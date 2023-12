/Поглед.инфо/ Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън е започнала спешни преговори със съюзниците за използването на замразени руски активи за военна подкрепа на Украйна, съобщава американската преса, позовавайки се на източници сред американски и европейски официални лица.

В отговор на нарастващите слухове и изтичане на информация за предстоящата конфискация на замразени активи, руският заместник външен министър Сергей Рябков заяви, че подобни действия могат да доведат до прекратяване на дипломатическите отношения между Москва и Вашингтон.

Те няма да спрат да оказват помощ

За да бъдем честни, отбелязваме, че по-голямата част от руските активи се намират не в Съединените щати, а в Европа, по-точно в два европейски депозитара - Euroclear и Eurostream.

Следователно, следвайки логиката конфискацията на активи да бъде последвана от скъсване на дипломатическите отношения, те ще трябва да бъдат скъсани с всички европейски държави.

Затова, колкото и диво да изглежда на мнозина, сега Москва би била заинтересована Западът да продължи да финансира Украйна с нейните пари.

Това ще ви позволи да спечелите известно време на бойното поле. Ако ситуацията там се изясни в някаква посока (особено в полза на Русия), тогава проблемът с активите може да се реши в друг контекст.

В Русия обаче много коментатори попаднаха в логичен капан, който най-добре се характеризира с формулата „Пропагандата е добра за всички, но най-важното е да не вярвате в нея“.

Мнозина повярваха в самонасажданата теза, че Западът е „уморен от Украйна“ и няма да й даде повече пари – и точно там ще попадне в капана.

Западът наистина се умори да помага на Украйна, но това не означава, че е готов да спре тази помощ сега. Защото основната политическа стратегическа теза остава същата: Западът по политически причини не може да позволи Русия категорично да спечели този конфликт, а Украйна категорично да загуби.

Така че въпросът не е за спиране на помощта, а за промяна на източника на тази помощ. И колкото по-големи са вътрешнополитическите трудности, пред които е изправен Западът при разпределянето на парите си за Украйна, толкова по-бързо и по-мощно ще набира сила тенденцията, насочена към конфискуване на руски активи. Да ги използва в името на една и съща стратегическа цел – да попречи на Русия да спечели военен конфликт.

Колко е заложено

61 милиарда долара (плюс няколко милиарда за други позиции) бяха поискани от Белия дом като част от допълнителен пакет от бюджетни кредити от 110 милиарда Той е заседнал в Конгреса, крайният срок за приемане е не по-късно от февруари, за предпочитане през януари.

ЕС от своя страна обсъжда отпускането на 50 милиарда евро за четири години плюс около 20 милиарда само за военна помощ на Киев. Въпреки че дискусията върви трудно, има няколко опортюнистични страни, като Унгария. Спешна среща на върха на ЕС е насрочена за началото на февруари, за да се реши този проблем.

Но още по-забележителното е, че всички течове по темата за предстоящата конфискация на руски активи също сочат края на февруари (втората годишнина на СВO) като краен срок за вземане на решение за конфискация. Очевидно в зависимост от резултата от дискусията за разпределението на нашите собствени пари. Така че моментът е ясен.

За какви руски суми говорим? О, впечатляващо. В същото време си струва да забравите неотдавнашните разговори за това, че „западняците“ не знаят точно местоположението на руските активи. Това не е така, те знаят всичко прекрасно.

Около 260 милиарда евро активи на Централната банка на Руската федерация в момента са замразени в страните от Г-7, ЕС и Австралия. По-голямата част от тях - около 210 млрд. евро, се съхраняват в ЕС под формата на пари и държавни облигации в евро, долари и други валути. САЩ замразиха само малка част от руските държавни активи – около 5 млрд.

Това още веднъж показва относителната уязвимост на логиката на разсъжденията на заместник-министър Рябков. В Европа по- голямата част от активите - около 191 милиарда евро - се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Във Франция се съхраняват около 19 милиарда евро.

