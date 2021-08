/Поглед.инфо/ Тина Канделаки, генерален продуцент на „Мач ТВ“, оцени реакцията на германски журналист Хайо Цепелт за видеото на официалния представител на Министерството на външните работи Мария Захарова, в което тя бие манекен с надпис „Преса“.

„Уважаеми Цепелт, трябва да се свържете не с МОК, а с произведенията на сънародника Зигмунд Фройд, на когото се приписва фразата „понякога пурата е просто пура“, пише Канделаки на канала си в „Телеграм“.

„Нима видяхте себе си или германските си колеги в страшния гумен манекен? Вие, разбира се, знаете по-добре, познавате себе си по-добре. За какво може да говори това? Че сте изпълнени с агресия, страх и омраза. Просто чакате уловка, не знаете как да се насладите на живота и да се справите с емоциите. Вие сте мъж (така традиционно в света се наричаха не-жените) и трябва да контролирате чувствата си “, добави тя.

Тя насърчи Цепелт да спортува и да излее гнева си във фитнеса. „И тогава може би ще бъдете по-добри и светът около вас също внезапно ще се промени и ще стане много по-хубав“, отбеляза Канделаки.

"Между другото, наясно сме, че ръководства за обучение за разработване на информационна кампания срещу нашия национален отбор, спортисти и фенове са изпратени както до западните медии, така и до чуждестранните агенти, работещи в Русия. В течение сме, че поръчката за развихрянето на посрамващите руския спорт теми свързва редица германски журналисти (един вече се издаде). Като на заслужил ветеран в русофобията, който бута руските журналисти и им отнема микрофоните (и целият свят го видя), ще ви дам няколко съвета. Не е нужно да се напрягате толкова много, всичко е напразно - духът ни не може да бъде разбит от никакви интриги! Ние сме за чист спорт, без допинг и политика“, добави тя.

„Е, тъй като Фройд черпи вдъхновение от творбите на Достоевски, давам ви цитат от Фьодор Михайлович за вашето настроение: „Красотата ще спаси света“. Фраза от „Идиот“. Поне не го приемайте лично “, заключи Канделаки.

По-рано Захарова публикува видео в „Телеграм“, в което пожелава късмет на руските спортисти на Олимпиадата в Токио и обещава на съперниците: We will ROC you. В първите кадри на видеото, където Захарова удря манекен с надпис „Преса“, бяха критикувани от западната преса.

На този фон Цепелт се обърна към Международния олимпийски комитет. „МОК мълчи, когато говорител на Кремъл, на руското външно министерство открито заплашва чуждестранни журналисти, като бие манекен с надпис „преса“. Очевидно това се дължи на допинг скандала. Без критика, без реакция от пресслужбата на МОК”, възмути се журналистът.

Превод: В. Сергеев

