките на БРИКС съществува пълноценна международна организация - Нова банка за развитие, със седалище в Шанхай и акционерен капитал от 100 милиарда долара, като алтернатива на МВФ.

Няма обаче ясни приоритети за действие. За тясна търговско-икономическа интеграция не е необходимо да се говори. Ако Русия, Китай и Индия са съседи, то Бразилия и Южна Африка са почти на другия край на планетата.

Напоследък много се говори за възможността за създаване на единна валута на БРИКС. Моето отношение към този проект е доста скептично. Дори ако такава валута бъде установена, тя може да стане наистина търсена само на основата на тясна търговия и икономическа интеграция.

През последните години интересът към БРИКС нараства от страна на редица държави извън "златния милиард". През 2018 г. създателят на абревиатурата BRICS, Джим О'Нийл , в статията How the Next 11 Countries Could Power the World Economy , посочи 11 вероятни кандидати за членство в групата BRICS (група „N-11”). Той отбеляза, че „общо около 1,5 милиарда души живеят в страните от групата N-11, а номиналният БВП на тези страни е около 6,5 трилиона долара.". Той също така отбеляза, че „ въпреки че населението на страните от Г-11 е малко по-голямо от това на Китай или Индия, техните икономики са около половината от размера на Китай, но по-големи от тези на Япония и повече от два пъти по-големи от размера на Индия."

Въпросът за разширяване на членството в асоциацията беше повдигнат миналата година от Китай. Той постави за задача да изработи критериите, на които трябва да отговарят новите членове. През август на 15-ата среща на върха на БРИКС в Южна Африка въпросът за разширяване на членството в БРИКС ще бъде обсъден по-фундаментално. Най-вероятно ще бъдат взети решения за въвеждане на нови членове в БРИКС.

Официални лица от Южна Африка, която тази година председателства БРИКС, заявиха, че почти две дузини страни официално са изразили желанието си да станат членове на блока. Пълният списък на страните, желаещи да се присъединят към БРИКС, не е публикуван. Посочени са Иран, Аржентина, Алжир, Египет, ОАЕ, Бахрейн, Индонезия. Беше казано също, че две страни от Източна Африка и една от Западна Африка искат да се присъединят. Някои експерти споменават и Мексико, Венецуела и Турция.

Интересът към присъединяване към БРИКС от страна на редица страни особено нарасна след 24 февруари миналата година. Колективният Запад започна необявена война срещу Русия, той може да започне същата война срещу всяка друга държава извън „златния милиард“. Страните от периферията на световния капитализъм определено са почувствали нуждата от консолидация .

Някои смятат, че разширяването на асоциацията ще доведе до радикални промени в световната икономика. Още през миналата година делът на страните от БРИКС в световния БВП надвиши дела на Г -7: 31,5% срещу 30,7%. Някои експерти смятат, че като се вземе предвид приемането на нови членове, делът на БРИКС в световния БВП може да скочи до 40%.

Това е близо до постигане на икономически паритет със страните от колективния Запад. Делът на Северна Америка и страните от Европейския съюз, според МВФ, леко надвишава 40% от световния БВП, но страните от БРИКС+ имат по-високи темпове на икономическо развитие от западните страни. Така според резултатите от миналата година растежът на БВП на Г-7 възлиза на 1,9%, а за страните от БРИКС - 7,8%.

Но ако политическите ползи от разширяването на асоциацията са очевидни, то за икономическите дивиденти има съмнения. Въпреки това разширяването на БРИКС може да доведе до доста бързи резултати и в икономическата сфера. Решаваща роля може да изиграе фактът, че разширяването на блока БРИКС ще засили позициите му в добива и износа на много природни ресурси.

Според British Petroleum за 2020 г. на Северна Америка и Европа се падат 14,4% от доказаните петролни запаси в света, на БРИКС - 8,9%. Но присъединяването към БРИКС само на едната Саудитска Арабия със 17,2% от световните петролни запаси ще промени драстично баланса на петролните потенциали в полза на БРИКС. А по запаси от природен газ групата БРИКС още преди разширяването на асоциацията (25,3% през 2020 г.) далеч надмина Северна Америка и Европа (9,1%).

Разбира се, по отношение на производството пропорциите са по-изгодни за западните страни, отколкото за БРИКС. Тази печалба обаче е временна. Западните страни бързо изчерпват запасите си от нефт и газ, отбелязва експертът Илгар Мамедов в статията „Разширяването на БРИКС – ядрото на Новия световен ред?“.

Още днес има координация на стратегиите в енергийния сектор между БРИКС и страните от ОПЕК+. С включването на Иран, Саудитска Арабия, Бахрейн, ОАЕ, Мексико, Венецуела и редица други страни в БРИКС, БРИКС+ ще контролира, по мнението на редица експерти, повече от 70% от производството на петрол, повече от 60% от природния газ и повече от 80% от производството на въглища.

В случай на разширяване на БРИКС тази асоциация ще контролира и повечето други ресурси, техния добив и износ. Вземете например добива на желязо. По отношение на добива на желязна руда Китай е на първо място в световната класация, Индия е втора, а Бразилия е трета. Петото и седмото място в световната класация се заемат съответно от Русия и Южна Африка.

В началото на това десетилетие страните от БРИКС представляваха почти две трети от световното производство на желязо. Но сред кандидатите за членство в БРИКС има страни, които заемат доста високи места в производството на желязо - Мексико, Иран, Турция, Египет и т.н. БРИКС + ще контролира по-голямата част от производството на желязо в света!

Ще посоча още един ресурс, за който БРИКС вече заема значителен дял в световното производство. Това е златото. Три от петте страни - членки на БРИКС са от най-големите производители на благородния метал (Китай, Русия, Южна Африка). През различните години техният дял в световното производство варира в рамките на 25-30%. Сред кандидатите за членство в БРИКС има доста големи златодобивни държави. Да кажем Индонезия (с годишно производство над 100 тона).

И така, днес БРИКС има силни позиции в запасите, производството и износа на много природни ресурси, а утре тези позиции може да станат още по-силни. Необходимо е само да се осигури координация на действията на страните членки в областта на добива и износа на ресурси. Ако всичко се нарича с правилното му име, тогава групата БРИКС трябва да се превърне в международен картел.

