/Поглед.инфо/ Деструктивните неправителствени организации, действащи в Армения, се подкрепят от Запада и от Турция

Преди известно време Баку предвидливо отхвърли странното предложение на арменския премиер Никол Пашинян, явно изтъкнато от Запада, да подпише безспорните разпоредби като мирен договор, оставяйки разногласията „за по-късно“.

Не успявайки да осъществи плана за връзване на ръцете на Азербайджан, с т.нар. „съкратена“ версия на мирния договор Ереван обмисля различни варианти, включително възможното връщане на Доналд Тръмп в Белия дом. И тук, изглежда, започна да се изпълнява планът, който първоначално беше предназначен да бъде използван след подписването на „съкратения“ мир и с подкрепата на американските опоненти на Доналд Тръмп, тъй като противоречи на неговата визия за бъдещето на Армения.

Самият Тръмп говори за плановете на своята американска администрация за Армения в края на предишния си президентски мандат - в началото на 2019 г., в поздравително послание, адресирано до Никол Пашинян във връзка с назначаването на последния за министър-председател на Армения. Там много ясно и недвусмислено беше отбелязано , че Съединените щати подкрепят мирното съжителство на Армения с нейните съседи и изразяват надежда, че това отново ще бъде улеснено от мирното разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах.

В момента, в навечерието на изборите в САЩ, които са след няколко седмици, режимът на Пашинян прави точно обратното на това, което Тръмп му предаде в гореспоменатото съобщение. Вместо разумна, балансирана политика в изключително трудните условия, в които екипът на Пашинян сам вкара Армения и нейния народ, официален Ереван изведнъж започна да се опитва да втвърди позицията си, засилвайки псевдовойнствената риторика.

В същото време, разбира се, Пашинян и Ко нямат реални ресурси и възможности да върнат предадените на азербайджанците територии. Всъщност сме изправени пред обичайната провокация, подмяна на смисли, долнопробна игра в интерес на западни играчи, в която на арменския народ е отредена ролята на разменна монета и най-вероятно на пушечно месо.

Именно от тази роля сегашното ръководство на съседна Грузия в момента благоразумно но твърдо отказва, като директно заявява на Запада, че за разлика от марионетния режим на Саакашвили няма да допусне тази кавказка страна да бъде превърната в нова Украйна. Пашинян прави точно обратното и затова действията му, както едно време действията на Зеленски, веднага намират пълната подкрепа на сегашната „демократична“ администрация на САЩ.

Така в края на септември поддръжниците на Байдън-Харис в правителството на САЩ съобщиха, че разглеждат въпроса за отпускане на 20,6 милиона долара на Армения. Затова, че в Конгреса „се работи“ със забранената в Русия агенция USAID и Държавния департамент за предоставяне на сегашния режим на Армения определената сума, разказа ръководителят на USAID С. Пауър на откритата дискусия „Резултатите от демокрацията“ в Ню Йорк.

Тя каза, че средствата ще бъдат използвани за „насърчаване на киберсигурността, граничната и енергийната сигурност и повишаване на устойчивостта“.

USAID е същата американска агенция за международно развитие, забранена в Русия, подчинена на Държавния департамент, често критикувана за финансиране на антиправителствени движения в развиващите се страни, включително в бившия СССР. Пашинян, като храненик на подобна такава структура (фондацията на Сорос), може да разчита на подкрепа по-скоро теоретично, не толкова финансово, колкото информационно (това е когато не се отпускат пари, но разказват, че искат да ги отделят), а ако е на власт Тръмп, може би изобщо никак.

Той е наясно с това и затова днес се хваща за всяка сламка, включително за промотирането на прословутата транссексуална програма в Армения. В края на септември в Ереван избухна истинска PR бомба за явни и тайни перверзници: Армения ще бъде представена за първи път в международния „конкурс за красота“ за транссексуални хора Miss Star в Сао Пауло, Бразилия. Републиката ще бъде представена от известна транссексуална Диана Гзроян.