Първите „лястовици“, едновременно представляващи още и „черни лебеди“, вече долетяха. Така Федералната прокуратура обяви, че е подала искане до съда за конфискация на руски активи на стойност над 720 милиона евро. Става дума за средства от Националния разчетен депозитар (НРД). И искат да го конфискуват, защото след попадане под санкции депозитарят се е опитал да прехвърли посочената сума в други сметки чрез американска банка.

В същото време германците по същество се опитват да приложат обратна сила на закона /т.е, със задна дата/. НРД попадна под санкции преди влизането в сила на законодателството на ЕС, според което заобикалянето им или опитът за заобикалянето им се счита за криминално престъпление, което води до конфискация на съответните средства. Но сега, очевидно, дори педантичните германци нямат време за подобни „глупости“.

Всъщност доскоро заобикалянето на ограниченията беше единственият „законен начин“ за конфискуване на замразени активи. В 12-ия пакет от санкции на ЕС конфискацията вече е предвидена като самостоятелна мярка - така че, казват те, това е възможно. Но прилагането все още остава по преценка на отделните държави.

Някои са почти готови (балти, финландци, германци), други не са съвсем готови (французи). Оттук и искането за създаване на единен общоевропейски механизъм, който да прехвърли отговорността на брюкселските чиновници и върху „колегиалното решение“.

Как ще отговорим?

Засега реакцията на риторично ниво (ако игнорираме заплахата за прекъсване на дипломатическите отношения с Америка) е много сдържана. Например, отговорът ще бъде „огледален“. И това е разбираемо. Ситуацията никак не е проста, но няма видим „огледален отговор“. По простата причина, че в Русия практически няма суверенни активи на неприятелски настроени страни.

Всичко, което вече е замразено (в сметките тип „С“) или може да бъде замразено, са активи на физически и юридически лица. Ако в отговор на конфискацията на нейните суверенни активи, Москва започне да конфискува частни активи, тогава как ще гледат на това не само инвеститори от приятелски страни, но и предприемачи и компании от неприятелски страни?

В крайна сметка, много от тях все още продължават да работят в Русия, понякога маскирайки участието си в технологични и инвестиционни процеси с някаква фиктивна фирма с руско юридическо лице?

За всеки случай президентът на Русия вече подписа укази, които позволяват конфискация и след това продажба на активи на европейски енергийни компании на руски бизнесмени.

Кремъл нареди създаването на нови руски компании, които да придобият дялове в Южно-Руското нефтено и газово находище, което в момента е собственост на австрийската OMV и германската Wintershall. Два европейски енергийни гиганта, и двата от страни, които формално са „недружелюбни“, заедно притежават 60% дял в сондажен обект в ледения Далечен север на Русия.

Логиката на подобни действия е ясна. По този начин Русия се опитва, в условията на санкции срещу нефтения и газовия сектор и забрани за доставка на ключово оборудване и технологии за проучване и сондиране на нефт, да предотврати деградацията на стратегически важна индустрия.

Това обаче създава и прецедент - първата принудителна продажба на бизнес на чужда компания в страната. Все още обаче не говорим за отнемане на безценица - парите от продажбата ще бъдат замразени в Русия.

Преди това датската пивоварна компания Carlsberg беше изправена пред подобна ситуация. Преди това Русия въведе външно управление само в компании, собственост на чужденци. В тази връзка прессекретарят на президента Дмитрий Песков успокоява: „Нямаше и няма процес на изземване. Все още не.“

Нещата могат да излязат извън контрол

ЕС може да започне да тълкува ситуацията широко и да се опита да създаде правен механизъм, който да позволи замразените руски активи да бъдат използвани за компенсации на западни компании, от които Русия „открадна бизнеса им“. И както се казва, Бог вече е с нея, с Украйна.

