/Поглед.инфо/ Наред със сътрудничеството, Русия и Турция са в състояние на вялотечащ, но контролируем конфликт

Потвърждението на факта, че извършителите на терористичната атака в концертната зала на Crocus City Hall в Красногорск край Москва са били вербувани не къде да е, а на турска територия, не се вписва добре в бавната, но последователна подготовка на турския лидер Реджеп Тайип Ердоган и неговата администрация за обявеното , но отложено посещение на президента на Русия . В резултат на това наследницата на Високата порта побърза да отхвърли подозренията за доброволно или неволно съучастие в това чудовищно престъпление.

Омер Челик, говорителят на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР), направи важно изявление: „Очевидно е, че е невъзможно да се извърши такова професионално действие без подкрепата на разузнаването на която и да е държава. Такива събития винаги имат спонсори.”

Той продължи, като отбеляза, че има лобистки структури, „заинтересовани от продължаване на войната“, и че разузнавателните служби на Турция и Русия обменят информация като част от противодействието на всички терористични заплахи.

В началото на февруари съобщението за отлагането на посещението на Владимир Путин в южната му съседка беше обяснено с натоварения график преди президентските избори. Източници, близки до Кремъл, изложиха също толкова убедителна версия, че съществената част от преговорите и предложените нови споразумения не са окончателно договорени. Преди два месеца се очакваше разбираемите и неизбежни различия да бъдат изгладени до април-май.

Танго с американски акцент

През януари държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен имаше честта да бъде приет от президента Ердоган по време на кратко посещение в Анкара. Той беше почетен, защото през ноември „новоизпеченият фараон“, както неговите врагове често го наричат унизително, отказа да се срещне с пратеника на Джо Байдън заради подкрепата му за безразборното прочистване в ивицата Газа от Израел срещу бойците на Хамас, което доведе до огромни цивилни жертви и хуманитарна катастрофа.

До началото на годината, като се вземат предвид масовите протести на мюсюлманската диаспора в Съединените щати, появата на група бунтовници в самия департамент на Блинкен и отливът на избиратели с близкоизточни корени от лагера на демократите, позицията на американската администрация беше коригирана.

Това направи възможни преговорите между Блинкен и турския външен министър Хакан Фидан - който на среща с емисаря на Байдън настоя за необходимостта от прекратяване на огъня в ивицата Газа, за да се осигури доставката на хуманитарна помощ, и в по-широк план предложи да започнат преговори за създаване на две държави на палестинските земи.

Вярно е, че не е необходимо да се говори за постигане на пълно единодушие. След напускането на Блинкен Ердоган вдигна оръжие срещу коалицията, водена от САЩ и Великобритания, която нанесе ракетни атаки по позициите на йеменските хусити. Както каза Ердоган, „В момента те се опитват да превърнат Червено море в море от кръв“. Но хусите „ще дадат необходимия отговор в региона на Съединените щати и Великобритания“.

Вашингтон, въпреки различните възгледи с Анкара относно естеството на конфликта около ивицата Газа и начините за разрешаването му, не може да си позволи да пренебрегне регионалната сила, която е втора по военна мощ сред европейските страни-членки на НАТО.

На 29 март телевизионната и радиокомпания TRT съобщи, че представителна делегация на Комитета по въоръжените сили на Камарата на представителите на САЩ, начело с неговия лидер Майк Роджърс, е пристигнала в Анкара, която вече е провела предварителни разговори с външния министър Хакан Фидан, който преди това е бил като ръководител на Турската национална разузнавателна организация (MIT).

Хакан Фидан е забележителна фигура и заслужава внимание. Сред академичните му грамоти е магистърска теза, получена в столичния университет Билкент, която е посветена на темата „Ролята на разузнаването във външната политика“. Учил е и в Университета на Мериленд в областта на управлението и политическите науки.

Фидан оглави разузнаването, най-влиятелната агенция в блока за сигурност в Турция, на 42-годишна възраст - безпрецедентно израстване в кариерата. Ползва се с абсолютното доверие на Ердоган, който го нарича свой „пазител на тайните“. В кулоарите се говори, че наследник на „новия султан“, както се тормози Ердоган от западната преса, може да бъде Хакан Фидан.

Агенция като MIT, както многократно се съобщава в медиите, поддържа тесни контакти със западните разузнавателни служби, което предполага наличието на „агенти на влияние“ както по убеждения, така и по егоистични подбуди. Често пътят към този статут започва по време на обучението в американски университети, както знаем от късния съветски период от нашата история.

Докато развиваше търговските и икономически връзки с руснаците, „Ердоган не превърна тези ходове в по-широко стратегическо завъртане към Русия, вместо това предпочиташе да балансира (понякога несигурно) между Москва и Вашингтон“, подчертава Сонер Чагаптай, директор на програмата за изследване на Турция в Вашингтонския институт.

„Турските (въоръжени) сили и техните проксита дори постигнаха различни военни успехи в борбата срещу подкрепяните от Русия актьори в Сирия, Либия и Южен Кавказ, пише експертът. Това потвърждава превръщането на страната в авторитетна сила от средната класа, способна да надмине възможностите си, включително и във вековното стратегическо съперничество с Русия“ (Turkish forces and proxies even registered various military successes against Russian-aligned actors in Syria, Libya, and the South Caucasus, lending credence to the country’s emergence as a credible middle power capable of punching above its weight—including in the centuries-long strategic competition with Russia).