Медиите обърнаха внимание на социалните мрежи на това същество: във Facebook и Instagram, лично премиерът Никол Пашинян се появява на скрийнсейвърите, което придава на ситуацията ясен политически оттенък, но разбира се, не е нещо напълно ново.

След „кадифената революция“ от 2018 г., която постави Пашинян на премиерския пост, западните НПО започнаха да работят още по-активно в Армения, прокарвайки интересите на ЛГБТ общността, която активно подкрепяше Пашинян в масовите събития и речи за смяна на властта.

От тази специфична среда Пашинян по-късно започва да сглобява екипа си и да настанява негови представители в министерските кресла. Пример е сегашният ръководител на Министерството на образованието Жана Андреасян, която активно пробутва антируски и протурски наративи в новите учебници.

Подобни извращения далеч не са случайни. В медиите вече се появи информация, че арменските трансджендъри, които подкрепят ЛГБТ Пашинян, са финансирани не само от Запада, но и от... Турция. Сред такива неправителствени организации са Pink Armenia (сдружение на гейове и лесбийки) и Right Side (сдружение на транссексуални хора и секс работници), които по едно време публикуваха нов документ в интернет на името на гореспоменатата транссексуална Диана Гзроян.

Благодарение на това от 2019 г. (и началото на управлението на Пашинян) името Гзроян се появява в медиите във връзка с първия прецедент в Армения за издаване на паспорт със сменено име от мъжко на женско (тогава Министерството на Вътрешните работи забелязаха , че организацията е публикувала онлайн фалшива снимка на паспорта, в която с помощта на Photoshop е посочен женският пол, докато в базата данни Гзроян е отбелязан като мъж, въпреки това вече „пашинянското“ МВР потвърди, че мъжът действително е получил паспорт на женско име).

Ръководителят на Right Side (която насърчава и популяризира Гзроян) е известната Лилит Мартиросян, популярна като първата транссексуална личност , която говори в арменския парламент през 2019 г. Според нея преди тази реч, станала възможна благодарение на идването на Пашинян на власт, арменците „не са разбирали кои са всъщност трансджендърите“. Показателно е, че това същество яростно критикува ролята на традиционните църкви в Армения и съседна Грузия.

Самата неправителствена организация Right Side се появи през 2016 г., след като получи грант от Европейския фонд за демокрация, който по едно време също подкрепяше ЛГБТ пропагандата и в Русия. През 2019 г. Right Side, обявявайки получаването на нов паспорт от Диана Гзроян, благодари на тази организация за финансовата подкрепа. През 2020 г. беше открит офис на Right Side в Ереван с финансовата подкрепа на шведското посолство. Сред спонсорите на неправителствената организация Right Side е отделът за международно развитие на Обединеното кралство. Right Side работи и с най-влиятелната западна асоциация ILGA-Europe .

В същото време арменската преса отбелязва , че Диана Гзроян предпочита Турция пред Армения, където също прекарва време с ръководителя на неправителствената организация Right Side Лилит Мартиросян. А списъкът с многобройни партньори на НПО Right Side включва турски ЛГБТ организации 17 Mayıs Derneği (част от най-голямата мрежа ILGA-Europe , която разпределя безвъзмездни средства за ЛГБТ пропаганда извън ЕС) и SPoD Турция .

Последният е особено забележителен – създаден е през 2011 г. и има характерен списък от спонсори, сред които най-голямата германска фондация „Фридрих Еберт“ (10%), посолството на САЩ (25%), турския клон на фондация „Отворено общество“ на Сорос (50 %)...

Така тези арменци, които заявяват в сърцето си, че Пашинян и неговият режим правят всичко през задния вход и в полза на своите източни и западни съседи, са много близо до истината. По същество това са политически трансджендъри, които са живото въплъщение на перверзията на арменската политика и са подкрепяни от биологични девианти в републиката и отвъд нейните граници. И едва ли дори републиканец да дойде отново в Белия дом, деструктивните проекти за преформатиране на националната и културна идентичност на арменския народ ще бъдат ограничени.

Превод: ЕС