ЕС въведе нова процедура в 12-ия пакет от санкции: ако руското подразделение на европейска компания е било принудително прехвърлено в собственост или контрол на Руската федерация и то е в списъка със санкции, ще бъде възможно да се изземат активите и акциите му за „наред с други неща, плащане, договорено при адекватна компенсация“ на компанията майка.

Има основание да се смята, че ако процесът на конфискация бъде стартиран, той може да не спре само до суверенните активи. След известно време, подобно на пожар в прерията, той ще се разпространи върху замразени частни руски активи, обект на санкции. И тогава, след като напълно излезнат извън контрол, всички руски активи ще са прехвърлени просто според принципа на паспорта на собственика им.

Засега G7 се придвижва към първия етап от тази кражба с взлом. Както съобщава The Financial Times, Г-7 е постигнала значителен напредък към разработването на правен механизъм, който би позволил замразените руски суверенни активи да бъдат използвани за подпомагане на Украйна (но, очевидно, не само на нея). Освен това, уж „въз основа на международното право“.

Според концепцията, изложена в аналитична бележка от Министерството на финансите на САЩ, изтекла в британски вестник, конфискацията ще се разглежда като „отмъстителна мярка от страна на онези държави, които са пострадали в резултат на нарушаването на международното право от страна на Русия “ . Тоест хипотетично може да се говори не само за Украйна.

Нямаше прецеденти в света за конфискация на суверенни активи след Втората световна война. Дори в случая с репарациите от Ирак в полза на Кувейт, това беше, първо, решение на ниво Съвет за сигурност на ООН. И второ, самият Ирак, който загуби войната за Кувейт, се съгласи с това в рамките на формулата "петрол срещу храна".

„Санкциониращите“ обаче теоретично могат да се позовават (и това очевидно ще се счита за „международно право“) на резолюция 56/83 на Общото събрание на ООН от 2001 г. и допълнителни разяснения на Комисията на ООН по международно право.

Тези документи въвеждат концепцията за отговорност на държави, които нарушават международното право - Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts (ARSIWA), както и съответните подходящи мерки за противодействие. Това е така наречената концепция за „самопомощ“ в международното право.

Гореспоменатата резолюция на ООН гласи, че всяка държава „може да предприеме контрамерки в отговор на международно противоправно действие на друга държава, чиято цел е да върне /въззстанови/ държавата - нарушител в съответствие с нейните международни правни задължения.

Такива контрамерки […] обикновено биха се считали за незаконни, но в този случай неправомерността на действието е „изключена“, тъй като действието е предприето срещу друга държава в отговор на нейното нарушение на международното право (член 22 ARSIWA). Ако нарушението е извършено срещу международната общност като цяло, тогава <...> всяка държава може да се позове на отговорността на държавата - нарушител" (членове 42, 48 ARSIWA). "

А в Сената на САЩ има двупартиен законопроект „За възстановяването на Украйна“, Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians ACT - REPO Act. Той предвижда даване на правомощия на президента на САЩ да конфискува руски активи, които пряко или непряко принадлежат на руското правителство, включително активи на Централната банка или Руския фонд за преки инвестиции.

Законът за REPO ще създаде Фонд за подкрепа на Украйна, базиран на руски суверенни активи в американска юрисдикция. Те ще бъдат управлявани от отдел на Държавния департамент - Агенцията за международно развитие (USAID), за да компенсира Украйна за нанесените щети.

Целите на използването на фонда включват възстановяване на разрушената икономика, предоставяне на хуманитарна помощ на граждани на Украйна, както и други, които държавният секретар счита за необходими да бъдат използвани в интерес на Украйна. Законът за REPO предвижда взаимодействие със съюзниците на САЩ по този въпрос под формата на двустранни и многостранни споразумения.

В най-лошия сценарий войната за конфискация може да протече „беззаконно“ – въз основа на принципа на националност на активите. И тази бъркотия ще бъде трудна, ако не и невъзможна, за разрешаване без пълно „нулиране“ на ситуацията. Да кажем, след резултатите от голяма война.