Въз основа на комбинацията от тези фактори, Tурция, когато е изгодно за нея, е напълно съгласна на кратко танго с американски акцент.

Как да се балансират „за здраве“ и „за упокой“

Отчитайки не много усъвършенстваната, но ефективна „многовекторност“ на турската дипломация, Анкара внимателно проверява сигналите, които изпраща както към своите съюзници в НАТО, така и към Русия. През последното десетилетие Анкара успя да свали тежкия крем на формалната си принадлежност към атлантическата паравоенна общност и от флирта на САЩ с Турция като важен регионален играч, както и от стабилния растеж на търговските и икономически връзки с Русия. Ердоган и екипът му, трябва да признаем, се научиха да балансират умело, седейки на два или дори три стола едновременно.

Нека се опитаме да не вземем предвид, че в голямата геополитика нито една държава не може без често болезнени компромиси. Нека си припомним учебникарската дефиниция на дипломацията като изкуство на възможното. В този случай думите за конструктивно партньорство между двете страни, от една страна, могат да бъдат подкрепени с доста сериозни аргументи: доставките на природен газ през тръбопроводните системи „Син поток“ и „Турски поток“, пускането на реактора на АЕЦ „Аккую“. изграден от Росатом, безвизов режим за допускане на нашите летовници до „Общоруския курорт“ и др.

От друга страна, може да се постави под съмнение безусловният характер на сътрудничеството с южната съседка, като се припомни, че турците свалиха нашия Су-34, който влетя в турското въздушно пространство за 20 секунди; че е убит руският посланик в Турция Андрей Карлов; че са снабдили киевския режим с ударни безпилотни самолети Bayraktar и че се готвят да строят фабрика за тяхното производство при нашите „небратя“ и т.н.

Турското външно министерство твърди, че историята с Байрактар няма нищо общо с държавата, тъй като се предполага, че е инициатива на частна компания. Но неин съсобственик е Селчук Байрактар, зет на президента на Турската република. И, според прогнозите, след една година заводът ще произвежда 120 БПЛА годишно по технологията Bayrak.

Неслучайно генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг разглежда съучастието на Турция във войната на НАТО срещу Русия като факт, който не подлежи на двусмислено тълкуване: „Сега те създават нов завод в Украйна за производство на безпилотни летателни апарати. Това е пример за това как съюзниците от НАТО подкрепят Украйна с директни доставки на оръжие и боеприпаси.

Столтенберг знае за какво говори: Турция и Съединените щати току-що подписаха договор за доставка на 116 хиляди боеприпаси, произведени от една турска компания за американски гаубици M107, които след това ще бъдат изпратени на украинските въоръжени сили, при това е малко вероятно те, поне формално да „отпътуват“ до Америка.

„Tурция вярва, че знае как да играе, седейки на два стола. Предстоят много хубави неща преди посещението на нашия президент. Но „внезапно“ се появява информация, че започва строителството на завод за „Байрактари“ край Киев и ще бъде завършен до година“, коментира политологът Владимир Аватков.

„Нещо повече“, продължава експерттъ по Турция, „частната компания на роднина на турския президент заявява, че „плановете са в разгара си и нищо не може да ги спре“. Е, нищо друго, освен руските ракети. Седенето на два стола завършва там, където има предупреждение от Русия, че това е легитимна цел. Вче имаше такова предупреждение“.

Ще се вслуша ли зетят на Ердоган в това предупреждение? Дали неговият тъст ще приеме традиционната логика на англосаксонците „нищо лично, просто бизнес”, макар че в случая е нищо лично, освен военно-стратегическа целесъобразност?

Удобен противник

Прокарването на „червени линии“, указващи границата на допустимото при защита на националните и държавните интереси, е задължителен елемент от дипломацията. В същото време противниковата страна определено ще тества по всякакви начини „непреодолимостта на червените линии“.

Би ли било разумно, ако Москва организира подобен тест за Анкара, за да провери дали турците са готови да се откажат от руския енергиен допинг на икономиката си в замяна на отказ от договорите за оръжия и съучастие в чужда за тях война?

Днес Tурция сякаш постила червения килим за посещението на руския президент. Колко струва тази любезност? Не бива да си затваряме очите за непоследователността на позицията, заета по много важни за нас въпроси от наследницата на Османската империя, с която Русия воюва най-малко 10 пъти през не по-малко дългата си история. И тя почти винаги завършваше военните операции със славна победа.

Може би, наред с миролюбивите изявления за стойността на „взаимноизгодното сътрудничество“, има смисъл от време на време публично да се изтъква, че Русия и Турция се намират в състояние на вялотечащ, но контролиран конфликт, протичащ на фона на горещата фаза на нарушаване на монополярния свят?

Само като използвате официално формулирания термин „удобен враг“, вие можете да повишите залозите в своя полза в преговорите и по този начин да лишите другата страна от илюзиите относно нашата готовност да направим отстъпки в замяна на обикновени любезности.

Превод: ЕС